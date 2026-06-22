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24 जून को क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, उससे पहले रोहतास में तिलकोत्सव पर खूब मचा धमाल

भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप के तिलक समारोह में रोहतास के बड्डी गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा, 24 जून को शादी होगी.

क्रिकेटर आकाशदीप का तिलक समारोह
क्रिकेटर आकाशदीप का तिलक समारोह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 1:39 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित बड्डी गांव में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के तिलक समारोह को लेकर रविवार रात उत्सव जैसा माहौल रहा. डेहरी के मानिकपुर से लड़की पक्ष के लोग तिलक लेकर पहुंचे, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आकाशदीप को तिलक चढ़ाया गया.

24 जून को होगी शादी : परिवार के अनुसार 23 जून को मेहंदी और हल्दी की रस्में संपन्न होंगी, जबकि 24 जून को वाराणसी के एक पांच सितारा होटल में विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा. दुल्हन अक्षिता राज डेहरी-ऑन-सोन की निवासी हैं. शादी को लेकर दोनों परिवारों में जबरदस्त उत्साह है. शादी से पहले हुए तिलक कार्यक्रम के लिए गांव को विशेष रूप से सजाया गया था. आसपास के इलाकों के अलावा दूर दराज से भी खेल प्रेमी, रिश्तेदार और शुभचिंतक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे हुए हैं.

देखें क्रिकेटर आकाशदीप का तिलकोत्सव (ETV Bharat)

भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन : समारोह में मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. साथ ही गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया. दूल्हे के रूप में आकाशदीप ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का अभिवादन किया.

डीएसपी नियुक्ति से परिवार की खुशी बढ़ी : भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी आकाशदीप की उपलब्धियों को लेकर गांव और परिवार में खास उत्साह दिखा. हाल ही में बिहार सरकार की ओर से डीएसपी पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद परिवार की खुशी और बढ़ गई है.

होने वाले साले ने जताई खुशी : आकाशदीप के होने वाले साले ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर से रिश्ता जुड़ना परिवार के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में खेलने के साथ अब डीएसपी बनने की उपलब्धि ने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है.

तेज गेंदबाज आकाशदीप का रोहतास में तिलकोत्सव
तेज गेंदबाज आकाशदीप का रोहतास में तिलकोत्सव (ETV Bharat)

''जब शादी की बात को लेकर पहली बार मुलाकात हुई थी, तब भी गर्व महसूस हुआ था. जीजा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और अब डीएसपी भी बन गए हैं. इससे पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा है और खुशी का माहौल है.''- आदित्य सिंह, आकाशदीप के होने वाले साले

बचपन के मित्र ने याद किया संघर्ष : आकाशदीप के साथ क्रिकेट खेलने वाले मित्र धर्मेंद्र ने बताया कि वह बचपन से ही मेहनती और खेल के प्रति समर्पित रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले गांव के बच्चे दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों से प्रेरणा लेते थे, लेकिन अब उनके अपने गांव का बेटा देश के लिए खेल रहा है.

''आकाश बचपन से ही मेहनती और खेल के प्रति समर्पित रहे हैं. एक समय ऐसा था जब गांव के बच्चे दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को देखकर प्रेरित होते थे और सोचते थे कि काश वे भी देश के लिए खेल पाते, लेकिन आज अपने गांव का बेटा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है. धआकाशदीप की सफलता देखकर ऐसा लगता है मानो हम खुद मैदान पर खेल रहे हों.''- धर्मेन्द्र, आकाशदीप के मित्र

कई जनप्रतिनिधि और शुभचिंतक पहुंचे : कार्यक्रम में सासाराम के सांसद मनोज कुमार, चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और डेहरी क्षेत्र के नेता सोनू सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. पूरे आयोजन के दौरान लोगों में गर्व और उत्साह साफ नजर आया.

रविवार को हुआ तिलक समारोह : रविवार की रात आयोजित आकाशदीप का तिलक समारोह शादी से पहले रोहतास जिले के लिए एक यादगार सामाजिक आयोजन बन गया.

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