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रांची में जिम्नास्टिक का दमदार प्रदर्शन, स्टेट चैंपियनशिप में उभरी झारखंड की नई प्रतिभाएं

रांची : राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सभागार में एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप 2026 का भव्य आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर सहित कई अन्य क्षेत्रों से आए जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों और निर्णायकों को प्रभावित किया, जहां हर प्रस्तुति में तकनीक, लय और फिटनेस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला.

राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद

यह प्रतियोगिता खास इसलिए भी रही क्योंकि इसमें राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया. उनके प्रदर्शन ने प्रतियोगिता के स्तर को और ऊंचा कर दिया. कार्यक्रम के दौरान कई युवा खिलाड़ियों ने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने यह साबित कर दिया कि झारखंड में जिम्नास्टिक के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं.

रांची में जिम्नास्टिक का दमदार प्रदर्शन (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने साझा किया अपना अनुभव

मौके पर मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान उन्हें कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी तैयारी और प्रदर्शन प्रभावित होता है. खिलाड़ियों का कहना था कि यदि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से बेहतर सहयोग मिले, तो झारखंड के जिम्नास्ट राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं.

एरोबिक जिम्नास्टिक स्टेट चैंपियनशिप (Etv Bharat)

खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड में भी होती है कई समस्याएं

खिलाड़ियों ने खेलगांव स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड की समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. उनका कहना था कि वहां अभ्यास के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है. खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई कि यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो उनकी तैयारी और प्रदर्शन में और निखार आएगा.