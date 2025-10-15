अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से लिया बदला, टी20 सीरीज हारने के बाद वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप
Afghanistan clean sweep Bangladesh: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 200 रनों से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली.
Published : October 15, 2025 at 11:04 AM IST
AFG vs BAN 3rd ODI: अबू धाबी में 14 अक्टूबर को खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश 93 रनों पर ऑलआउट करके 200 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 9 विकेट पर 293 रन बनाए और फिर बांग्लादेश को 28 ओवरों में सिर्फ 93 रनों पर ढेर कर दिया. इसके साथ ही अफगानिस्तान टीम ने लगातार पांचवीं वनडे सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया. इससे पहले टीम ने आयरलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थीं.
200 रनों से रिकॉर्ड जीत
हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने अबू धाबी में 200 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. यह अफगानिस्तान की वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है. जबकि अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में वनडे इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत थी.
Go behind the scenes with AfghanAtalan as they celebrate a commanding 3-0 ODI series victory over Bangladesh! 🏆#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/h9IOKxwRQI— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 15, 2025
अबू धाबी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत
- अफगानिस्तान - बांग्लादेश के विरुद्ध 200 रन (2025)
- दक्षिण अफ्रीका - आयरलैंड के विरुद्ध 174 रन (2024)
- स्कॉटलैंड - अफगानिस्तान के विरुद्ध 150 रन (2015)
AFG vs BAN 3rd ODI: तीसरा वनडे में बांग्लादेश की करारी हार
अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पूरे 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 293 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जिसमें इब्राहिम जदरान के 111 गेंदों में 95 रन और मोहम्मद नबी के सिर्फ 37 गेंदों में नाबाद 62 रन काफी अहम थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश पूरी तरह लड़खड़ा गया और पूरी टीम 28वें ओवर में 93 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गई सलामी बल्लेबाज सैफ हसन 43 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे. अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज बिलाल सामी ने पहली बार पांच विकेट लिए. राशिद खान ने तीन विकेट लेकर अपनी भूमिका निभाई.
AfghanAtalan Complete first-ever ODI Series Whitewash against Bangladesh— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 14, 2025
Abu Dhabi – October 15, 2025: AfghanAtalan have put on a remarkable all-round performance to beat Bangladesh by 200 runs in the third ODI and complete their first-ever ODI series whitewash against… pic.twitter.com/dW5uFah3OU
कौन बना प्लेयर ऑफ दि सीरीज
तेज गेंदबाज बिलाल सामी को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया, उन्होंने मैच में 7.1 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा इब्राहिम जादरान को सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ दि सीरीज चुना गया. इब्राहीम ने दो बार 95 रनों की पारी खेली और पहले मैच में 23 रन बनाए थे.
टी20 सीरीज की हार का बदला
इस जीत के साथ, अफगानिस्तान ने न सिर्फ 3-0 से सीरीज जीती, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार का बदला भी ले लिया. बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से हराया था. वहीं अफगानिस्तान ने पहले वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि दूसरे में 81 रन और तीसरे में 200 रनों से जीत हासिल की.