एलिसा हीली ने रचा इतिहास, शतक ठोक ऑस्ट्रेलिया की कराई सेमीफाइनल में एंट्री

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आए दिन कुछ न कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं. अब इसी क्रम में बीते गुरुवार को हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने अपनी धमाकेदार तूफानी शतकीय पारी के चलते अपनी टीम को 10 विकटे से जीत दिलाई और इसके साथ ही टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

एलिसा हीली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए गुरुवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश पर जीत दिलाई. एलिसा हीली ने 77 गेंदों में 20 चौकों की मदद से 113 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और क्रीज पर रहते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े. ऑस्ट्रेलिया ने 199 रनों के लक्ष्य का पीछा सिर्फ 24.5 ओवर में ही कर लिया और उसके सभी 10 विकेट हाथ में थे.

महिला वनडे विश्व कप में दूसरा सबसे तेज शतक

हीली ने सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इससे पहले इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ़ सिर्फ 76 गेंदों में शतक बनाकर महिला वनडे विश्व कप में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा था. वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 71 गेंदों में शतक जड़ा था. यह टूर्नामेंट के इतिहास में उनका चौथा शतक था, जिससे वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गईं. इससे पहले मैग लैनिंग तीन शतकों के साथ शीर्ष पर थीं.