अफगानिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए टीम का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष टीम की कप्तानी दरवेश रसूली को सौंप दी है.
Published : August 17, 2026 at 2:57 PM IST
Asian Games 2026: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 15 सदस्यी टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों और नए टैलेंट को शामिल किया गया है. बोर्ड ने मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज दरवेश रसूली को टीम का कप्तान बनाया है.
टीम में अनुभवी नजीबुल्लाह जदरान और ऑलराउंडर करीम जनत के साथ-साथ होनहार युवा खिलाड़ी हसन ईसाखिल (अनुभवी ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के बेटे), फैसल खान शिनोजादा और नंग्याल खरोती भी शामिल हैं.
अफगानिस्तान ने 2010, 2014 और 2022 के एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. इसके अलावा ये एशियाई खेलों का अगला एडिशन इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में क्रिकेट की चौथी मौजूदगी होगी, जिसमें दस टीमें हिस्सा लेंगी. भारत पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट इवेंट में मौजूदा चैंपियन है.
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 17, 2026
Here’s our AfghanAbdalyan squad for the Asian Games 2026, set to take place in Aichi-Nagoya, Japan, from September 24 to October 3. 👏
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एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान का स्क्वाड
दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई और अब्दुल्ला अहमदजई.
बता दें कि एशियन गेम्स अगले महीने 19 सितंबर से जापान में शुरू हो रहा है और 4 अक्टूबर को समाप्त होगा. इस खेल इवेंट में क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी. पहले महिला का मुकाबला होगा, उसके बाद पुरुष प्रतियोगिता होगी. सभी मैच नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे.