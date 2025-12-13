ETV Bharat / sports

पटना में देश के 1084 सिविल सेवकों का जमावड़ा, दिखा रहे अपनी एथलीट की क्षमता

पटना : देश की सिविल सेवाओं के खिलाड़ियों का एक बड़ा जमावड़ा बिहार की राजधानी पटना में हुआ है. पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 से 15 दिसंबर तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 1084 सिविल सेवक एथलीट क्षमता और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे.

देश भर से आए हैं 1084 खिलाड़ी : इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन में कुल 1084 प्रतिभागी हिस्सा लें रहे हैं. इनमें 702 पुरुष एथलीट, 328 महिला एथलीट और 54 अधिकारी शामिल हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित देश के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि अपनी एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे.

भाग लेने पहुंची महिला प्रतिभागी (ETV Bharat)

खिलाड़ियों ने झोंकी पूरी ताकत : प्रतियोगिता में काफी विविधता है. सुबह के समय पहले दिन 100 मीटर दौड़ और 400 मीटर दौड़ के इवेंट हुए जिसमें ट्रैक पर खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी. आधुनिक सुविधाओं से लैस पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय मानक के फील्ड इवेंट स्थल और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिससे यह आयोजन काफी अच्छे लेवल पर हो रहा है.

एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट हैं शामिल : आयोजन में एथलेटिक्स के कई पारंपरिक और रोमांचक इवेंट शामिल किए गए हैं. इनमें विभिन्न दूरी की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और रिले रेस प्रमुख हैं. एक विशेष आकर्षण 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए आयोजित वेटरन्स प्रतियोगिताएं भी होंगी. इससे अनुभवी और नए खिलाड़ियों के बीच सार्थक आदान-प्रदान का माहौल बनेगा. आयोजन के माध्यम से युवा जोश और अनुभव के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास है.