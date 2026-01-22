ETV Bharat / sports

अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में भी दी मात, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

AFG vs WI 2nd T20: अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 39 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली.

अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में भी दी मात
अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में भी दी मात (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 11:30 AM IST

दुबई: टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज दुबई में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं. जहां अफगानिस्तान ने पहले दो मैच जीतकर दो बार की टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा रियलिटी चेक दिया है. दुबई में खेले गए पहले मैच मे उन्हें 38 रनों से हरा का सामना करना पड़ा था जबकि दूसरे मैच में भी उन्हें 39 रनों से हार झेलनी पड़ी है. जिसके साथ अफगानिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत मिली. जिसके बाद उन्होंने सिद्दीकुल्लाह अटल और दरवेश रसूली की फिफ्टी की बदौलत अपनी टीम का स्कोर 189/4 तक पहुंचा दिया. 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन अप को अफगानी स्पिनर मुजीब उर रहमान ने चार विकेट लेकर तहस-नहस कर दिया. जिसमें उन्होंने अपने दो स्पेल में हैट्रिक भी ली. जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के पूरी टीम 18.5 ओवर में 150 रनों पर ही ढेर हो गई.

अफगानिस्तान की तरफ से सदीकुल्ला अटल ने 42 गेंद में 53 रन और दवरिश रसूली ने 39 गेंद में 68 रनों की शानदार पारी खेली, दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की. रसूली ने आक्रामक भूमिका निभाई और 27 गेंदों में फिफ्टी पूरी की, जबकि अटल ने बीच के ओवरों में तेजी लाने से पहले खुद को सेट किया. लेकिन लगातार ओवरों में उनके आउट होने से स्कोरिंग थोड़ी धीमी हो गई.

हालांकि, अफगानिस्तान ने जोरदार तरीके से पारी खत्म की, क्योंकि अजमतुल्लाह उमरजाई और मोहम्मद नबी ने गुडाकेश मोती के महंगे आखिरी ओवर का फायदा उठाया और उसमें 19 रन जोड़कर कुल स्कोर को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया. अजमतुल्ला ने 13 गेंदों में 26 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने फील्डिंग में फिर से खराब प्रदर्शन किया और चार कैच छोड़े.

वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से केवल कप्तान ब्रैंडन किंग 41 गेंद में 50 रन और आखिर में शिमर हेटमायर ने 17 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. मुजीब ने मैच में 21 रन देकर 4 विकेट लिए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 22 जनवरी को दुबई में ही खेला जाएगा.

