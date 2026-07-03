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Special : परेशानियों के बावजूद नहीं मानी हार, अब भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे अलवर के अनुज

पिता ने किया संघर्ष, कोच ने दिखाई राह : भारतीय टीम में चयन होने के बाद अनुज कुमार ने बताया कि उनका परिवार मध्यम वर्ग का परिवार है. जब वह आर्चरी की ट्रेनिंग के लिए मैदान पर आते थे, तब वह इस खेल में आगे बढ़कर अपना नाम बनाकर अपने परिवार के लिए कुछ करने की सोचते थे. उन्होंने बताया कि इसके चलते उन्होंने निरंतर कड़ी मेहनत की. अनुज ने बताया कि उनके पिता भिवाड़ी में एक प्रेस में काम करते हैं.

कई प्रतियोगिताओं में जीते मेडल : अनुज कुमार ने बताया कि वह पिछले 6 सालों से इस खेल का अभ्यास कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में वह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर 30 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुके हैं. वहीं, गत वर्ष हुए नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में वह दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद अपनी कमियों पर काम करते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अपनी कमियों को दूर कर और बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

इस दौरान उन्होंने एक दिन आर्चरी खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा. इसके बाद उनके परिजन अचारी के कोच से मिले और इस खेल के बारे में समझा. अनुज ने बताया कि शुरुआत में आर्चरी उन्हें भी एक अलग खेल लगा और उन्हें भी इस खेल को सीखने की इच्छा हुई. इसके बाद से वह कोच विनोद सैनी की देखरेख में निरंतर अभ्यास करते हैं.

यूथ एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुए खिलाड़ी अनुज कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी आर्चरी खेल करियर की शुरुआत साल 2020 में की थी. इसके बाद से वह लगातार 6 सालों से इस खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब वह इस खेल से जुड़े, उस दौरान उन्हें शारीरिक समस्याएं थी. जिसके चलते उन्हें एक खेल से जुड़कर शरीर पर ध्यान देना था.

इसके बाद से अनुज ने कोच की देखरेख में ट्रेनिंग ली. इसके बाद अनुज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल अपने नाम किए. अनुज की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके बावजूद उन्होंने तीरंदाजी में हिस्सा लिया. पिता ने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किए. वहीं, कोच विनोद सैनी ने खिलाड़ी में पहले ही दिन प्रतिभा देखी. इसके बाद उन्हें महंगे इक्विपमेंट भी अपनी तरफ से उपलब्ध करवाए, जिसकी बदौलत आज अनुज अपनी मेहनत के दम पर भारतीय तीरंदाजी टीम में सेलेक्ट हुए हैं.

अलवर: खिलाड़ी अब सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं. आगामी समय में आयोजित होने वाली यूथ एशियाई चैंपियनशिप के लिए अलवर शहर के समीप गुजुकी गांव के निवासी अनुज कुमार का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है. अनुज की तीरंदाजी की शुरुआत करीब 6 साल पहले हुई थी.

अनुज ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ने कई सालों तक कठिन संघर्ष व कई त्याग किए हैं. अनुज ने बताया कि इस खेल में खेलने के लिए खिलाड़ी को महंगे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके कोच विनोद सैनी ने उनकी मदद की और उन्हें महंगे खेल सामग्री दिलवाई और आगे बढ़ने की राह दिखाई. जिसके बाद वह अचूक निशाना लगाने लगे और हाल ही में आयोजित हुई ट्रायल में सफल हुए और भारतीय टीम के लिए चयनित हुए हैं. उन्होंने कहा कि कोच विनोद सैनी को उन पर पूरा भरोसा था और इस भरोसे पर वह खरा उतरे. उन्होंने बताया कि खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने भी उनका हर जगह साथ दिया है.

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रोजाना करते हैं 8 घंटे ट्रेनिंग : अनुज ने बताया कि आर्चरी की प्रैक्टिस के लिए वह रोजाना सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचते हैं और सुबह करीब 10 बजे तक कोच की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं. इसके बाद वह शाम 5 बजे फिर मैदान पर आकर ट्रेनिंग करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कड़ी मेहनत, परिवार का विश्वास व कोच का मार्गदर्शन ही उन्हें इस मुकाम पर लेकर आया है.

अपने कोच के साथ अनुज कुमार (ETV Bharat Alwar)

पहले ट्रायल में एक अंक के चलते टूटा सपना : आर्चरी खिलाड़ी अनुज कुमार ने बताया कि जब से वह खेलने लगे हैं, तब से उनका सपना भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना है. इसके लिए उन्होंने पिछली साल भी यूथ एशिया कप के लिए ट्रायल दिया था. हालांकि, उस दौरान वह मात्र एक अंक से भारतीय टीम में सेलेक्ट होने से चुके. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने वापस शुरू से अपने अभ्यास की शुरुआत की और इस साल आयोजित हुए ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में जगह बनाई.

60 मीटर पर लगाएंगे निशाना, ओलंपिक की तरह कर रहे तैयारी : तीरंदाज अनुज ने बताया कि यूथ चैंपियनशिप में वह जिस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं. उसमें उन्हें 60 मीटर पर निशाना लगाना है, लेकिन वह 70 मीटर पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि वह ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करें. इसी के चलते कोच की देख-रेख में ओलंपिक की तरह ही इस प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि वह एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल हासिल करें. अनुज ने बताया कि उनका सपना है कि ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर कोच व भारत के लिए मेडल हासिल करें.

खिलाड़ियों के उपकरण की तस्वीर (ETV Bharat Alwar)

खेल से जुड़ने के बाद नहीं देखा पीछे मुड़कर : अनुज कुमार के कोच विनोद सैनी ने बताया कि करीब 6 साल पहले अनुज के पिता उन्हें आर्चरी खिलाने के लिए उनके पास लेकर आए, लेकिन तब परिवार का सपना अनुज को बेहतर खिलाड़ी बनाना नहीं, बल्कि शारीरिक पीड़ाओं से दूर रखकर खाने-पीने व शरीर पर ध्यान देना था. कारण है कि अनुज को पहले से पेट संबंधित परेशानी थी, जिसके चलते लगातार अनुज की दवाइयां चल रही थीं. उन्होंने बताया कि भगवान का संदेश था कि यह खिलाड़ी आर्चरी में आए और आगे चलकर परिवार व देश का नाम रोशन करे.

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कोच विनोद सैनी ने बताया कि जब से अनुज के हाथ में धनुष लगा, तब से इसका ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ा और धीरे-धीरे तैयारी करते हुए यह खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगा. उन्होंने बताया है कि पहले साल में ही जब यह प्रतियोगिता में उतरा तो मेडल अपने नाम किया. इसके बाद अनुज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भी मेडल अपने नाम किए हैं. उन्होंने बताया कि खिलाड़ी अनुज की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि उसका यूथ एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम में चयन हुआ है.

ट्रेनिंग के दौरान अनुज कुमार (ETV Bharat Alwar)

इंडियन इक्विपमेंट से शुरू हुआ अनुज का सफर : अनुज के कोच विनोद सैनी ने बताया कि जब आर्चरी खेल का सफर अनुज ने शुरू किया, तो उसे इंडियन इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करवाई गई. लेकिन जब खिलाड़ी की प्रतिभा उभर कर आने लगी, तो उन्होंने अनुज के परिवार से इस बारे में बात की और अच्छे इक्विपमेंट से खिलाने पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने स्तर पर अनुज को खेलने के इक्विपमेंट दिलवाए.

विनोद सैनी ने बताया कि उन्हें अनुज पर भरोसा था कि वह आगे चलकर भारतीय टीम में सेलेक्ट होगा. उन्होंने कहा कि कोच के तौर पर उनका भी सपना था कि वह एक ओलंपियन मेडलिस्ट तैयार करें. इस सपने को उन्होंने अनुज के रूप में पूरा होते हुए देखने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि परिवार, कोच, खेल अधिकारी अंजना शर्मा के सपोर्ट के चलते ही अनुज आज इस मुकाम पर पहुंचा है.

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स्किल बेस्ड है आर्चरी : कोच विनोद सैनी ने बताया कि आर्चरी खेल पूरा स्किल बेस्ड खेल है. उन्होंने बताया कि इस खेल में खिलाड़ी के पास स्केल में इक्विपमेंट सही अनुपात में होना जरूरी है. इसके बाद ही खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है. उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को सुबह व शाम, दो सेशन में ट्रेनिंग करवाई जाती है. कारण है कि गर्मी के चलते खिलाड़ियों की एनर्जी धूप में कम होती है और वह प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते. कोच विनोद ने बताया कि दोनों सेशन में खिलाड़ियों की स्किल व स्ट्रैंथ के हिसाब से उन पर काम किया जाता है.