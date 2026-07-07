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अमर्या बजाज ने नीदरलैंड में लहराया भारतीय झंडा, जीता डच जूनियर ओपन U-13 स्क्वैश का खिताब

अमर्या बजाज ने जीता डच जूनियर ओपन U-13 स्क्वैश का खिताब ( IANS )

एम्स्टर्डम: भारत के उभरते हुए स्क्वैश स्टार अमर्या बजाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डच जूनियर ओपन U-13 लड़कों का खिताब जीत लिया है. उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के डैनियल स्टीवेन्सन को 3-1 से हराया.

अमर्या की यह जीत चीन में 2026 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के कुछ ही हफ्तों बाद मिली है, जिससे भारत के सबसे होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है.

उनकी डच जूनियर ओपन जीत न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारतीय स्क्वैश के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है. यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें हराने में सक्षम प्रतिभाओं की एक नई पीढ़ी के उदय को उजागर करता है.

भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अमर्या बजाज (IANS)

डच जूनियर ओपन U-13 में अमर्या बजाज का सफर

अमर्या बजाज ने चैंपियनशिप तक के सफर में दुनिया के प्रमुख स्क्वैश देशों के खिलाड़ियों को हराकर अपने कौशल और मानसिक मजबूती का परिचय दिया. उन्होंने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत पहले दौर में मिस्र के खिलाड़ी पर 3-0 की शानदार जीत के साथ की और फिर दूसरे दौर में इंग्लैंड के अर्लो स्मिथ की कड़ी चुनौती को 3-0 से पार किया.

प्री-क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने सिंगापुर के नंबर 1 खिलाड़ी केलन लो को 3-0 से चौंका दिया, और इसके बाद क्वार्टर फाइनल में मिस्र के बद्र हसन पर 3-1 से एक और प्रभावशाली जीत हासिल की.