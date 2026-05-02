हजारीबाग में लगेगा शतरंज का महाकुंभ, देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
हजारीबाग में ऑल इंडिया शतरंज टूर्नामेंट की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है.
Published : May 2, 2026 at 7:00 PM IST
हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में शतरंज के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है. 9 दिवसीय ऑल इंडिया शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत 16 मई से होगी. जिसमें देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे. अब तक रजिस्ट्रेशन में सबसे उम्रदराज 93 साल के खिलाड़ी ने तमिलनाडु से रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं सबसे कम उम्र का साढ़े 5 साल का खिलाड़ी हजारीबाग का है. इस आयोजन में 9 राज्य से खिलाड़ी अब तक संपर्क साध चुके हैं.
हजारीबाग एक छोटा सा जिला है. खेल के क्षेत्र में यहां के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने को आतुर दिख रहे हैं. शतरंज की बिसात यहां बिछने वाली है. जिसमें 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पूरे देश भर से जुट रहे हैं. कहा जाए तो शतरंज का महाकुंभ हजारीबाग में लगने वाला है.
16 से 24 मई तक होगा आयोजन
हजारीबाग चेस एसोसिएशन की देखरेख में 16 से 24 मई तक 9 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के ऑल इंडिया शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. हजारीबाग चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने बताया प्रतियोगिता विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के मल्टीपरपज हॉल में संपन्न होगा.
इसे अब तक के सबसे बड़े शतरंज आयोजनों में से एक माना जा रहा है. प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित होगी. जिसमें पहला चरण 16 से 20 मई तक ओपन कैटेगरी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा चरण 21 से 24 मई तक 1800 रेटिंग से कम खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किया गया है. 16 मई की सुबह 10:00 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होगा और 11:00 बजे खिलाड़ियों की बैठक आयोजित की जाएगी. प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन दो-दो राउंड खेले जाएंगे, जबकि 20 मई की शाम 3:30 बजे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा.
खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार
पूरे टूर्नामेंट में कुल 6 लाख 11 हजार रुपये की आकर्षक पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. जिसमें पहले चरण के लिए 4 लाख 5 हजार रुपये और दूसरे चरण के लिए 2 लाख 6 हजार रुपये शामिल है. प्रतियोगिता में कुल 40 खिलाड़ियों को कैश प्राइज दिया जाएगा. प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 60 हजार, तृतीय पुरस्कार 40 हजार रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 28 हजार रुपये, पांचवां पुरस्कार 16 हजार रुपये, छठा पुरस्कार 12 हजार रुपये, सातवां पुरस्कार 10 हजार रुपये, आठवां पुरस्कार 8500 रुपये, नौवां पुरस्कार 7000 रुपये और 10वां पुरस्कार 6000 रुपये निर्धारित है. इसके अलावा 11वें से 15वें स्थान तक 5500 रुपये और 16वें से 21वें स्थान तक 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.
इस प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. अब तक 93 वर्ष के एक अनुभवी खिलाड़ी (तमिलनाडु) और साढ़े 5 वर्ष के एक नन्हें प्रतिभागी ने कोलकाता से पंजीकरण कराया है, जो इस आयोजन को विशेष बनाता है. आयोजन पर लगभग 35 से 40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और यह प्रतियोगिता लगातार चौथी बार आयोजित की जा रही है.
खिलाड़ियों के लिए एंट्री फी भी निर्धारित
इस संबंध में सचिव मनमीत अकेला ने बताया पहले चरण के लिए बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए 2000 रुपये, झारखंड के खिलाड़ियों के लिए 1800 रुपये, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए 1500 रुपये और स्कूली बच्चों के लिए 1200 रुपये एंट्री फी निर्धारित की गई है. वहीं दूसरे चरण के लिए सामान्य खिलाड़ियों के लिए 1000 रुपये और हजारीबाग के स्कूली छात्रों के लिए 800 रुपये शुल्क तय किया गया है.
खिलाड़ियों के ठहराव और परिवहन की व्यवस्था
आयोजन समिति की ओर से बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हजारीबाग के विभिन्न होटलों और गेस्ट हाउस में समुचित व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विशेष रूप से बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
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