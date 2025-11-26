कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्ट सिटी का हुआ ऐलान, दूसरी बार भारत करेगा इस ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट की मेजबानी
Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आधिकारिक होस्ट शहर का ऐलान कर दिया गया है.
हैदराबाद: भारत 2010 में नई दिल्ली के बाद दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है. क्योंकि 26 नवंबर को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने भारत की बिड को मंजूरी दे दी है. जिसने गुजरात के अहमदाबाद शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्ट सिटी के तौर पर कन्फर्म कर दिया.
अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुने जाने के कुछ ही मिनट बाद, 20 गरबा डांसर और 30 भारतीय ढोल बजाने वालों ने जनरल असेंबली हॉल में परफॉर्म किया. गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक डांस है.
कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट ने क्या कहा?
कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड रुकारे ने कहा, 'यह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। 'गेम्स रीसेट' के बाद, हम कॉमनवेल्थ की 74 टीमों का स्वागत करने के लिए शानदार शेप में ग्लासगो 2026 जा रहे हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के खास शताब्दी एडिशन के लिए अहमदाबाद 2030 पर अपनी नजरें टिकाएंगे.'
कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा, 'कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने जो भरोसा दिखाया है, उससे हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं. 2030 गेम्स न केवल कॉमनवेल्थ मूवमेंट के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे, बल्कि अगली सदी की नींव भी रखेंगे. यह कॉमनवेल्थ के सभी देशों के एथलीट्स, कम्युनिटीज और कल्चर्स को दोस्ती और तरक्की की भावना से एक साथ लाएगा.'
कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल
बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था और 2030 में इस गेम्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए अहमदाबाद में होने वाला 2030 एडिशन इस इवेंट के इतिहास में सबसे अहम में से एक होने की उम्मीद है. हर चार साल बाद होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था और अब 2026 में इस खेल की मेजबानी ग्लासगो, स्कॉटलैंड करने जा रहा है.