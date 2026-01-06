ETV Bharat / sports

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के लिए अल्मोड़ा की बेटी ममता किरौला का चयन, मेहनत और लगन से हासिल किया मुकाम

ममता किरौला का वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन ( Photo-Mamta Kirola )