एलिसा हीली ने रचा इतिहास, शतक ठोक ऑस्ट्रेलिया की कराई सेमीफाइनल में एंट्री

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने वनडे विश्व कप में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है.

Alyssa Healy
एलिसा हीली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 10:06 AM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आए दिन कुछ न कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं. अब इसी क्रम में बीते गुरुवार को हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने अपनी धमाकेदार तूफानी शतकीय पारी के चलते अपनी टीम को 10 विकटे से जीत दिलाई और इसके साथ ही टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

एलिसा हीली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए गुरुवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश पर जीत दिलाई. एलिसा हीली ने 77 गेंदों में 20 चौकों की मदद से 113 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और क्रीज पर रहते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े. ऑस्ट्रेलिया ने 199 रनों के लक्ष्य का पीछा सिर्फ 24.5 ओवर में ही कर लिया और उसके सभी 10 विकेट हाथ में थे.

महिला वनडे विश्व कप में दूसरा सबसे तेज शतक
हीली ने सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इससे पहले इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ़ सिर्फ 76 गेंदों में शतक बनाकर महिला वनडे विश्व कप में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा था. वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 71 गेंदों में शतक जड़ा था. यह टूर्नामेंट के इतिहास में उनका चौथा शतक था, जिससे वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गईं. इससे पहले मैग लैनिंग तीन शतकों के साथ शीर्ष पर थीं.

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 198/9 पर रोका
बांग्लादेश ने मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन उनके बल्लेबाजों के पास विपक्षी गेंदबाजों के मुश्किल सवालों का कोई जवाब नहीं था. शोभना मोस्टरी (नाबाद 66) और रुबिया हैदर (44) ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज कम स्कोर पर आउट हो गईं. यह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामूहिक प्रयास था क्योंकि एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, अलाना किंग और जॉर्जिया वेयरहैम ने दो-दो विकेट लिए और बांग्लादेश को 198/9 पर रोक दिया.

ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से दर्ज की जीत
ऑस्ट्रेलिया ने बिना ज्यादा मेहनत किए लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच 10 विकेट से जीत लिया. हीली ने नाबाद 113 रन बनाए जबकि फोबे लिचफील्ड ने 84 रन बनाए. दोनों ने लक्ष्य का पीछा सिर्फ 24.5 ओवर में कर लिया.

महिला विश्व कप में लगातार शतक

  • डेबी हॉकली (100 और 100*) 1997 में
  • एलिसा हीली (129 और 170) 2022 में
  • एलिसा हीली (142 और 113*) 2025 में
