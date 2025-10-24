ETV Bharat / sports

पीयूष पांडे का हुआ निधन, जानिए आईपीएल को सफल बनाने में कैसे दिया अहम योगगदान?

पांडे ने 1982 में ओगिल्वी इंडिया के माध्यम से कमर्शियल विज्ञापन क्षेत्र में प्रवेश किया. ऐसे समय में जब भारतीय विज्ञापन उद्योग में पश्चिमी विज्ञापनों का प्रभाव बढ़ रहा था, उनके विज्ञापनों ने भारतीय संस्कृति, हास्य और स्थानीय भाषाओं को महत्व देकर उस समय हलचल मचा दी थी. बाद में कैडबरी डेयरी मिल्क, फेविकोल, हच (अब वोडाफोन) और एशियन पेंट्स जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए उनके विज्ञापनों ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी.

पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे पीयूष पांडे एक महीने से कोमा में थे. लेकिन आज उनके निधन की जानकारी प्रमुख विज्ञापन एजेंसी ओगिल्वी ने सोशल मीडिया पर साझा की. पांडे ओगिल्वी इंडिया के मुख्य रचनात्मक अधिकारी और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने फेविकोल, कैडबरी डेयरी मिल्क और ओगिल्वी इंडिया जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए विज्ञापन डिजाइन किए थे.

हैदराबाद : 1980 के दशक में राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा रच चुके पीयूष पांडे (70), जो कि एक प्रसिद्ध कमर्शियल डिजाइनर थे, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय विज्ञापन उद्योग में अपनी पहचान बनाई थी. आज उनका निधन हो गया. वो पद्मश्री से सम्मानित भी थे.

मोदी के नारे के नायक थे पीयूष

2016 में भारत सरकार ने पांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया. 2018 में पीयूष ने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ कान्स लायंस में प्रतिष्ठित लॉयन ऑफ सेंट मार्क पुरस्कार प्राप्त किया. पीयूष पांडे द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध विज्ञापनों में कैडबरी डेयरी मिल्क का 'कुछ ख़ास है जिंदगी में', एशियन पेंट्स का 'हर घर कुछ कहता है', फेविकोल का 'अंडे का विज्ञापन' आदि शामिल हैं. उन्होंने बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ कई प्रचार कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया. इसके अलावा, उन्होंने "अब की बार मोदी सरकार" का नारा भी गढ़ा.

आईपीएल में पांडे का योगदान

आईपीएल का पहला सीजन 2008 में शुरू हुआ था. उस समय यह टूर्नामेंट देश में नया था और बीसीसीआई इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रचार करना चाहता था. उस समय तत्कालीन आयोजकों ने पांडे को मैदान में उतारा. उन्होंने आईपीएल के पहले संस्करण के विज्ञापन के लिए कर्मयुद्ध गीत तैयार किया था.

इस फिल्मी विज्ञापन के लिए संगीत, दृश्य और संगीत प्रदान करने में पांडे की प्रमुख भूमिका थी. यह उस समय काफी सफल रहा था. इस विज्ञापन ने न केवल क्रिकेट प्रेमियों को, बल्कि सभी को आकर्षित किया. इसने पहले संस्करण में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाकर इसे सफल बनाया.

प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीयूष पांडे के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने व्यावसायिक विज्ञापन के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य विचारों से बड़ा नाम कमाया है. उन्होंने कहा कि पांडे द्वारा बनाए गए विज्ञापनों ने पीढ़ियों तक भारतीय लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है.