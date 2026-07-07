अमर्या बजाज ने नीदरलैंड में लहराया भारतीय झंडा, जीता डच जूनियर ओपन U-13 स्क्वैश का खिताब
भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अमर्या बजाज ने डच जूनियर ओपन U-13 के खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी को 3-1 से हराया.
Published : July 7, 2026 at 11:41 AM IST
एम्स्टर्डम: भारत के उभरते हुए स्क्वैश स्टार अमर्या बजाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डच जूनियर ओपन U-13 लड़कों का खिताब जीत लिया है. उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के डैनियल स्टीवेन्सन को 3-1 से हराया.
अमर्या की यह जीत चीन में 2026 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के कुछ ही हफ्तों बाद मिली है, जिससे भारत के सबसे होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है.
उनकी डच जूनियर ओपन जीत न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारतीय स्क्वैश के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है. यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें हराने में सक्षम प्रतिभाओं की एक नई पीढ़ी के उदय को उजागर करता है.
डच जूनियर ओपन U-13 में अमर्या बजाज का सफर
अमर्या बजाज ने चैंपियनशिप तक के सफर में दुनिया के प्रमुख स्क्वैश देशों के खिलाड़ियों को हराकर अपने कौशल और मानसिक मजबूती का परिचय दिया. उन्होंने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत पहले दौर में मिस्र के खिलाड़ी पर 3-0 की शानदार जीत के साथ की और फिर दूसरे दौर में इंग्लैंड के अर्लो स्मिथ की कड़ी चुनौती को 3-0 से पार किया.
प्री-क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने सिंगापुर के नंबर 1 खिलाड़ी केलन लो को 3-0 से चौंका दिया, और इसके बाद क्वार्टर फाइनल में मिस्र के बद्र हसन पर 3-1 से एक और प्रभावशाली जीत हासिल की.
उनकी सबसे बड़ी चुनौती सेमीफाइनल में आई, जहां उन्होंने एक उच्च-स्तरीय मुकाबले में हंगरी के यूरोपीय नंबर 1 खिलाड़ी एलेक्स कोस्टज्यू को एकतरफा अंदाज में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. वहां, अमर्या ने एक और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त इंग्लिश खिलाड़ी को हराया और प्रतिष्ठित डच जूनियर ओपन खिताब अपने नाम किया.
सिर्फ 13 साल की उम्र में दो एशियाई जूनियर मेडल और अब एक प्रमुख यूरोपीय खिताब जीतने के साथ, अमर्या अंतरराष्ट्रीय जूनियर स्क्वैश सर्किट में खुद को स्थापित कर रहे हैं.
डच जूनियर ओपन 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी
अमर्या बजाज – बॉयज U13 चैंपियन
दिव्यांशी जैन – गर्ल्स U13 चैंपियन
एरियाना अल्मौला – गर्ल्स U11 सिल्वर मेडलिस्ट
वेदांत अग्रवाल – बॉयज U15 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट