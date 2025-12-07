ऐश्वर्य तोमर ने वर्ल्ड कप में किया कमाल, साधा सिल्वर पर निशाना

ETV Bharat / sports

ISSF World Cup: भारतीय शूटर ऐश्वर्य तोमर शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल अपने किया है.

Aishwary Tomar
ऐश्वर्य तोमर (ANI)
By IANS

Published : December 7, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता, रविवार को यहां ISSF विश्व कप फाइनल में अपने डेब्यू पर सभी संभावित विश्व और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में मेडल्स का पूरा सेट पूरा किया. चेक गणराज्य के जिरी प्रिव्रात्स्की, जिन्होंने 40 शॉट्स के नए ISSF फॉर्मेट में हुए फाइनल में 414.2 का स्कोर किया, वह भारतीय खिलाड़ी से 0.9 पॉइंट्स आगे रहे. ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक चैंपियन लियू युकुन को मिला.

उस खास दिन दो खिलाड़ी क्वालिफिकेशन स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए. महिलाओं की 3P में सिफ्ट कौर समरा और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर. मनु अपने क्वालिफिकेशन राउंड में 581 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहीं, जबकि सिफ्ट अपनी रिले में 584 के स्कोर के साथ दसवें स्थान पर रहीं.

ऐश्वर्य, जो मौजूदा एशियाई चैंपियन हैं, पिछले जूनियर विश्व चैंपियन और दो बार के ओलंपियन हैं. उन्होंने पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था. ऐश्वर्य क्वालिफिकेशन में 595 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, वह सिर्फ चीन के टियान जियामिंग से पीछे थे, जिन्होंने 598 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था.

तीन चीनी खिलाड़ी टॉप आठ में जगह बनाने में कामयाब रहे, जिसमें हंगेरियन स्टार इस्तवान पेनी और नॉर्वेजियन एथलीट ऑफ द ईयर जॉन-हर्मन हेग भी शामिल थे. पहले घुटने टेकने की पोजीशन में पांच-पांच शॉट्स की दो सीरीज में दस शॉट लेने के बाद, ऐश्वर्य 102.8 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे.

ऐश्वर्य ने दूसरी प्रोन पोजीशन के अगले दस स्ट्रोक के दौरान गति पकड़ी, क्रमशः 52.9 और 52 की प्रभावशाली सीरीज के साथ लीडरबोर्ड पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए. प्रिव्रात्स्की, जो स्टेज पर ऐश्वर्य से 3.3 आगे थे, अपना रास्ता खुद बना रहे थे. 20 स्टैंडिंग पोजीशन शॉट्स बाकी रहने पर, ओलंपिक चैंपियन लियू तीसरे स्थान पर आ गए. अगले दस शॉट्स में ऐश्वर्य ने प्रिव्रात्स्की को पीछे छोड़ दिया, जिससे अंतर 1.5 तक कम हो गया.

31वें शॉट के बाद यह 0.5 हो गया क्योंकि प्रिव्रात्स्की को 10-रिंग के अंदर निशाना लगाने में दिक्कत हो रही थी. एक युवा फ्रांसीसी, रोमेन औफ्रेरे, ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ ब्रॉन्ज मैच हार गए, जब प्रिव्रात्स्की ने ऐश्वर्य को पीछे छोड़ दिया और 37वें शॉट के बाद दो हाई 10s के साथ एक बार फिर 0.5 की बढ़त बना ली, जबकि भारतीय खिलाड़ी को थोड़ी मुश्किल हुई.

प्रिव्रात्स्की ने गोल्ड जीता, जो इस साल उनका तीसरा ISSF गोल्ड मेडल था, जब ऐश्वर्य ने चेक खिलाड़ी के 10.3 के मुकाबले 10.1 का शॉट लगाया और फिर अपने 40वें शॉट के लिए 10.6 का शॉट लगाया. आखिरी दो शॉट्स से पहले अंतर सिर्फ 0.3 का था.

