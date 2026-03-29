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रांची में जिम्नास्टिक का दमदार प्रदर्शन, स्टेट चैंपियनशिप में उभरी झारखंड की नई प्रतिभाएं

रांची के मोरहाबादी में एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया.

Aerobic Gymnastics State Championship 2026
एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
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रांची : राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सभागार में एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर सहित कई अन्य क्षेत्रों से आए जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों और निर्णायकों को प्रभावित किया, जहां हर प्रस्तुति में तकनीक, लय और फिटनेस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला.

राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद

यह प्रतियोगिता खास इसलिए भी रही क्योंकि इसमें राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया. उनके प्रदर्शन ने प्रतियोगिता के स्तर को और ऊंचा कर दिया. कार्यक्रम के दौरान कई युवा खिलाड़ियों ने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने यह साबित कर दिया कि झारखंड में जिम्नास्टिक के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं.

रांची में जिम्नास्टिक का दमदार प्रदर्शन (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने साझा किया अपना अनुभव

मौके पर मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी तैयारी और प्रदर्शन प्रभावित होता है. खिलाड़ियों का कहना था कि यदि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से बेहतर सहयोग मिले, तो झारखंड के जिम्नास्ट राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं.

Aerobic Gymnastics State Championship 2026
एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)

खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड में भी होती है कई समस्याएं

खिलाड़ियों ने खेलगांव स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड की समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. उनका कहना था कि वहां अभ्यास के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है. खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई कि यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो उनकी तैयारी और प्रदर्शन में और निखार आएगा.

Aerobic Gymnastics State Championship 2026
एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)

स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों ने साझा किया अपना अनुभव

प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि उनका सपना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ ओलंपिक तक पहुंचने का है. खिलाड़ियों ने विश्वास जताया कि यदि राज्य सरकार और खेल विभाग का सहयोग मिलता रहा, तो वे अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे.

Aerobic Gymnastics State Championship 2026
एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)

पूरे झारखंड में है जिम्नास्ट की प्रतिभाएं

इस अवसर पर झारखंड स्टेट जिम्नास्टिक संगठन की जनरल सेक्रेटरी तूलिका श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों में अपार क्षमता है और अब यह प्रतिभाएं केवल रांची तक सीमित नहीं हैं, बल्कि झारखंड के सुदूर क्षेत्रों से भी खिलाड़ी आगे आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि लगातार स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को मंच मिल रहा है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है.

Aerobic Gymnastics State Championship 2026
एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)

नेशनल कैंप का भी होगा आयोजन

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करेंगे. इस तरह के आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों को अनुभव मिलता है, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है.

मोरहाबादी में आयोजित यह स्टेट चैंपियनशिप झारखंड के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर यह संदेश दिया कि सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलने पर वे बड़े स्तर पर सफलता हासिल करने में सक्षम हैं.

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