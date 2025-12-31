ETV Bharat / sports

अफगानिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, इन दो खिलाड़ियों की हुई वापसी

अफगानिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान ( IANS PHOTO )

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान की टीम 19 से 22 जनवरी तक UAE में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए इसी टीम का चयन किया गया है.

मुजीब उर रहमान को टीम में रखने की वजह से अल्लाह गजनफर को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है. उनके साथ मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज एजाज अहमदजई और उभरते हुए तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी को भी रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है.

फजल हक फारूकी, जो हाल ही में बांग्लादेश सीरीज से बाहर थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ आखिरी टी20 में खेले थे, उन्हें भी वेस्टइंडीज सीरीज और वर्ल्ड कप दोनों के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है.

हैदराबाद: अफगानिस्तान ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया. टीम की कमान राशिद खान को संभालेंगे जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी इब्राहिम जादरान को सौंपी गई है. 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नाइब और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की टीम में वापसी हुई है.

वर्ल्ड कप की तैयारी

अफगान क्रिकेट बोर्ड के CEO नसीम खान ने कहा, 'अफगान खिलाड़ियों ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. हमें पिछले टूर्नामेंट की अच्छी यादें हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है, जो एशियाई परिस्थितियों में खेला जाएगा.'

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप पहले होने वाली सीरीज के बारे में कहा कि इस सीरीज से हमें अपनी टीम को बेहतर बनाने और वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी करने का शानदार मौका मिलेगा.

बोर्ड के मुख्य चयनकर्ता ने कहा, ' गुलबदीन नाइब बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी. हमें नवीन उल हक की वापसी से भी खुशी है, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी की गुणवत्ता बढ़ेगी. लेकिन अल्लाह गजनफर को मुख्य टीम से बाहर रखना एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि उनकी जगह मुजीब को मिली है.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान

अफगानिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पूल D में रखा गया है. जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और कनाडा को भी रखा गया है. अफगानिस्तान टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान का प्रदर्शन

पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन की थी. और वो अपना पहला सेमी-फाइनल मैच खेलने में भी सफल रही, लेकिन उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई.