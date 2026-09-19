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अमरावती ई-चैंपियंस ने विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की, Vizag फायरबर्ड्स को 17 रन से हराया

रंगा लक्ष्मी का अनोखा कारनामा रंगा लक्ष्मी ने विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में एक अनोखा मुकाम हासिल किया.य वह टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनीं. उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' भी चुना गया. हालांकि कैप्टन नीरागट्टू अनुषा 10 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गईं. हालांकि रंगा लक्ष्मी दूसरे छोर पर डटी रहीं.

उनके बल्लेबाजों में पुष्पलता ने हाफ-सेंचुरी बनाई. उन्होंने 60 रन का योगदान दिया. जबकि आयशा सिंह 35 रन और शरवानी 24 रन बनाकर अच्छा योगदान दिया. अमरावती के लिए देविका ने दो विकेट लिए. जबकि विष्णुप्रिया, तारिणी जोशी और पूजिता ने एक-एक विकेट लिया.

अमरावती ई-चैंपियंस ने विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की, Vizag फायरबर्ड्स को 17 रन से हराया (ETV Bharat)

अमरावती ने तय 20 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाए. ओपनर रंगा लक्ष्मी ने शानदार सेंचुरी बनाई. उन्होंने 102 रन बनाकर टीम को मजबूती दी. जबकि दीक्षा 43 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया. रन का पीछा करने के क्रम में विजाग 6 विकेट पर 146 रन पर ही सिमट गई.

अमरावती: अमरावती ई-चैंपियंस ने पहले विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) में जीत के साथ शानदार शुरुआत की. अपने पहले मैच में अमरावती ई-चैंपियंस ने विजाग फायरबर्ड्स (Vizag Firebirds) को 17 रन से हराया. विजाग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने अमरावती ई-चैंपियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा. अमरावती ने तय 20 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाए.

उन्होंने बाउंड्री लगाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और 71 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की. उन्होंने दीक्षा के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी भी की. हालांकि, आखिर में स्कोरिंग रेट धीमा हो गया क्योंकि दोनों जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गईं. विजाग के गेंदबाजों में शरवानी, ऋषिका और सरन्या ने एक-एक विकेट लिया.

अमरावती ई-चैंपियंस ने विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की (ETV Bharat)

पहला मैच

विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) का पहला मैच गोदावरी गोल्डन ईगल्स और रायलसीमा जेन स्टार्स के बीच हुआ. रायलसीमा ने गोदावरी पर शानदार जीत हासिल की. ​​पहले बल्लेबाजी करते हुए गोदावरी टीम ने 116 रन बनाए. इसके बाद रायलसीमा टीम ने 17.3 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. शुभा श्री 23, सेतु साई 33 और पद्मजा 30 रन बनाकर बल्ले से अहम योगदान दिया. गोदावरी के गेंदबाजों में हरिका, परेरा और विन्नी सुजान ने एक-एक विकेट लिया.

इससे पहले, मंगलगिरी स्टेडियम में एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के साथ विमेंस एपीएल टूर्नामेंट शुरू हुआ. नारा ब्राह्मणी (मंत्री नारा लोकेश की पत्नी) और इंडियन टीम की पूर्व कैप्टन मिताली राज इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं.

इस मौके पर ब्राह्मणी ने इवेंट में हिस्सा लेने पर खुशी जताई. उन्होंने इसे कई महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मंच बताया. उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट अगली पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि जब भी मौके मिलें उन्हें पूरे मनोबल के साथ उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए. बशर्ते उनमें टैलेंट हो.

इस मौके पर नारा ब्राह्मणी ने विमेंस एपीएल ट्रॉफी का अनावरण किया. विजयवाड़ा के सांसद और एसीए अध्यक्ष केसिनेनी शिवनाथ, सेक्रेटरी सना सतीश, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सुजय कृष्ण रंगा राव, और फिल्म एक्ट्रेस स्निग्धा समेत कई लोगों ने इवेंट में हिस्सा लिया. इस दौरान हेमचंद्र और गीता माधुरी ने अपने गानों से दर्शकों का मनोरंजन किया. विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग सीजन के हिस्से के तौर पर अमरावती ई-चैंपियंस और विजाग फायरबर्ड्स टीमें आमने-सामने हैं.

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