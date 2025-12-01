ETV Bharat / sports

श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के अखलाक खान ने रचा इतिहास, डेडलिफ्ट में जीता स्वर्ण पदक

वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के अखलाक खान ने दमदार प्रदर्शन कर डेड लिफ्ट में स्वर्ण पदक और फुल पावरलिफ्टिंग में रजत पदक जीता है.

WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP 2025
वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 2:51 PM IST

रांची: श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 25 से 30 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रांची के कांके के रहने वाले अखलाक खान ने 94 किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचा है. दुनिया के 40 से अधिक देशों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अखलाक खान ने दमदार प्रदर्शन कर डेड लिफ्ट में स्वर्ण पदक और फुल पावरलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर झारखंड और भारत का नाम रोशन किया.

अखलाक के सामने थी आर्थिक चुनौती

इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अखलाक की सफलता सिर्फ खेल उपलब्धि नहीं बल्कि संघर्ष, हौसले और जज्बे की कहानी भी है. मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अखलाक के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक थी. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, प्रतियोगिता शुल्क और कैंप के खर्चों के लिए रकम का इंतजाम कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया था. उन्होंने राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर और कई निजी कंपनियों से मदद की अपील की लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी. हालात ऐसे हो गए थे कि अखलाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सपना लगभग छोड़ चुके थे.

सहयोगियों ने बढ़ाया अखलाक का हौसला

इसी दौरान कुछ समाजसेवियों और शुभचिंतकों ने उनका हौसला बढ़ाया. उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए सभी ने मिलकर आर्थिक सहायता जुटाई और अखलाक को विश्व चैंपियनशिप में भेजने का निर्णय लिया. अखलाक ने भी इस भरोसे को कायम रखते हुए अपने प्रदर्शन से न सिर्फ योगदान देने वालों बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया.

अखलाक के लिए गौरव का पल

अपनी जीत पर अखलाक खान ने भावुक होते हुए कहा, मैंने सिर्फ बार-बार यही सोचा कि यह मेरे लिए नहीं, झारखंड और भारत के लिए है. जब लोग मेरे लिए अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे थे तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके विश्वास को जीत में बदलूं. भगवान ने मेरा सपना पूरा किया और मैं आगे भी देश के लिए और गौरव लाना चाहता हूं.

अखलाक की सफलता पर स्थानीय कोचों ने जताई खुशी

उन्होंने यह भी कहा कि सही मार्ग दर्शन और थोड़े से सहयोग से झारखंड के खिलाड़ी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं. रांची और पूरे झारखंड में अखलाक की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खुशी की लहर है. लोग इसे राज्य के खेल इतिहास का बड़ा क्षण बता रहे हैं. स्थानीय कोचों का कहना है कि अखलाक की सफलता आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, हौसला और मेहनत हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं. अखलाक खान की यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत जीत है बल्कि झारखंड की खेल प्रतिभा और जुझारूपन का चमकता उदाहरण भी है.

