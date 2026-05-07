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विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी का 36 साल की उम्र में निधन

विराट कोहली के अंडर-19 टीम के साथी का 36 साल की उम्र में निधन ( Getty Images )

Amanpreet Singh Gill passes away: पंजाब के पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल का बुधवार, 6 मई को 36 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे घरेलू क्रिकेट जगत में शोक और दुख की लहर दौड़ गई है. गिल ने अपने करियर के दौरान छह फर्स्ट-क्लास मैचों में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय अंडर-19 टीम का भी हिस्सा रहे. इसके अलावा वो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में किंग्स XI पंजाब टीम का भी हिस्सा थे. कोहली की अंडर-19 टीम के थे साथी

अमनप्रीत सिंह गिल एक शानदार तेज गेंदबाज थे. विराट कोहली, सौरभ तिवारी और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने 2007 में श्रीलंका में हुई अंडर-19 ट्राई-सीरीज में भारत के लिए खेला था. इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 9 विकेट लिए थे, जिसमें फाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जिताने वाला शानदार प्रदर्शन भी शामिल था. विराट कोहली ने एक्स पर पोस्ट करके अमनप्रीत गिल को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'अमनप्रीत गिल के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ. उनके परिवार और प्रियजनों के लिए मेरी प्रार्थनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति. युवराज सिंह ने भी जताया शोक

अमनप्रीत के निधन की खबर मिलने के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने पूर्व साथी खिलाड़ी और दोस्त को श्रद्धांजलि दी. सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक संदेश में, युवराज ने गिल को एक 'शांत, मेहनती क्रिकेटर बताया, जो इस खेल से बहुत प्यार करते थे.' उन्होंने यह भी बताया कि अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था. उन्होंने गिल के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.