ETV Bharat / sports

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का रंगारंग समापन, छत्तीसगढ़ का रहा दबदबा, उत्तराखंड ने भी बढ़ाए मेडल

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का रंगारंग समापन ( फोटो- ETV Bharat )

अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ को 74 स्वर्ण पदक, 34 रजत पदक और 42 कांस्य पदक मिले. दूसरे नंबर पर केरल रहा, जिन्होंने 31 गोल्ड जीते. जबकि, 48 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल जीते. इसी तरह तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जिसे 25 स्वर्ण पदक जीते. 34 रजत पदक और 37 कांस्य पदक जीते.

अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2025 में शीर्ष 3 पर रहे ये राज्य

उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित इस महोत्सव में प्रतियोगिताओं का आयोजन देहरादून और रायपुर स्थित विभिन्न खेल मैदानों में किया गया. समापन समारोह में प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे. इस बार भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा. इससे पहले यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में ही आयोजित कराई गई थी, तब भी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर था.

42 टीमों के 3,380 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग: 28वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2025 का पांच दिवसीय महाकुंभ रविवार यानी 16 नवंबर को भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ. देश के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और संस्थानों से आई 42 टीमों के 3,380 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया.

देहरादून: पांच दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हो गया है. इस दौरान जहां छत्तीसगढ़ का प्रतियोगिता में दबदबा रहा तो वहीं उत्तराखंड ने भी मेडल्स की संख्या बढ़ाने में कामयाबी हासिल की. छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन के रूप में सम्मानित हुआ तो उत्तराखंड की ज्योति जोशी ने 'बेस्ट स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द मीट' का खिताब जीता.

उत्तराखंड के खाते में आए 67 मेडल: इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जीती. जबकि, केरल रनर-अप रहा. उत्तराखंड ने 21 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर कुल 67 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया. राज्य के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेटरन मैराथन और महिला वेटरन वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया.

ज्योति जोशी ने जीता 'बेस्ट स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द मीट' का खिताब (फोटो- Forest Department)

उत्तराखंड की ज्योति जोशी ने महिला वेटरन बैडमिंटन में स्वर्ण जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया. वहीं, महिला वेटरन मैराथन 21 किमी में कल्पेश्वरी भंडारी ने कांस्य पदक जीता. पुरुष सीनियर वेटरन लॉन टेनिस में ललित मोहन जोशी ने रजत पदक हासिल किया. इसके अलावा मिश्रित डबल्स ओपन टेबल टेनिस, बैडमिंटन सीनियर वेटरन और 100 मीटर दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पदक झटके.

मार्च पास्ट में भी उत्तराखंड रहा अव्वल: उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भी उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. जिससे राज्य की टीम भावना और अनुशासन की सराहना हुई. समापन अवसर पर वन मंत्री के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वन, विधायकगण और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.

"उत्तराखंड ने खेलों का बेहतर आयोजन किया है. जहां तक खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का सवाल है तो उत्तराखंड ने अपने पदक बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल की है."- सुबोध उनियाल, वन मंत्री उत्तराखंड

प्रतियोगिता में खेल वन पहल भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसके तहत 1500 पौधे रोपित कर वन कर्मियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस तरह इस आयोजन ने वन कर्मियों को तनाव मुक्त होने, फिट रहने और राज्य के लिए गौरव अर्जित करने का अवसर दिया. साथ ही देहरादून से देश भर में खेलों के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया.

वन खेलकूद प्रतियोगिता में पैराग्लाइडिंग (फोटो- ETV Bharat)

प्रतियोगिता में IFS अफसरों ने भी जीते मेडल: राष्ट्रीय स्तर के इन खेलो में उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारियों ने भी दम दिखाया और मेडल भी जीते. इस मामले में देहरादून के डीएफओ नीरज शर्मा की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर दिखाई दी.

देहरादून में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता (फोटो- ETV Bharat)

डीएफओ नीरज शर्मा ने प्रदेश के लिए कुल 5 पदक जीते. जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहा. इसी तरह आईएफएस अधिकारी मीनाक्षी जोशी ने भी सीनियर वेटरन मैराथन में स्वर्ण पदक जीता. जबकि, आईएफएस साकेत बडोला और नीरज शर्मा ने मिक्स डबल टेबल टेनिस में भी स्वर्ण पदक जीता.

ये भी पढ़ें-