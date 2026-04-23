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एलिस्टर कुक का बड़ा बयान, जैकब बेथेल को RCB छोड़ने की दी सलाह, जानें कुक ने ऐसा क्यों कहा?

Jacob Bethell IPL 2026: इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथल को RCB ने 2.60 करोड़ रुपये में साइन किया है.

जैकब बेथेल
जैकब बेथेल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 1:21 PM IST

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Alastair Cook on Jacob Bethell: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने अपने देश के युवा बल्लेबाज जैकब बेथल को IPL छोड़ने की सलाह देकर सबको चौंका दिया है. कुक का कहना है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज IPL में कुछ भी नहीं कर रहा है और अपने तैयारी के कीमती समय को बर्बाद कर रहा है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि बेथेल को अपनी IPL फ्रेंचाइजी RCB को छोड़कर काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए देश लौट जाना चाहिए.

कुक ने कहा, 'बेथेल को असल में IPL में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ओपनिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है. वह IPL में बैठे-बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं. आदर्श स्थिति तो यह होती कि वह वापस आते और इंग्लैंड की मदद करने के लिए वारविकशायर (काउंटी टीम) के लिए ओपनिंग करते.'

उन्होंने आगे कहा, 'टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए, जिस तरह से उन्होंने सिडनी में, उस गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ और उन परिस्थितियों में बल्लेबाजी की... मैंने उनमें एक बेहतरीन खिलाड़ी देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का ओपनिंग कर सकता है. अगर वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है, तो वह ओपनिंग भी कर सकता है'.

जैकब बेथेल की IPL फीस
IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जैकब बेथेल को 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद, RCB ने इस इंग्लिश ऑलराउंडर को 2026 सीजन के लिए भी इसी कीमत पर रिटेन किया.

शानदार फॉर्म के बावजूद प्लेइंग-11 में जगह नहीं
बेथेल हाल ही में खत्म हुए T20 विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में थे, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ एक बेहतरीन शतक बनाया था. इस युवा खिलाड़ी ने सिर्फ 45 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और T20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक अपने नाम किया. विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद, बेथेल को RCB की टीम में अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल पा रही है. RCB की प्लेइंग -11 में विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर फिल साल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और जोश हेजलवुड शामिल हैं.

बेथेल समय बर्बाद ना करें
कुक का मानना है कि बेथेल को IPL में बेंच पर बैठकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय, काउंटी क्रिकेट में वारविकशायर के लिए ओपनिंग की भूमिका निभाकर चयनकर्ताओं के सामने एक ओपनर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए. बता दें कि इससे पहले, इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने काउंटी क्रिकेट खेलने और टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ अपना अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) तोड़ दिया था.

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