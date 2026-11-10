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AFG vs ZIM: जिम्बाब्वे ने टेस्ट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दोनों पारियों में 500 प्लस रन बनाकर रच दिया इतिहास

जिम्बाब्वे ने टेस्ट की दोनों पारियों में 500 प्लस रन बनाकर रच दिया इतिहास ( AFP )

Zimbabwe Test Record: शारजाह में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने मैच में वो कारनामा कर दिखाया है जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें भी नहीं कर सकीं. जिम्बाब्वे ने इस मैच की दोनों पारियों में 500 से अधिक रन बनाने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन गई. इस मैच में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 514 रन बनाए.

दोनों टीमों ने 1541 रन बनाए

इस टेस्ट मैच में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे ने मिलकर 1541 रन बनाए. बल्लेबाज पिच पर रन बनाते रेह और गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे. मैच में कुल 7 शतक लगे, जिनमें एक दोहरा शतक भी शामिल है. जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी घोषित (डिक्लेयर) नहीं करने का फैसला किया क्योंकि पिच सपाट थी और गेंदबाजों के लिए मदद नहीं थी. जिसके चलते यह मुकाबला ड्रॉ रहा.

दोनों पारियों में 500+ रन

इस मैच में, जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन बनाए. जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट पर 523 रन बनाए. दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी बढ़त होने के बावजूद जिम्बाब्वे ने अपनी पारी घोषित नहीं की. लेकिन ऐसा करके उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी टीम ने मैच की दोनों पारियों में 500 रन बनाए हों. मैच में लगे कुल 7 शतक

शारजाह में खेले गए इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में, जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 504 रन बनाए. इसमें ब्रेंडन टेलर (131 रन) और कप्तान ब्रायन बेनेट (128 रन) के शानदार शतक शामिल थे, जबकि वेस्ली मधेवेरे ने 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जवाब में, अफगानिस्तान ने भी शानदार प्रदर्शन किया और पहली पारी में 514 रन बनाए. इसमें सदीकुल्लाह अटल (105 रन), रहमानुल्लाह जदरान (113 रन) और कप्तान रहमत शाह (173 रन) के बेहतरीन शतक शामिल थे. इसके बाद जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और 523 रन बनाए. इस पारी में क्रेग इरविन ने नाबाद 206 रन और वेस्ली मधेवेरे ने नाबाद 100 रन बनाए.