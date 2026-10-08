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मेसी का रिटायरमेंट, रोनाल्डो ने दोस्त के लिए कर दी दिल छू लेने वाली पोस्ट

रोनाल्डो ने दोस्त मेसी के लिए कर दी दिल छू लेने वाली पोस्ट ( IANS )

Ronaldo on Messi Retirement: 'लियो, तुमने जो इतिहास रचा है और इतने सालों तक अपने देश के लिए जो संघर्ष किया है, वह हमेशा याद रखा जाएगा. अर्जेंटीना के साथ तुम्हारी सभी उपलब्धियों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है. आपको बहुत सारा प्यार'. ये बातें एक दिग्गज फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दूसरे दिग्ग्ज फुटबॉलर के लिए सोशल मीडिया पर लिखी है. जो दोनों एक दशक से भी ज्यादा समय तक मैदान पर एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रहे.

दरअसल लियोनल मेसी ने 7 अक्टूबर को बेनिन के खिलाफ अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. 39 वर्षीय खिलाड़ी ने मोनुमेंटल स्टेडियम में खेले गए इस फेयरवेल मैच में एक गोल किया और दो असिस्ट दिए. मैच के बाद मेसी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अभी से अर्जेंटीना की जर्सी की याद आने लगी है. उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए यह सही समय था और अपने परिवार व टीम के साथियों का शुक्रिया अदा किया. मेसी ने पोस्ट में दिवंगत दिग्गज डिएगो माराडोना को भी श्रद्धांजलि दी.

मेसी के उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर रोनाल्डो ने पोस्ट करके मेसी के प्रति सम्मान दिखाया. जिसके बाद मैदान पर सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रहे रोनाल्डो और मेसी की दोस्ती एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया का दिल जीत रही है. इससे पहले, जब अगस्त में मेसी के पिता जॉर्ज का निधन हुआ था, तब भी रोनाल्डो ने मेसी के लिए पोस्ट करके सांत्वना दी थी.

'मेसी-रोनी' की प्रतिद्वंद्विता

मेसी-रोनाल्डो की प्रतिद्वंद्विता ने मॉडर्न फुटबॉल का इतिहास बदल दिया है. यह प्रतिद्वंद्विता 2007 में शुरू हुई थी जब दोनों ने ब्राजीलियाई स्टार काका के साथ बैलन डी'ओर के लिए रेस में थे. अगले दस वर्षों में, दोनों ने हर FIFA बेस्ट प्लेयर अवॉर्ड और बैलन डी'ओर आपस में साझा किया.

मेसी ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा

हाल ही में लियोनेल मेसी को 2026 के बैलन डी'ओर नॉमिनीज में शामिल किया गया है. जिसके साथ वो सबसे लंबे समय तक नॉमिनेशन लिस्ट में रहने वाले खिलाड़ी बन गए. मेसी 2006 से 2026 तक ये सफर तय करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम था, जो 2004 से 2022 तक फैला हुआ है.

बता दें कि लियोनेल मेसी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा आठ बार बैलोन डी'ओर अवॉर्ड जीता है. उन्होंने 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023 में ये बड़ा अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं. उन्होंने ये बड़ा अवॉर्ड 5 बार (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) जीता है.

लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (IANS)

मेसी का इंटरनेशनल करियर

अर्जेंटीना के साथ 21 साल के शानदार करियर में लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में 208 मैचों में 126 गोल किए है. वो अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी है. इसके अलावा वो छह FIFA वर्ल्ड कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) और सात कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. वो FIFA वर्ल्ड कप 2022 में विजेता और 2014 व 2026 में रनर-अप रहे. जबकि कोपा अमेरिका में दो बार 2021 और 2024 में चैंपियन रहे.

रोनाल्डो का इंटरनेशनल करियर

रोनाल्डो का भी इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है, हालांकि वो अभी तक इससे रिटायर नहीं हुए हैं. उन्होंने पुर्तगाल के लिए 232 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 146 इंटरनेशनल गोल किए हैं. वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के नाम कुल 11 गोल हैं. रोनाल्डो अभी सऊदी क्लब अल-नसर के लिए खेलते हैं.