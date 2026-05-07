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विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी का 36 साल की उम्र में निधन

Amanpreet Singh Gill passes away: विराट कोहली की अंडर-19 टीम के साथी अमनप्रीत सिंह गिल का 36 साल की उम्र में निधन हो गया.

विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी का 36 साल की उम्र में निधन
विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी का 36 साल की उम्र में निधन (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 12:54 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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Amanpreet Singh Gill passes away: पंजाब के पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल का बुधवार, 6 मई को 36 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे घरेलू क्रिकेट जगत में शोक और दुख की लहर दौड़ गई है. गिल ने अपने करियर के दौरान छह फर्स्ट-क्लास मैचों में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय अंडर-19 टीम का भी हिस्सा रहे. इसके अलावा वो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में किंग्स XI पंजाब टीम का भी हिस्सा थे.

कोहली की अंडर-19 टीम के थे साथी
अमनप्रीत सिंह गिल एक शानदार तेज गेंदबाज थे. विराट कोहली, सौरभ तिवारी और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने 2007 में श्रीलंका में हुई अंडर-19 ट्राई-सीरीज में भारत के लिए खेला था. इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 9 विकेट लिए थे, जिसमें फाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जिताने वाला शानदार प्रदर्शन भी शामिल था. विराट कोहली ने एक्स पर पोस्ट करके अमनप्रीत गिल को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'अमनप्रीत गिल के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के लिए मेरी प्रार्थनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.

युवराज सिंह ने भी जताया शोक
अमनप्रीत के निधन की खबर मिलने के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने पूर्व साथी खिलाड़ी और दोस्त को श्रद्धांजलि दी. सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक संदेश में, युवराज ने गिल को एक 'शांत, मेहनती क्रिकेटर बताया, जो इस खेल से बहुत प्यार करते थे.' उन्होंने यह भी बताया कि अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था. उन्होंने गिल के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

PCA ने दी श्रद्धांजलि
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने एक आधिकारिक बयान में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और राज्य में इस खेल के प्रति उनके लंबे समय से चले आ रहे योगदान को याद किया. एसोसिएशन ने कहा कि गिल ने समर्पण और जुनून के साथ पंजाब क्रिकेट की सेवा की थी, और भारत अंडर-19, पंजाब और किंग्स XI पंजाब जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया था. PCA ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और उनके निधन से दुखी लोगों को इस मुश्किल समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की. एसोसिएशन के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के मनीमाजरा श्मशान घाट पर किया जाएगा.

अमनप्रीत सिंह गिल कौन थे?
अमनप्रीत सिंह गिल का जन्म 16 सितंबर, 1989 को चंडीगढ़ में हुआ. वो दाएं हाथ के मीडियम पेसर थे. उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा पल 2007 में भारत की अंडर-19 टीम के साथ बिताया. जिसमें विराट कोहली जैसे भविष्य के सितारे थे.

सीनियर स्तर पर, गिल पंजाब की फर्स्ट-क्लास टीम में शामिल हो गए, और 2000 के दशक के आखिर में राज्य की तेज गेंदबाजी का एक भरोसेमंद स्तंभ बने रहे. हालांकि उनका फर्स्ट-क्लास करियर छह मैचों तक ही सीमित रहा, लेकिन उन्होंने 11 विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की. इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 72 रन देकर 4 विकेट लेना था.

अमनप्रीत सिंह के निधन पर पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 के मैच के दौरान उनके सम्मान में अपने बाजू पर काली पट्टी भी बांधी.

Last Updated : May 7, 2026 at 1:28 PM IST

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