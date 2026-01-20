टी20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को चौंकाया, सीरीज के पहले मैच में 38 रनों से दी मात
AFG vs WI T20 Series 2026: अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज दुबई में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे हैं.
Published : January 20, 2026 at 11:04 AM IST
दुबई: अफगानिस्तान ने सोमवार, 19 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों के पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 38 रनों से हरा दिया है. दोनों टीमें इस सीरीज को 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को जमीनी हकीकत दिखा दी है.
स्पिन के लिए मददगार दुबई पिच पर, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 20 में 181 रन बनाने में सफल रहे. जिसमें इब्राहिम जादरान के 56 गेंदों में नाबाद 87 रन और दरवेश रसूली के 59 गेंदों में 84 रनों की पारी शानदार रही.
Afghanistan fine-tune their #T20WorldCup 2026 preparations with a win against the West Indies in the first T20I 👌— ICC (@ICC) January 19, 2026
📸: @ACBofficials#AFGvWI 📝: https://t.co/7Sj91Y73Cq pic.twitter.com/mfkldUASA2
182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम अफगानिस्तान के स्पिनरों के सामने बिखर गई और एक समय उनका स्कोर 50/5 हो गया. आखिर में क्विंटन सैम्पसन (24 गेंदों में 30 रन) और मैथ्यू फोर्डे (21 गेंदों में 25 रन) ने छठे विकेट के लिए 34 गेंदों में 45 रन की साझेदारी करके शर्मनाक हार से टीम के बचाने में सफल रहे.
वेस्टइंडीज 20 में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना पाए. जिसमें सैम्पसन के सबसे अधिक 30 रन थे. वहीं अफगानिस्तान के तीन स्पिनर मुजीब उर रहमान, राशिद खान और नूर अहमद ने मिलकर छह विकेट लिए. जिससे वेस्टइंडीज कभी भी गेम में जीतता हुआ नजर ही नहीं आ सका.
Afghanistan start strong with a 38-run win over the West Indies— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 19, 2026
AfghanAtalan have put on a remarkable all-round performance to beat the West Indies by 38 runs in the 1st T20I and take a 1-0 lead in the e& Cup T20I series, powered by SuperCola.
Read More: https://t.co/dIDz2ct5eJ pic.twitter.com/C0KfSaAsIw
इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत में ही उनके दो विकेट गिर गए, जब रहमानुल्लाह गुरबाज पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए और सिद्दीकुल्लाह अटल विकेट के पीछे कैच आउट हो गए. उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 19 रन पर दो विकेट था.
उसके बाद रसूली और जादरान में मोर्चा संभाला और 106 गेंदों में 162 रनों की बड़ी साझेदारी करके टीम का स्कोर 20 ओवरों में 181/3 तक पहुंचा दिया. जेडन सील्स (चार ओवर में 1/30) वेस्टइंडीज के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे.
Enjoy the winning moments as AfghanAtalan completed a commanding 38-run victory over the West Indies to go 1-0 up in the e& cup T20I series, powered by SuperCola. 🙌⚡#AfghanAtalan | #AFGvWI | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/Np88IN1MBO— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 19, 2026
दरवेश रसूल को 59 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अब दोनों टीमें बुधवार, 21 जनवरी को उसी मैदान पर दूसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगी.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान को ग्रुप D में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई के साथ रखा गया है, इस ग्रुप को सबसे टफ ग्रुप भी कहा जा रहा है. वहीं वेस्टइंडीज को ग्रुप C में दो बार के चैंपियन इंग्लैंड के साथ-साथ पहली बार खेलने वाले इटली और बांग्लादेश व नेपाल के साथ रखा गया हैं.