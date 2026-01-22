ETV Bharat / sports

अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में भी दी मात, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

दुबई: टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज दुबई में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं. जहां अफगानिस्तान ने पहले दो मैच जीतकर दो बार की टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा रियलिटी चेक दिया है. दुबई में खेले गए पहले मैच मे उन्हें 38 रनों से हरा का सामना करना पड़ा था जबकि दूसरे मैच में भी उन्हें 39 रनों से हार झेलनी पड़ी है. जिसके साथ अफगानिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत मिली. जिसके बाद उन्होंने सिद्दीकुल्लाह अटल और दरवेश रसूली की फिफ्टी की बदौलत अपनी टीम का स्कोर 189/4 तक पहुंचा दिया. 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन अप को अफगानी स्पिनर मुजीब उर रहमान ने चार विकेट लेकर तहस-नहस कर दिया. जिसमें उन्होंने अपने दो स्पेल में हैट्रिक भी ली. जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के पूरी टीम 18.5 ओवर में 150 रनों पर ही ढेर हो गई.