ऑल इंग्लैंड ओपन 2026: भारतीय युवा स्टार लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में, क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड नंबर 6 को दी मात

लक्ष्य सेन ने ठीक एक घंटे में पूर्व चैंपियन ली शि फेंग को 21-13, 21-16 से हराकर आखिरी चार में जगह बनाई.

भारतीय युवा स्टार लक्ष्य सेन
भारतीय युवा स्टार लक्ष्य सेन (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 9:43 AM IST

बर्मिंघम: भारतीय युवा स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार 6 मार्च की रात बर्मिंघम में खेले जा रहे टूर्नमेंट में वर्ल्ड नंबर 6 और पूर्व चैंपियन ली शि फेंग को सीधे गेम में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

लक्ष्य सेन ने ठीक एक घंटे में ली को 21-13, 21-16 से हराकर आखिरी चार में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला कनाडा के विक्टर लाई से होगा, जिन्होंने दूसरे क्वार्टर फाइनल में जापान के कोकी वतनबे को 18-21, 21-17, 21-15 से हराया.

टूर्नामेंट में अकेले भारतीय खिलाड़ी बचे हैं
24 वर्षीय लक्ष्य सेन 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनलिस्ट थे. वो इस टूर्नामेंट में अकेले भारतीय खिलाड़ी बचे हैं, क्योंकि दूसरे भारतीय खिलाड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. जबकि स्टार महिला शटल पीवी सिंधू ईरान-इजराइल जंग की वजह से दुबई में फंस गईं थी, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकीं.

लक्ष्य ने टूर्नामेंट में अपने कैंपेन की शुरुआत टॉप सीड और डिफेंडिंग चैंपियन शि यू की पर उलटफेर भरी जीत के साथ की थी और फिर दूसरे राउंड में हांगकांग के अनुभवी एनजी का लोंग एंगस को हराया था. ली के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जाने से पहले भारतीय खिलाड़ी साफ तौर पर काफी कॉन्फिडेंट थे, जिनके साथ मैच से पहले उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 7-7 था.

क्वार्टरफाइनल में लक्ष्य सेन का प्रदर्शन
सेन, जो दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं, ने आक्रामक रवैया अपनाया और शुरुआती गेम में 10-4 की बढ़त बना ली, जिसके बाद चीनी खिलाड़ी ने 15-13 से अंतर कम कर दिया. लेकिन सेन ने लगातार छह पॉइंट जीतकर गेम अपने नाम कर लिया. दूसरा गेम काफी करीबी रहा क्योंकि ली ने अच्छी शुरुआत की और गेम के बीच में एक पॉइंट की बढ़त भी बना ली. लेकिन सेन ने 14-13 से लगातार चार पॉइंट लेकर बढ़त बना ली और फिर यह पक्का किया कि ली को वापसी का कोई मौका न मिले और वे सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लें.

लक्ष्य सेन ने मैच के बाद क्या कहा?
बाद में मैच के बारे में बात करते हुए, सेन ने कहा कि उनका ध्यान सिर्फ लंबी रैलियों में गलतियां न करने पर था क्योंकि वे दोनों काफी थक रहे थे. बहुत सारी लंबी रैलियां थीं और मैं थक रहा था. लेकिन कोच ने मुझसे कहा कि वह भी थक रहे हैं और मैंने बस यह पक्का किया कि मैं कोई गलती न करू. सेन ने आगे देखने और टाइटल के बारे में सोचने से भी मना कर दिया और कहा कि उनका ध्यान सिर्फ सेमीफाइनल से काफी पहले रिकवर करने और एक बार में एक मैच पर ध्यान देने पर होगा.

