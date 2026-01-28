प्राइज मनी बढ़ाने से लेकर एथलीटों की आर्थिक मदद तक, महाराष्ट्र के खेल इकोसिस्टम को आकार देने में अजित दादा की अहम भूमिका
राही सरनोबत, विर्धवाल खाड़े और सुंदर अय्यर ने अजीत पवार के खेल में दिए गए योगदान को याद किया.
Published : January 28, 2026 at 8:09 PM IST
मुंबई: खेल जगत विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP के अध्यक्ष अजित पवार के निधन पर शोक मना रहा है. 66 साल के अजित पवार के मौत की खबर से राजनीति और खेल जगत में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीति से कहीं ज्यादा था.
पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र की खेल विरासत को भी आकार दिया और इसकी संरचना को बनाने में अहम भूमिका निभाई. आपको बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे. महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन (MSLTA) के सचिव सुंदर अय्यर ने महाराष्ट्र में खेलों को मजबूत करने का श्रेय अजित दादा को दिया.
वह हमेशा खिलाड़ियों के साथ थे
सुंदर अय्यर ने ईटीवी भारत को बताया कि अजित पवार ने खेल प्रशासन में कई भूमिकाएं निभाईं, और उन्होंने खेल जगत के लोगों की हर संभव तरीके से मदद की. MSLTA के सचिव सुंदर अय्यर ने बताया कि जब भी खेलों से जुड़ी कोई समस्या होती थी, तो वह हमेशा आगे आते थे.
उन्होंने कहा, 'वह काम करने वाले और अपनी बात के पक्के इंसान थे. उन्होंने हमेशा अपने वादे पूरे किए. वह खिलाड़ियों से जुड़े किसी भी विचार के लिए हमेशा तैयार रहते थे. उन्होंने टूर्नामेंट जीतने वालों के लिए और राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भी पुरस्कार राशि बढ़ाई. खिलाड़ियों को नौकरियां दिलाने में पहल की. जब भी हमें जरूरत होती थी, चाहे वह कुश्ती हो, खो-खो हो या टेनिस, वह हमेशा हमारे साथ थे.'
सुंदर अय्यर ने अजित पवार के काम की सराहना करते हुए आगे कहा, 'जब हम COVID-19 के दौरान एक टूर्नामेंट (टाटा ओपन ATP) आयोजित नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी पहल से हमें इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने में मदद मिली. उन्होंने पहल की और इसके लिए अनुमति दिलवाई. यह खेल जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है.'
एथलीटों की आर्थिक मदद
कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की गोल्ड मेडलिस्ट राही सरनोबत ने दो ऐसी घटनाओं का खुलासा किया जहां अजित दादा ने एथलीटों की मदद की. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करते समय हमें कुछ दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि बिल्डिंग 20 साल पुरानी थी, स्टेडियम में साफ-सफाई और पानी की कमी की समस्या थी. लेकिन, कुछ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी ये समस्याएं हल नहीं हो रही थीं, लेकिन जब हमने अपनी समस्याएं अजित दादा को बताईं, तो वे उसी दिन हल हो गईं.
इसके अलावा, उन्होंने उस घटना का भी खुलासा किया जब अजीत पवार ने टोक्यो में ओलंपिक 2020 की तैयारी के लिए एथलीटों को आर्थिक मदद दिलाने में मदद की. पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली राही ने कहा, 'हमें 2020 ओलंपिक की तैयारी के लिए फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी, और यह काम लंबे समय से रुका हुआ था. हमने अपनी समस्या जब अजित दादा को बताई तो फिर हमें एक हफ्ते के अंदर आर्थिक मदद मिल गई.'
प्राइज मनी बढ़ाने में अहम भूमिका
भारतीय तैराक और पूर्व ओलंपियन वीरधवल खाड़े ने एक किस्सा शेयर किया जब अजीत पवार ने नेशनल अवॉर्ड जीतने वालों की प्राइज मनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, '2011 में, मैं नेशनल गेम्स के अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान अजीत दादा से मिला था. उस समय, महाराष्ट्र दूसरे राज्यों की तुलना में नेशनल गेम्स के मेडलिस्ट को कम प्राइज मनी देता था. मैंने उन्हें यह बात बताई. उन्होंने तुरंत खेल अधिकारियों को निर्देश दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने एक हफ्ते के अंदर प्राइज मनी बढ़ाने का फैसला किया.'
अजित पवार की खेल प्रशासन में भूमिकाएं
अजित पवार कई बार महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया. नवंबर 2025 में उन्हें फिर से इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ओलंपिक खेलों में राज्य फेडरेशनों के बीच तालमेल बिठाया. इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है.
खेलों में उल्लेखनीय काम
जून 2024 में, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कैबिनेट के एक फैसले का समर्थन किया, जिसके तहत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले एथलीटों को सरकारी नौकरी दी गई. इसके अलावा, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर पोर्टफोलियो के इंचार्ज के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल एथलीटों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया.
उनकी कोशिशों से जिला और तालुका-स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए, जिससे ग्रामीण एथलीटों को पुणे या मुंबई जल्दी जाने से रोका गया और वे अपने आस-पास के कस्बों या अपने होमटाउन में प्रैक्टिस कर सकें. साथ ही, खेल के मैदानों को बनाए रखने और इवेंट के बाद उन्हें खराब होने से बचाने के लिए मेंटेनेंस फंडिंग भी जरूरी की गई.
अजित पवार की मौत कैसे हुई?
अजित पवार का निधन 28 जनवरी की सुबह 9 बजे उस समय हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना तब हुई जब विमान तकनीकी खराबी का सामना करने के बाद दूसरी बार आपातकाल लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था. इस प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ, दो पायलट और उनके दो सुरक्षाकर्मी ने भी अपनी जान गंवा दी.