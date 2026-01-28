ETV Bharat / sports

प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन: 'महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेता खो दिया...' तेंदुलकर-अजहरुद्दीन ने जताया दुख

उन्होंने लिखा, 'श्री अजित पवार जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेता खो दिया है, जिन्होंने पूरे राज्य के लोगों के लिए काम किया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ओम शांति.'

'महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेता खो दिया' भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया, तेंदुलकर ने पवार की सार्वजनिक सेवा को श्रद्धांजलि दी, और उनकी मौत को राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया. खबर आने के तुरंत बाद तेंदुलकर ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी संवेदना व्यक्त की, और पवार को एक समर्पित नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम किया.

बारामती (महाराष्ट्र): भारतीय खेल जगत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनकी बुधवार सुबह (28 जनवरी) को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. वो जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनाव के बीच एक सार्वजनिक रैली में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे. इस दुखद घटना में NCP प्रमुख समेत पांच अन्य लोगों की जान चली गई.

पीटी उषा ने दी श्रद्धांजलि

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की प्रमुख पीटी उषा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के अचानक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं. खेल जगत में उनकी कमी खलेगी, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था. उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ओम शांति.'

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक्स पर लिखा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तेलंगाना सरकार में सार्वजनिक उद्यम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अजित पवार के विमान हादसे की खबर से गहरा सदमा लगा है. मैं उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को इस गहरे नुकसान को सहने की शक्ति और साहस मिले.'

प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन (IANS PHOTO)

यूसुफ पठान ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने कहा, 'दुखद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ. वह एक समर्पित नेता थे जिन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा की. सार्वजनिक सेवा और राज्य के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

बता दें कि अजित पवार ने 1991 से लगातार सात बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, और हर बार भारी अंतर से जीत हासिल की. ​​

अजित पवार की मौत कैसे हुई?

अजित पवार की मौत उस समय हुई जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना तब हुई जब विमान तकनीकी खराबी का सामना करने के बाद दूसरी बार आपातकाल लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था. इस प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ, दो पायलट और उनके दो सुरक्षाकर्मी ने भी अपनी जान गंवा दी.