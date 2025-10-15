अहमदाबाद को मिल सकती है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, लिस्ट में नाम सबसे आगे
राष्ट्रमंडल खेलों के 2030 शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद की मेजबानी की सिफारिश हुई है. ऐसे में भारतीय फैंस को बड़ी सौगात मिल सकती है.
By IANS
Published : October 15, 2025 at 8:39 PM IST
मुंबई : राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह गुजरात राज्य की आर्थिक राजधानी को 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में सुझाएगा, जिसके बाद अहमदाबाद 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. अहमदाबाद की मेजबानी की पुष्टि नाइजीरिया के अबुजा द्वारा की गई बोली से पहले की गई थी, जिसने एक प्रभावशाली बोली लगाई थी.
अहमदाबाद (जिसे अमदावाद के नाम से भी जाना जाता है) को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय 26 नवंबर, 2025 को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में होगा.
Gujarat CM Bhupendra Patel tweets, " ahmedabad has been recommended as the proposed host city for the 2030 centenary commonwealth games by the executive board of commonwealth sport. this historic milestone advances our vision of making ahmedabad the sporting capital of india.… pic.twitter.com/V62xBPCzM3— IANS (@ians_india) October 15, 2025
राष्ट्रमंडल खेल ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'अमदावाद की सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति द्वारा देखरेख में की गई एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद आई है, जिसमें तकनीकी वितरण, एथलीट अनुभव, बुनियादी ढांचा, शासन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ संरेखण सहित कई मानदंडों के आधार पर उम्मीदवार शहरों का मूल्यांकन किया गया है'.
यह सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है. 2030 के खेल, 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित उद्घाटन समारोह की शताब्दी का प्रतीक होंगे. राष्ट्रमंडल में सबसे अधिक आबादी वाला देश, भारत का एक गौरवशाली खेल इतिहास और राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता का एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है, बर्मिंघम 2022 में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा. यदि अंततः स्वीकृत हो जाता है, तो अहमदाबाद, नई दिल्ली के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन जाएगा. 2010 में, नई दिल्ली, 1998 में कुआलालंपुर के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा एशियाई शहर बना था.
A proud moment for Gujarat and India! 🇮🇳— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 15, 2025
Ahmedabad has been recommended as the proposed host city for the 2030 Centenary Commonwealth Games by the Executive Board of Commonwealth Sport.
This historic milestone advances our vision of making Ahmedabad the Sporting Capital of…
अहमदाबाद का प्रस्ताव राष्ट्रमंडल के मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आधुनिक खेलों के पैमाने और विविधता को दर्शाने वाले खेलों का आयोजन करने की उसकी क्षमता पर जोर देता है. भारत सरकार और गुजरात राज्य के सहयोग से, भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ, यानी भारतीय ओलंपिक संघ, ने घोषणा की है कि वह 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले छोटे आकार के राष्ट्रमंडल खेलों के विपरीत, पूर्ण क्षमता वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा.
इसके अलावा, नाइजीरिया की प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी प्रस्तुति को देखते हुए, राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने 2034 के लिए विचार सहित, भविष्य के खेलों के लिए नाइजीरिया की मेजबानी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन और गति प्रदान करने हेतु एक रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है. यह निर्णय भविष्य के खेलों की पाइपलाइन को सुरक्षित करने और अफ्रीका में खेलों की मेजबानी करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल की रणनीतिक प्रतिबद्धता का समर्थन करता है.
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा, 'हम भारत और नाइजीरिया, दोनों के आभारी हैं कि उन्होंने 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के प्रस्ताव तैयार करने में जो दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं. दोनों प्रस्ताव प्रेरणादायक थे, जो हमारे कॉमनवेल्थ परिवार में मौजूद अवसरों की विशालता को दर्शाते हैं. कार्यकारी बोर्ड ने मूल्यांकन समिति के निष्कर्षों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमारे सदस्यों के लिए अहमदाबाद की सिफारिश कर रहा है. यह इस आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हम अपने शताब्दी खेलों की ओर देख रहे हैं और अब हम ग्लासगो में होने वाली आम सभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां हमारे सदस्य अंतिम निर्णय लेंगे'.
A day of immense joy and pride for India.— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2025
Heartiest congratulations to every citizen of India on Commonwealth Association's approval of India's bid to host the Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad. It is a grand endorsement of PM Shri @narendramodi Ji's relentless efforts to…
डॉ. पी. टी. उषा, भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष, ने विज्ञप्ति में कहा, 'भारत के लिए अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना एक असाधारण सम्मान की बात होगी. ये खेल न केवल भारत की विश्वस्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 की ओर हमारी राष्ट्रीय यात्रा में भी एक सार्थक भूमिका निभाएंगे. हम 2030 के खेलों को अपने युवाओं को प्रेरित करने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रमंडल में एक साझा भविष्य में योगदान देने के एक सशक्त अवसर के रूप में देखते हैं'.
