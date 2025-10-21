ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के अटैक के बीच भारत-अफगानिस्तान ट्राई सीरीज का ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल

हैदराबाद : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है. ये फैसला बोर्ड की तरफ से क्रिकेट की बेहतरी और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए लिया गया है. अफगानिस्तान का ये फैसला तब आया है जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर कायराना अटैक किया है, जिसमें उनके तीन घरेलू क्रिकेट अपनी जान गंवा चुके हैं.

आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई दिनो से बॉर्डर पर झड़प चल रही है. इस कड़ी में शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर की रात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी. जिसमें तीन युवा क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई.

इस पूरी घटना पर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान समेत देश और दुनिया के कई दिग्गजों पाकिस्तान को आड़े हाथों ले चुके हैं. पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने नाराजगी व्यक्त की थी.

भारत-अफगानिस्तान के बीच होगी ट्राई सीरीज

अब अफगानिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसमें भारत और अफगानिस्तान के मजबूत रिश्त की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है. दरअसल, अफगानिस्तान की टीम नवंबर में भारत का दौरा करने वाली है लेकिन ये टीम अफगानिस्तान अंडर-19 ए टीम होगी, जो भारत की अंडर-19 ए और भारत की अंडर-19 बी टीम के साथ सीरीज खेलेगी.