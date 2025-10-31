ETV Bharat / sports

रायपुर में आल इंडिया रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता, 12 जोन के 68 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

रायपुर में आल इंडिया रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है.जिसमें रेलवे के 12 जोन के नामी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

AIR Archery Competition
रायपुर में आल इंडिया रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 7:25 PM IST

रायपुर : रायपुर WRS कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में 15वीं अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता का तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 30 अक्टूबर से शुरू होकर एक नवंबर तक चलेगा. जिसमें देशभर के 12 जोन के 68 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. तीरंदाजी के इस प्रतियोगिता में 38 पुरुष और 39 महिलाओं ने हिस्सा लिया है.

मेंटली और फिजिकली फिट रखना है लक्ष्य : रायपुर में इससे पहले साल 2011 में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था. इस प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे रेलवे का मकसद है कि विभाग में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को उनकी कला को निखारने के लिए मंच प्रदान करना है. जिससे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मेंटली और फिजिकली फिट रह सके. तीरंदाजी के इस खेल में कई नामी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. रेलवे जोन से आए खिलाड़ियों से ईटीवी भारत ने बातचीत की आईए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

AIR Archery Competition
अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रायपुर में आल इंडिया रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)




8 से 9 घंटे की रोजाना प्रैक्टिस है जरुरी : असम से आए खिलाड़ी प्रसन्न नाथ ने बताया कि तीरंदाजी के इस प्रतियोगिता में काफी मेहनत करनी होती है, क्योंकि यह फुल बॉडी गेम होता है. इस कॉम्पटीशन में खिलाड़ियों को दिनभर खड़े रहकर निशाना साधना होता है. तीरंदाजी के इस खेल के लिए 8 से 9 घंटे की प्रेक्टिस भी जरूरी है.

AIR Archery Competition
मेंटली फिट रखना प्रतियोगिता का मकसद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रसन्न नाथ ने बताया कि वो इस गेम में 21 साल से खेल रहे हैं. इसके पहले भी वो रायपुर में खेल चुके हैं. यहां पर काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है व्यवस्थाएं भी अच्छी है. धनुष और तीर के माध्यम से तीरंदाजी का खेल खेला जाता है. खिलाड़ी ने बताया कि एशियन चैंपियनशिप में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है. इसके साथ ही नेशनल में कई सारे मेडल भी हासिल किए हैं.

AIR Archery Competition
रेलवे के 12 जोन के नामी खिलाड़ी हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीरंदाजी पूरी तरह से मेंटल गेम है, जिसमें टारगेट पर फोकस करना जरूरी होता है. इस गेम में मेंटली प्रिपेयर होने के साथ ही कंसंट्रेट जरूरी है. इस गेम के लिए खासतौर पर योग की भी जरूरत पड़ती है. तीरंदाजी के इस गेम को मैं पिछले 25 सालों से खेल रही हूं. तीरंदाजी के इस गेम में 8 से 9 घंटे की प्रैक्टिस भी जरूरी है. एशियन गेम में मैंने मेडल भी हासिल किया है- तृषा देव, तीरंदाज पश्चिम बंगाल

AIR Archery Competition
अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए शामिल : बिलासपुर से आए कोच शिवनाथ नागेशा ने बताया कि तीरंदाजी के इस खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आए है. ओलंपियन और अर्जुन अवॉर्डी जैसे खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं. ऑल इंडिया लेवल का नेशनल गेम में हर स्टेट के खिलाड़ी पहुंचे हैं.

रायपुर में हो रहे तीरंदाजी के इस गेम में देशभर के 12 जोन के 68 महिला और पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. तीरंदाजी के गेम रिकर्व और कंपाउंड खेल होता है. कंपाउंड में चार महिला और चार पुरुष होते हैं. इसमें 50 मीटर की दूरी से निशाना साधना होता है. इसी तरह रिकर्व में चार महिला और चार पुरुष खेलते हैं और इसमें 70 मीटर की दूरी से निशाना साधना होता है- शिवनाथ नागेशा,कोच

14 साल बाद हो रहा आयोजन : तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजक और स्पोर्ट्स ऑफिसर राहुल गर्ग ने बताया कि देशभर के रेलवे के 12 जोन के 68 महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. रायपुर में इसके पहले तीरंदाजी का गेम साल 2011 में हुआ था. जिसके बाद मेजबानी का मौका दूसरी बार फिर से रायपुर को मिला है. पिछले साल रेलवे के द्वारा खोखो और कबड्डी कॉम्पटीशन का भी आयोजन रेलवे के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित किया गया था.

1 नवंबर को होगा समापन : तीरंदाजी प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी. इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को हुई है और समापन 1 नवंबर को होगा. तीरंदाजी के इस गेम में कई नामी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें डोला बनर्जी, राहुल बनर्जी, लक्ष्मी रानी मांझी शामिल हैं. ये खिलाड़ी भारत की ओर से तीरंदाजी के नामी खिलाड़ी होने के साथ ही अर्जुनी अवॉर्डी है. इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में भी हिस्सा ले चुके हैं.

