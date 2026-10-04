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Ajit Agarkar: Gen Z क्रिकेट फैन्स का विलेन, 90's के बच्चों का हीरो, आप कैसे रखेंगे याद ?

'नॉर्थ ज़ोन से खेलने के लिए जब हम भिवानी जा रहे थे तब हमें बताया गया कि बॉम्बे से एक खिलाड़ी आ रहा है वो सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करता है, उसे सचिन ने पैड भी दिए हैं और उसका नाम अजीत अगरकर है. Tendulkar-Agarkar and Agarkar will be next Tendulkar.'

ये रिकॉर्ड भले टूट गया लेकिन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का इंडियन रिकॉर्ड आज 26 बरस बाद भी अजीत अगरकर के नाम है. साल 2000 में जिंबाब्वे के खिलाफ राजकोट में अजीत ने बल्ले से ऐसा बवंडर ला दिया कि 43 ओवर के बाद 216 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी टीम का स्कोर 300 के पार पहुंच गया. 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अगरकर ने 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 25 गेंद में 67 रनों की धुंआधार पारी खेली. इस मैच में उन्होंने 21 गेंद में अर्धशतक बनाया. तबसे सहवाग, कोहली, युवराज, धोनी, रैना जैसे कई विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया में रहे लेकिन ये रिकॉर्ड अब भी अगरकर के नाम है.

पहले मैच में सिर्फ एक विकेट मिला लेकिन आने वाले मैचों में विकेटों की ऐसी झड़ी लगाई कि डेब्यू के पहले साल में ही महज 23 मैच में 50 विकेट लेने का कारनामा कर दिया. इससे पहले 1980 में ये रिकॉर्ड महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेनिस लिली ने 24 मैचों में बनाया था. अगरकर का रिकॉर्ड करीब 10 साल बाद 2009 में श्रीलंकाई स्पिनर अजंता मेंडिस ने 19 मैच में अपने नाम कर लिया.

1 अप्रैल 1998, कोच्चि, 20 साल के एक दुबले पतले लड़के की तरफ मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गेंद उछाल दी. कप्तान को उम्मीद थी कि पिच पर आग उगल रहे एडम गिलक्रिस्ट का विकेट चटकाया जाए. अगरकर ने दो ओवर के लिए गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ की जोड़ी को शांत रखा लेकिन जब कप्तान ने 13वें ओवर में फिर से अगरकर को गेंद थमाई तो पहली गेंद पर ही गिलक्रिस्ट को चलता कर दिया. अपना पहला विकेट अगरकर के सपनों में कई दिन तक आया होगा. उस दिन दुनिया ने अजीत अगरकर नाम की 'ब्लॉकबस्टर फिल्म' का फर्स्ट लुक देखा था. अजीत अगरकर आकाश चोपड़ा से बातचीत में बताते हैं कि जब वो टीम में सेलेक्ट हुए तो उनका वजन 56 किलो था. लेकिन उस दुबले पतले लड़के की गेंदे 135 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से शुरू होकर 140 के पार पहुंचती थी.

1992-93 में आलम ये था कि 15 साल की उम्र में इंटर स्कूल गाइल्स शील्ड टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी ठोक डाली. U-16 में नया नाम उभरने लगा लेकिन जल्द ही पता लग गया कि सिर्फ बैटिंग के दम पर टीम में एंट्री मुश्किल होगी. धीरे-धीरे गेंदबाजी भी शुरू की और 1996-97 के सीजन में जब मुंबई की टीम को ऑलराउंडर की जरूरत थी तो अगरकर का नाम टीम में आ गया. फिर करीब दो साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबला खेलते नजर आए. तब जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, देवाशीष मोहंती के रहते टीम में जगह बनाना भी बड़ी बात थी.

अगरकर की कहानी आकाश चोपड़ा के 'Agarkar will be next Tendulkar' से इसलिए करना जरूरी है क्योंकि तेंदुलकर और अगरकर में कई समानताएं थीं. दोनों एक ही शहर से थे, एक ही स्कूल में पढ़े और गुरु भी दोनों के वन एंड ओनली रमाकांत अचरेकर सर थे. रमाकांत आचरेकर वो गुरु रहे जिनका चेला शक्कर होकर मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर बना. अगरकर भी शुरुआत में बैट्समैन बनना चाहते थे, स्कूल के दौर में बल्ला रन भी उगल रहा था. सचिन से तुलना के लिए इतनी समानताएं काफी थी.

अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पद से विदाई हो चुकी है. आज की नई पीढ़ी या कहें Gen Z फैन्स अगरकर को बतौर चीफ सेलेक्टर लिए चंद फैसलों के कारण नौसिखिया खिलाड़ी या भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा विलेन समझ रहे होंगे लेकिन अगरकर के बारे में 80 और 90 के दशक के उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने कभी ना कभी क्रिकेट के मैदान पर अगरकर का गेंदबाजी एक्शन जरूर कॉपी किया होगा. एक खिलाड़ी से कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर बनने की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. क्योंकि उन्होंने गेंद और बल्ले से ऐसे कारनामे किए हैं जो अब तक कोई दूसरा भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया. इनमें एक अचीवमेंट तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पास भी नहीं है.

एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने 1994 के जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट की याद दिलाते हुए ये बात कही तो दूसरी तरफ बैठे अजीत अगरकर की हंसी छूट गई.

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मशहूर लॉर्ड्स मैदान के Honours Board पर सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है लेकिन ये लिस्ट अगरकर के बगैर अधूरी है. 29 जुलाई 2002 को भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच 170 रन से हार गई लेकिन उस मैच में अजीत अगरकर ने 190 गेंद पर 109 रनों की नाबाद पारी खेली. ये पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि अगरकर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 16 चौकों के साथ अपने करियर की सबसे बेस्ट पारी खेली. इस मैच में भारतीय टीम की ओर से ये इकलौता शतक था.

2003 ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड मैदान, पहली पारी में बढ़त के बाद कंगारू दूसरी पारी में मैच कब्जे में करने के मंसूबों के साथ मैदान में उतरी लेकिन अगरकर ने सब पर पानी फेर दिया 41 रन देकर 6 विकेट चटकाए और उस दौर की बेस्ट टेस्ट टीम को 196 पर ढेर कर दिया. ये किसी जीते हुए टेस्ट की दूसरी पारी में अब तक किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज का बेस्ट परफॉर्मेंस है. दूसरी पारी में जरूरी 230 रन बनाकर भारत ने 4 विकेट से मैच जीता और कंगारू टीम को 22 साल बाद उनकी जमीन पर हराया था. उस साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर रही और ट्रॉफी पर भारत का कब्जा बरकरार रहा. उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ड्रॉ करवाना भी बड़ी उपलब्धि थी.

अगरकर की प्रॉपर बैटर वाली पारी

साल 2002 में वेस्टइंडीज के साथ घरेलू वनडे सीरीज में जमशेदपुर वनडे में कप्तान सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के आउट होते ही तीसरे नंबर पर पिंच हिटर के रूप में अजीत अगरकर को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया. तब अगरकर ने 102 गेंद में 11 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 95 रनों की प्रॉपर बैटर वाली पारी खेली. भारतीय टीम वो मैच 4 विकेट से हार गई लेकिन 24 साल के अजीत ने U-16 वाले उस अगरकर की झलक दिखाई जो कभी बैट्समैन बनना चाहता था.



एक रिकॉर्ड जो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे

वैसे तो किसी भी लेवल के किसी भी मैच में जीरो पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए शर्मनाक होता है. लेकिन अगरकर एक दो नहीं बल्कि एक ही सीरीज में लगातार 5 बार और एक ही टीम के खिलाफ 7 बार डक यानी जीरो पर आउट हो चुके हैं. 1999-2000 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार 5 बार शून्य पर आउट हुए, इनमें से भी चार बार वो पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए जिसे क्रिकेट की भाषा में गोल्डन डक कहा जाता है. 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई तो मुंबई में खेले गए पहले टेस्ट की दोनों पारियों में भी शून्य पर आउट हुए. इसके अगले दो टेस्ट मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. इस तरह एक ही टीम के खिलाफ वो लगातार 7 बार शून्य पर आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. इस रिकॉर्ड की वजह से उन्हें 'बॉम्बे डक' का नाम मिला. वैसे ये वही फेमस सीरीज थी जहां सौरव गांगुली की टीम ने लगातार 17 टेस्ट जीतने वाले कंगारुओं का विजय रथ रोका था. वेरी-वेरी स्पेशल लक्ष्मण की 281 रन की ऐतिहासिक पारी और हरभजन सिंह की हैट्रिक इसी सीरीज में आई थी.

गौतम गंभीर के साथ अजीत अगरकर (@ANI)

साल 2003 में फिर से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो ब्रिस्बेन टेस्ट में अगरकर ने जब पहला रन बनाया तो दर्शकों की ओर बल्ला दिखाया, जैसे अमूमन बल्लेबाज अर्धशतक या शतक के वक्त दिखाते हैं. लेकिन ये रन अगरकर के लिए शायद उससे भी खास था क्योंकि कंगारुओं के खिलाफ 7 लगातार डक के बाद आया था.

आंकड़े और अगरकर

अगरकर ने 1998 में टेस्ट और वनडे दोनों में डेब्यू किया. 13 जनवरी 2006 को आखिरी टेस्ट और 5 सितंबर 2007 में आखिरी वनडे खेलने वाले अजीत अगरकर ने 4 टी20 मुकाबले भी खेले हैं. 191 वनडे में 288 विकेट लिए हैं, और वो आज भी अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. सबसे तेज 200 विकेट और 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. शॉन पोलॉक (138 मैच) का रिकॉर्ड उन्होंने 133 मैच में तोड़ा था. 26 टेस्ट में 58 विकेट का आंकड़ा उनकी प्रतिभा को नहीं आंक सकता क्योंकि टेस्ट मुकाबलों में कुंबले और हरभजन या अन्य स्पिनर्स ने ज्यादा गेंदबाजी की है. खासकर घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान कई बार स्पिन गेंदबाज भी इनिंग का पहला ओवर डालते रहे हैं और तेज गेंदबाजों के हिस्से गिने चुने ओवर आते थे.

अजीत अगरकर की उपलब्धियां (ETV Bharat GFX)

आईपीएल, कप्तानी और कोचिंग

अजीत अगरकर 2008 से 2013 तक कुल 6 आईपीएल में पहले कोलकालात नाइट राइडर्स और फिर दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) का हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने 42 मैच में 29 विकेट लिए और 179 रन बनाए. इसके बाद साल 2022 में वो दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच और मेंटरशिप की भूमिका में रहे और बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर बनने पर उन्होंने कोचिंग छोड़ दी.

अजीत अगकरकर पर कब-कब उठे सवाल (ETV Bharat GFX)

वैसे इस सबके बीच अगरकर ने क्रिकेट करियर के अपने आखिरी साल में (2012-13) में मुंबई की कप्तानी की और टीम को रणजी ट्रॉफी दिलाई. उस वक्त वो मुंबई को रणजी चैंपियन बनाने वाले सबसे उम्रदराज (35 साल) खिलाड़ी थे. अब ये रिकॉर्ड अजिंक्य रहाणे के नाम है.

चीफ सेलेक्टर के रूप में उठे सवाल

अब अगरकर की कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जहां वो सोशल मीडिया पर Gen Z और खिलाड़ियों के फैन्स के निशाने पर आ गए. सेलेक्शन कमेटी के चीफ होने के नाते अजीत अगरकर को उनके कड़े फैसलों के लिए याद किया जाएगा. शुभमन गिल को टेस्ट और फिर वनडे कैप्टन बनाने का फैसला भी शुरुआत में कई क्रिकेट प्रेमी बड़ी मुश्किल से पचा पाए लेकिन कुछ फैसलों पर अजीत अगरकर फैन्स के निशाने पर आए. टी20 वर्ल्ड कप जिताने के तुरंत बाद कप्तानी से सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को कमान देने का फैसला, रोहित-कोहली-अश्विन का टेस्ट से रिटायरमेंट, मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर सवाल, जबकि वो घरेलू क्रिकेट में धांसू प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसी ही कुछ-कुछ कन्फ्यूजन भुवनेश्वर कुमार को लेकर भी बनी रही.

इन सबसे ज्यादा टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा को लेकर हुई कन्फ्यूजन ने अगरकर को निशाने पर ला दिया. 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्डकप में फैन्स कोहली और रोहित को टीम में देखना चाहते हैं. दोनों की उम्र में डेढ साल का अंतर है लेकिन फिटनेस के मामले में कोहली आज के खिलाड़ियों को भी मात दे सकते हैं. यही फिटनेस का सवाल रोहित को चर्चा में ले आया वैसे दोनों को लेकर चर्चा करीब एक साल पहले से ही चल रही थी. फैन्स और बीसीसीआई को भी लगा कि दो साल का वक्त बहुत लंबा होता है लेकिन अब विश्वकप करीब एक साल दूर है और रोहित-कोहली टेस्ट, टी20 को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और वनडे में परफॉर्म भी कर रहे हैं. बस हां और ना के इस कन्फ्यूजन के बीच जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान एक खबर सुर्खियों में आई कि लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो सकता है क्योंकि चयन समिति रोहित के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती. हालांकि, इस पर ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा, अगरकर भी गिने चुने मंचों पर यही कहते दिखे कि 2027 का जवाब अभी से देना जल्दबाजी है और अभी बहुत वक्त है. लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में फैन्स और विश्लेषक खुलकर रोहित के साथ और अगरकर के खिलाफ खड़े हो गए.

अगरकर की चुनी टीमों ने जिताई 3 आईसीसी ट्रॉफी

वैसे बीसीसीआई की चयन समिति का काम क्रिकेट के हर फॉर्मेट और हर टूर्नामेंट के लिए बेस्ट टीम चुनना है और अगरकर का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि इसमें उन्होंने कोताही नहीं बरती है. रिजल्ट सबके सामने है, उनके चीफ सिलेक्टर रहते टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की. 2023, 2025 में भारतीय टीम ने एशिया कप जीता. पहले 2024 और फिर 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता. 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. 2023 में भारतीय उपमहाद्वीप में हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची. वैसे चंद घंटे पहले एशियन गेम्स 2026 में जिस भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी अगरकर की अगुवाई में ही चुनी गई थी.

वैसे इस दौरान घरेलू मैदानों पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में करारी हार देखी. ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बुरा प्रदर्शन, आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड और श्रीलंका में टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप झेला.

भारत में क्रिकेट 'मजहब' है और क्रिकेटर 'भगवान', ऐसे में फैन्स को 'भक्त' कहना गलत भी नहीं होगा. इसलिए किसी खिलाड़ी के लिए फैन्स का गुस्सा या प्यार सब जायज है. अगरकर या उनकी सेलेक्शन कमेटी ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर फैसले लिए थे. इसलिए अगरकर पर सवाल उठाने वालों से सवाल है कि जब धोनी ने भविष्य की सोचकर टेस्ट की कप्तानी छोड़ कोहली को देने का मन बनाया तो उन्हें वाहवाही मिली तो फिर अगरकर को ट्रोल क्यों किया गया.

क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट ?

अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के बीच में ही संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी बात कही है. अश्विन ने कहा कि "अजीत बहुत अच्छे चीफ सेलेक्टर रहे हैं. वो अगली पीढ़ी के लिए टीम देख रहे थे और यही उनकी जिम्मेदारी थी. अपने काम में उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो हमेशा ऐसी टीम चुनना चाहते हैं जो जीत दिलाए साथ ही भविष्य के खिलाड़ी तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं की, सभी को मौका दिया."

आकाश चोपड़ा कहते हैं कि, अगरकर की टीम चुनने वाली कमेटी ने कुछ टफ कॉल ली हैं. कोहली, रोहित और अश्विन जैसे बड़े खिलाड़ियों का इसी दौर में टेस्ट से संन्यास लिया है. फिर भुवनेश्वर और शमी की वापसी ना हो पाना है. ये बड़े फैसले लिए जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि अगरकर की नुमाइंदगी वाली कमेटी ने ही विश्वकप जीतने वाली टीमें चुनी हैं. अब आप इस दौर को कैसे देखते हैं ये अपना-अपना नजरिया है.

इस कड़ी में सबसे अच्छी, प्रैक्टिकल और वाजिब बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कही है. एक अखबार के कॉलम में वो लिखते है कि, चीफ सेलेक्टर की कुर्सी कांटो का ताज होता है, जिसे अक्सर इतने मुश्किल फैसले लेने होते हैं कि कई बार खिलाड़ियों से रिश्ते तक खराब हो जाते हैं क्योंकि उनके फैसलों के कारण कुछ अच्छे खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पाते और यही फैसला चीफ सेलेक्टर और उनकी कमेटी को लेना होता है. यहां आपके 9 अच्छे काम भुलाकर एक गलती को बढ़ा चढ़ाकर उसकी चर्चा की जाएगी. गावस्कर कहते हैं कि, ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि सेलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के अलावा भी चार लोग होते हैं. चेयरमैन पर कई बार दूसरे सेलेक्टर फैसले थोप सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने चेयरमैन को ही आना पड़ता है. इसलिए सारा दोष उसके सिर ही आता है. इसलिए जो भी चेयरमैन बनेगा, वो भले अपने दौर का कितना भी महान और लोकप्रिय खिलाड़ी रहा हो लेकिन जब वो चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ेगा तो उसे पता लगेगा कि उसके नाम के आगे अच्छाइयों के मुकाबले कमियां ज्यादा दर्ज हैं.

अगरकर एक खिलाड़ी, कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर

कुल मिलाकर अजीत अगरकर ने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं. बॉम्बे डक की कहानी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई होगी तो लॉर्ड्स का शतक की पुरानी वीडियो देख फैन्स तालियां बजाएंगे. सबसे तेज वनडे फिफ्टी का रिकॉर्ड अब भी किसी इंडियन बैटर के इंतजार में है. चीफ सेलेक्टर के रूप में उनके फैसले शुरुआत में किसी दवा की तरह कड़वे लगे होंगे लेकिन वक्त के साथ-साथ उनके फैसलों की बदौलत ही आज नई टीम इंडिया तैयार है. बेंच स्ट्रेंथ का नमूना देखना हो तो अगरकर की विदाई से एक दिन पहले 3 अक्टूबर 2026 का दिन इसकी सबसे अच्छी बानगी है. जब भारत की एक टीम जापान के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती और एक टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ चंडीगढ़ में वनडे मुकाबला खेलने उतरी. इसमें अजीत अगरकर के उन फैसलों की हिस्सेदारी भी है, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया गया.

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