कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्ट सिटी का हुआ ऐलान, दूसरी बार भारत करेगा इस ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट की मेजबानी

भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: भारत 2010 में नई दिल्ली के बाद दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है. क्योंकि 26 नवंबर को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने भारत की बिड को मंजूरी दे दी है. जिसने गुजरात के अहमदाबाद शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्ट सिटी के तौर पर कन्फर्म कर दिया. अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुने जाने के कुछ ही मिनट बाद, 20 गरबा डांसर और 30 भारतीय ढोल बजाने वालों ने जनरल असेंबली हॉल में परफॉर्म किया. गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक डांस है. कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट ने क्या कहा?

कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड रुकारे ने कहा, 'यह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। 'गेम्स रीसेट' के बाद, हम कॉमनवेल्थ की 74 टीमों का स्वागत करने के लिए शानदार शेप में ग्लासगो 2026 जा रहे हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के खास शताब्दी एडिशन के लिए अहमदाबाद 2030 पर अपनी नजरें टिकाएंगे.'