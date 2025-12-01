ETV Bharat / sports

श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के अखलाक खान ने रचा इतिहास, डेडलिफ्ट में जीता स्वर्ण पदक

रांची: श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 25 से 30 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रांची के कांके के रहने वाले अखलाक खान ने 94 किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचा है. दुनिया के 40 से अधिक देशों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अखलाक खान ने दमदार प्रदर्शन कर डेड लिफ्ट में स्वर्ण पदक और फुल पावरलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर झारखंड और भारत का नाम रोशन किया.

अखलाक के सामने थी आर्थिक चुनौती

इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अखलाक की सफलता सिर्फ खेल उपलब्धि नहीं बल्कि संघर्ष, हौसले और जज्बे की कहानी भी है. मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अखलाक के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक थी. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, प्रतियोगिता शुल्क और कैंप के खर्चों के लिए रकम का इंतजाम कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया था. उन्होंने राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर और कई निजी कंपनियों से मदद की अपील की लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी. हालात ऐसे हो गए थे कि अखलाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सपना लगभग छोड़ चुके थे.

सहयोगियों ने बढ़ाया अखलाक का हौसला

इसी दौरान कुछ समाजसेवियों और शुभचिंतकों ने उनका हौसला बढ़ाया. उनकी लगन और प्रतिभा को देखते हुए सभी ने मिलकर आर्थिक सहायता जुटाई और अखलाक को विश्व चैंपियनशिप में भेजने का निर्णय लिया. अखलाक ने भी इस भरोसे को कायम रखते हुए अपने प्रदर्शन से न सिर्फ योगदान देने वालों बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया.

अखलाक के लिए गौरव का पल