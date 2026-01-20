ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को चौंकाया, सीरीज के पहले मैच में 38 रनों से दी मात

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को चौंकाया ( IANS PHOTO )

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम अफगानिस्तान के स्पिनरों के सामने बिखर गई और एक समय उनका स्कोर 50/5 हो गया. आखिर में क्विंटन सैम्पसन (24 गेंदों में 30 रन) और मैथ्यू फोर्डे (21 गेंदों में 25 रन) ने छठे विकेट के लिए 34 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करके शर्मनाक हार से टीम के बचाने में सफल रहे.

स्पिन के लिए मददगार दुबई पिच पर, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 20 में 181 रन बनाने में सफल रहे. जिसमें इब्राहिम जादरान के 56 गेंदों में नाबाद 87 रन और दरवेश रसूली के 59 गेंदों में 84 रनों की पारी शानदार रही.

दुबई: अफगानिस्तान ने सोमवार, 19 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों के पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 38 रनों से हरा दिया है. दोनों टीमें इस सीरीज को 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को जमीनी हकीकत दिखा दी है.

वेस्टइंडीज 20 में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना पाए. जिसमें सैम्पसन के सबसे अधिक 30 रन थे. वहीं अफगानिस्तान के तीन स्पिनर मुजीब उर रहमान, राशिद खान और नूर अहमद ने मिलकर छह विकेट लिए. जिससे वेस्टइंडीज कभी भी गेम में जीतता हुआ नजर ही नहीं आ सका.

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत में ही उनके दो विकेट गिर गए, जब रहमानुल्लाह गुरबाज पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए और सिद्दीकुल्लाह अटल विकेट के पीछे कैच आउट हो गए. उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 19 रन पर दो विकेट था.

उसके बाद रसूली और जादरान में मोर्चा संभाला और 106 गेंदों में 162 रनों की बड़ी साझेदारी करके टीम का स्कोर 20 ओवरों में 181/3 तक पहुंचा दिया. जेडन सील्स (चार ओवर में 1/30) वेस्टइंडीज के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे.

दरवेश रसूल को 59 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अब दोनों टीमें बुधवार, 21 जनवरी को उसी मैदान पर दूसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान को ग्रुप D में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई के साथ रखा गया है, इस ग्रुप को सबसे टफ ग्रुप भी कहा जा रहा है. वहीं वेस्टइंडीज को ग्रुप C में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड के साथ-साथ पहली बार खेलने वाले इटली और बांग्लादेश व नेपाल के साथ रखा गया हैं.