पटना में देश के 1084 सिविल सेवकों का जमावड़ा, दिखा रहे अपनी एथलीट की क्षमता

पटना में तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव हो रहा है. इसमें देश के 1084 सिविल सेवा से जुड़े खिलाड़ी शामिल हुए हैं. पढ़ें खबर
Published : December 13, 2025 at 4:19 PM IST
पटना : देश की सिविल सेवाओं के खिलाड़ियों का एक बड़ा जमावड़ा बिहार की राजधानी पटना में हुआ है. पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 से 15 दिसंबर तक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 1084 सिविल सेवक एथलीट क्षमता और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे.
देश भर से आए हैं 1084 खिलाड़ी : इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन में कुल 1084 प्रतिभागी हिस्सा लें रहे हैं. इनमें 702 पुरुष एथलीट, 328 महिला एथलीट और 54 अधिकारी शामिल हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सहित देश के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि अपनी एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे.
खिलाड़ियों ने झोंकी पूरी ताकत : प्रतियोगिता में काफी विविधता है. सुबह के समय पहले दिन 100 मीटर दौड़ और 400 मीटर दौड़ के इवेंट हुए जिसमें ट्रैक पर खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी. आधुनिक सुविधाओं से लैस पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय मानक के फील्ड इवेंट स्थल और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिससे यह आयोजन काफी अच्छे लेवल पर हो रहा है.
एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट हैं शामिल : आयोजन में एथलेटिक्स के कई पारंपरिक और रोमांचक इवेंट शामिल किए गए हैं. इनमें विभिन्न दूरी की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और रिले रेस प्रमुख हैं. एक विशेष आकर्षण 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए आयोजित वेटरन्स प्रतियोगिताएं भी होंगी. इससे अनुभवी और नए खिलाड़ियों के बीच सार्थक आदान-प्रदान का माहौल बनेगा. आयोजन के माध्यम से युवा जोश और अनुभव के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास है.
'बिहार के लिए गर्व का दिन' : बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आज बिहार के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है. यह सभी वह खिलाड़ी हैं जो सरकारी सेवा में हैं इसलिए हमें और गर्व हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी और पदाधिकारी होने के बावजूद यह सभी खिलाड़ी अपने पैशन को जिंदा रखे हैं.
''बिहार में 2024 में खेल विभाग को अलग विभाग बनाया गया और उसके बाद ही खेल को लेकरके कई अंतरराष्ट्रीय इवेंट भी हुए हैं. प्रदेश में सरकार लगातार एथलीट्स और स्पोर्ट्स के लिए प्रयत्नशील है.''- प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार
'सभी खिलाड़ी बिहार के ब्रांड एंबेसडर' : प्रत्यय अमृत ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में खेल संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. जिला स्तर पर खेल अकादमियों को सक्रिय किया जा रहा है और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसे राष्ट्रीय आयोजन स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं. वह चाहते हैं कि जो भी खिलाड़ी आए हैं बिहार से अच्छा अनुभव लेकर के जाएं और वह सभी खिलाड़ियों को बिहार के ब्रांड एंबेसडर के रूप में देखते हैं.
