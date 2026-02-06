ETV Bharat / sports

उम्र की कोई सीमा नहीं: 62 साल की जीतकौर सांगवान ने साबित किया हौसले से सब संभव

अलवर की वेटरन शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान हर साल राष्ट्रीय वेटरन प्रतियोगिता आयोजित कर युवाओं-बुजुर्गों को प्रेरित कर रही हैं.

शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान
शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 6:37 PM IST

अलवर: हौसला बुलंद हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती, यह कहावत अलवर की वेटरन शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिखाया है. 62 की उम्र और 36 साल से ज्यादा समय से शॉट पुट के मैदान पर सक्रिय जीतकौर न केवल खुद खेल रही हैं, बल्कि पूरे देश में वेटरन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन भी कर रही हैं. अलवर का नाम उन्होंने देश-दुनिया में रोशन किया और अब हजारों वेटरन खिलाड़ियों को नई उम्मीद दे रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय मैदान पर अलवर की चमक: जीतकौर सांगवान ने वर्ष 1988 में शॉट पुट खेलना शुरू किया और आज भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं. वे चीन, चीनी ताइपे, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कोलंबिया, श्रीलंका सहित दर्जनों देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश व अलवर का नाम ऊंचा किया. उनका कहना है, "मैंने 70-75 साल के खिलाड़ियों को अपने साथ मैदान में देखा है, अगर हौसला हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती. मैं खुद आज भी उतनी ही जोश के साथ खेलती हूं जितना 36 साल पहले खेलती थी."

जीतकौर सांगवान से खास बातचीत (ETV Bharat Alwar)

राष्ट्रीय वेटरन खेल प्रतियोगिता की नींव: 2006 में जब जीतकौर देश के अलग-अलग कोनों में वेटरन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही थीं, तो वहां खिलाड़ियों के बीच एक ही चर्चा होती थी कि देश में वेटरन खिलाड़ियों के लिए हर साल एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी चाहिए. संसाधनों की कमी के बावजूद जीतकौर ने ठान लिया कि वे खुद यह काम करेंगी. अलवर लौटकर उन्होंने कई लोगों से बात की. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अलवर की पूर्व सांसद स्वर्गीय महेन्द्र कुमारी के पुत्र जितेंद्र सिंह ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और कहा कि यह आयोजन जरूर करो.

शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान
जीतकौर सांगवान का सफर (ETV Bharat GFX)

फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक सफर: साल 2007 में अलवर में पहली युवरानी महेन्द्रा कुमारी राष्ट्रीय वेटरन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तब से लेकर आज तक यह सिलसिला बिना रुके, बिना थके जारी है. इसे पूरे 18 साल हो चुके हैं. शुरुआती वर्षों में यह प्रतियोगिता जून में होती थी, लेकिन भीषण गर्मी में 60-70 साल के खिलाड़ियों को तकलीफ होती थी. इसी के चलते जीतकौर ने फैसला किया कि अब यह आयोजन सर्दियों में होगा. अगर गर्मी में करना पड़े तो पहाड़ी राज्यों में ले जाया जाता है. इसी कारण यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड सहित कई ठंडे इलाकों में भी सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है.

शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान
अलवर में राष्ट्रीय वेटरन्स प्रतियोगिता (ETV Bharat GFX)

दो दिन, 500 से ज्यादा खिलाड़ी: यह प्रतियोगिता दो दिवसीय होती है, क्योंकि इसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है. हर साल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित 15 से ज्यादा राज्यों के 500 से अधिक वेटरन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचते हैं. पिछले वर्षों में कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाड़ी भी इसमें शिरकत कर चुके हैं.

शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान
इस प्रतियोगिता में कई राज्यों से खिलाड़ी भाग लेने आते हैं (ETV Bharat Alwar)

इस बार यह भव्य आयोजन अलवर में ही हो रहा है. दो दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत राजर्षि कॉलेज खेल मैदान पर हो रही है. जीतकौर खुद अभी कुछ दिन पहले अजमेर में वेटरन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटी हैं और अब पूरी ताकत से अलवर के आयोजन में जुटी हुई हैं. खिलाड़ियों का पूरा खर्च जेसे, ठहरना, खाना-पीना, मेडल, प्रमाण-पत्र सब कुछ आयोजन समिति वहन करती है. इसकी तैयारी तीन महीने पहले से शुरू हो जाती है.

शॉट पुट खिलाड़ी जीतकौर सांगवान
कई वेटरन खिलाड़ी अलवर पहुंचे हैं (ETV Bharat Alwar)

