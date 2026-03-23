हौसले को सलाम! सपने देखने की उम्र में गई आंखों की रोशनी, अब येशु अंधेरे को चीर लिख रहीं सफलता की कहानी
पढ़िए बीकानेर की येशु स्वामी की कहानी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी और लड़ना चुना....
Published : March 23, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 4:49 PM IST
बीकानेर : कुदरत जब इम्तिहान लेती है तो वह अक्सर हमारी सहनशक्ति और संकल्प की आखिरी सीमा को परखती है. ज्यादातर लोग मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हें मिलती है जो परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय उनसे लड़ना चुनते हैं. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बीकानेर की येशु स्वामी ने. सपने देखने की उम्र में येशु की आंखों की रोशनी जा रही थी. ये वो समय था जब सबकुछ बिखरता नजर आ रहा था, लेकिन येशु ने अंधेरे को चीर कर अपना रास्ता खुद बनाया.
बीमारी के चलती गई आंखों की रोशनी : ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आंखों में एक बीमारी के चलते धीरे-धीरे येशु की आंखों की रोशनी जाने लगी. परिवार के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं था. येशु के लिए भी यह एक ऐसी चोट थी, जिससे उबरना असंभव लग रहा था. येशु बताती हैं कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान 3 सालों में आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई. कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इलाज नहीं हुआ.
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स्विमिंग की ओर रुख किया : उन्होंने बताया कि इस दौर से निकलने के लिए परिवार ने हिम्मत दी. इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और योग सिखते हुए किसी खेल की और रुख किया. शुरुआत में एथलेटिक्स की ओर रुझान था, लेकिन बीकानेर में सुविधा नहीं होने के चलते स्विमिंग में आगे बढ़ी. परिवार ने भी पूरा सपोर्ट किया. इसी की बदौलत आज वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं.
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विषम परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी की : येशु ने बताया कि जब यह समस्या हुई तो ब्रेल लिपि सीखी. इसके बाद ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया. इसके साथ ही नेट जेआरएफ क्वालीफाई भी किया. अब येशु का सपना है कि वो स्विमिंग में देश के लिए ओलंपिक में जाएं और मेडल लेकर आएं. येशु के पिता सुरेंद्र स्वामी कहते हैं कि हमारे लिए इसके जीवन में आया यह बदलाव किसी भी आपदा से काम नहीं था. बच्ची के जीवन में आए इस टर्निंग पॉइंट से इसे बाहर निकालना जरूरी था.
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हौसला दिया हिम्मत नहीं टूटने दी : येशु के पिता ने बताया कि अब खेल में लगन के साथ बेटी अपना मुकाम हासिल कर रही है. परिवार ने हमेशा इसको हौसला दिया और हिम्मत को टूटने नहीं दिया. आज यह हमें हौसला दे रही है. अब यह केवल स्विमिंग में ही नहीं बल्कि पढ़ाई और कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है. बेटी अपना काम खुद करती है और सहारे की कम से कम जरूरत होती है.
कुछ करने की ललक : स्विमिंग कोच नवीन कहते हैं कि जब जयपुर में वो थे, तब येशु उनके पास आई थी. उस समय जो संसाधन थे, उसके मुताबिक इसको तैयार किया. अब खुद बीकानेर आकर लगातार येशु को स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं. आने वाले दिनों में कई मेडल इस बच्ची के पास होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है. बच्ची के मन में कुछ करने की ललक है. उसने अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही इसकी सफलता की यूएसपी है.