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अफगानिस्तान ने 2027 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की, जानें और किस टीम को मिला कन्फर्म टिकट?

दूसरे वनडे में आयरलैंड को 92 रन से हराकर अफगानिस्तान ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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World Cup 2027 Qualification: अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है. उन्होंने दूसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 92 रन से शानदार जीत दर्ज की और इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली नौवीं टीम बन गई. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. इस हार के साथ वर्ल्ड कप में सीधे क्वालीफाई करने की आयरलैंड की उम्मीदें खत्म हो गई थीं.

अफगान टीम के लिए राशिद खान स्टार रहे. उनके छह विकेटों ने मेजबान टीम पर शानदार जीत दिलाने में मदद की. इब्राहिम जदरान ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया और अर्धशतक लगाया.

अफगानिस्तान ने 299 रन बनाए
अफगानिस्तान की बैटिंग यूनिट ने स्कोरबोर्ड पर कुल 299/8 रन बनाए, जिसमें इब्राहिम जदरान (84) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. सेदिकुल्ला अटल (45) और हशमतुल्ला शाहिदी (36) ने भी अहम योगदान दिया. आयरलैंड के लिए मार्क अडेयर और जय मूंड्रा ने दो-दो विकेट लिए. अच्छा स्कोर बनाने के बाद, उन्होंने विपक्षी टीम को 207 रन पर रोक दिया.

केड कारमाइकल आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 66 गेंदों में 62 रन बनाए. हालांकि, कोई भी अन्य बल्लेबाज टीम को जीत दिलाने के लिए अच्छी पारी नहीं खेल सका. राशिद खान ने गेंद से कहर बरपाया, छह विकेट लिए और अहम भूमिका निभाई. अजमतुल्ला उमरजई ने भी दो विकेट लेकर योगदान दिया.

अफगानिस्तान ने सीधे क्वालिफिकेशन कैसे हासिल किया?
2027 वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें भाग लेंगी. जिसके लिए सीधे क्वालिफिकेशन की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर है, और अफगानिस्तान अभी रैंकिंग में आठवें स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने सह-मेजबान होने के नाते इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है.

उनके अलावा, टॉप आठ टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. अफगानिस्तान के पास 90 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि उनसे नीचे मौजूद बांग्लादेश के पास 83 रेटिंग पॉइंट्स हैं, और 77 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएगी.

वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें

  • दक्षिण अफ्रीका (बतौर होस्ट)
  • जिम्बाब्वे (बतौर होस्ट)

रैंकिंग के आधार पर

  • भारत
  • न्यूजीलैंड
  • ऑस्ट्रेलिया
  • पाकिस्तान
  • श्रीलंका
  • इंग्लैंड
  • अफगानिस्तान
  • बांग्लादेश

बाकी चार टीमों को क्वालीफायर खेलना होगा
वेस्टइंडीज और आयरलैंड को 14 टीमों वाले वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए 2027 वर्ल्ड कप के क्वालीफायर खेलने होंगे. क्वालीफायर जीतने वाली टीम सीधे 12 टीमों वाले ग्रुप स्टेज में पहुंच जाएगी, जबकि बाकी 3 टीमें सिर्फ वर्ल्ड कप की सुपर सीरीज के लिए क्वालीफाई करेंगी.

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