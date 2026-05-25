ETV Bharat / sports

AFI प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागू से खास बातचीत: एथलेटिक्स में भारत का बढ़ रहा दबदबा, झारखंड से उभर रही नई प्रतिभाएं

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के अध्यक्ष पद्मश्री बहादुर सिंह सागू ने भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को लेकर खास बात की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

AFI President Padma Shri Bahadur Singh Sagoo
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) के अध्यक्ष और पूर्व अंतरराष्ट्रीय शॉट पुट खिलाड़ी पद्मश्री बहादुर सिंह सागू ने कहा है कि भारत में एथलेटिक्स तेजी से नए दौर में प्रवेश कर रहा है. खिलाड़ियों को अब बेहतर सुविधाएं, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिल रहा है, जिसका असर उनके प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहा है. रांची में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने झारखंड समेत पूरे देश में एथलेटिक्स के बढ़ते भविष्य को लेकर भरोसा जताया.

एक समय एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और दो बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स का बड़ा नाम रहे हैं. उन्होंने 2002 के बुसान एशियाई खेलों में शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था. इसके अलावा वे 2000 और 2004 के ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20.40 मीटर रहा, जो उन्होंने 2004 में कीव के कोंचा-ज़ास्पा में हासिल किया था. खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

'झारखंड में आगे बढ़ रहा है एथलेटिक्स का भविष्य'

रांची में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता को लेकर सागू काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि झारखंड में एथलेटिक्स का भविष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे पहले यहां सफलतापूर्वक साउथ एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है और अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी यहां आयोजित हो रही हैं. उनका मानना है कि ऐसे बड़े आयोजनों से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है और वे खेल को गंभीरता से अपनाने के लिए आगे आते हैं.

उन्होंने कहा, “जब खिलाड़ी अपने सामने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को खेलते हुए देखते हैं, तब उनमें भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है. रांची में जिस तरह रिकॉर्ड बन रहे हैं और खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ है कि भारत के एथलीट अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से अपनी पहचान बना रहे हैं.”

'खिलाड़ियों को मिल रही बेहतर कोचिंग'

सागू ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी आने वाले एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने माना कि समय के साथ तकनीक और प्रशिक्षण के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं. उन्होंने कहा, “हमारे समय में सुविधाएं सीमित थीं. तकनीक और प्रशिक्षण का स्तर आज जैसा नहीं था. लेकिन अब खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिल रहे हैं. यही वजह है कि प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है.”

'नीरज चोपड़ा ने बदली एथलेटिक्स की तस्वीर'

भारतीय एथलेटिक्स में आए बदलाव का श्रेय उन्होंने स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भी दिया. सागू ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश में एथलेटिक्स की तस्वीर बदल दी है. “नीरज ने यह साबित कर दिया कि भारत का एथलीट भी दुनिया में नंबर वन बन सकता है. उन्होंने एक ऐसा मानक स्थापित किया है, जिससे युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है. अब बच्चों और युवाओं में एथलेटिक्स को लेकर नया उत्साह दिखाई दे रहा है.

ईटीवी भारत ने जब उनसे पूछा कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की तुलना में एथलेटिक्स को दर्शकों का उतना समर्थन क्यों नहीं मिल पाता, तो उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स एक लंबा और धैर्य वाला खेल है. “आज के समय में लोगों के पास धैर्य कम हो गया है. एथलेटिक्स में कई इवेंट्स होते हैं और प्रतियोगिता लंबे समय तक चलती है. यही वजह है कि दर्शक स्टेडियम तक कम पहुंचते हैं. हालांकि अब टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण के कारण लोग इसे ज्यादा देख रहे हैं.

'झारखंड एथलेटिक्स संघ के साथ मिल कर किया जा रहा काम'

झारखंड के खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्यादा सफलता नहीं मिलने के सवाल पर भी AFI अध्यक्ष ने विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ लगातार झारखंड एथलेटिक्स संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है. प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि प्रतिभाओं को सही दिशा मिल सके.

उन्होंने बताया, “इस सत्र में भी हमने प्रशिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला रखी है. कोचों को आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक और खिलाड़ियों को तैयार करने के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है. हमारा प्रयास है कि राज्य संघ और फेडरेशन के बीच बेहतर तालमेल बने, ताकि झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें.”

बहादुर सिंह सागू की बातों से साफ है कि भारतीय एथलेटिक्स अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है. छोटे शहरों और राज्यों से निकलकर खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच रहे हैं. रांची में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी इसी बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रही है, जहां नई प्रतिभाएं रिकॉर्ड बनाकर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही हैं.

यह भी पढ़ें:

चोट, संघर्ष और 10.09 सेकंड का सफर! गुरिंदरवीर सिंह बोले- अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय पदक जीतना है

रांची में एथलेटिक्स का रोमांच: हाई जंप-हर्डल्स और हैमर थ्रो में दिखा खिलाड़ियों का जलवा

गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में रचा इतिहास, तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में 8000 पॉइंट्स पार करने वाले बने पहले भारतीय

TAGGED:

AFI PRESIDENT
ATHLETICS FEDERATION OF INDIA
NATIONAL ATHLETICS COMPETITION
झारखंड एथलेटिक्स संघ
PADMA SHRI BAHADUR SINGH SAGOO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.