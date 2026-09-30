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अदिति भट्ट ने आल इंडिया सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट में जीता दोहरा खिताब

अदिति भट्ट महिला डबल्स में स्वर्ण पदक विजेता बनने के साथ साथ ही मिक्स डबल्स में भी स्वर्ण पदक विजेता बनीं हैं. उन्होंने महिला डबल्स में महाराष्ट्र की श्रावणी वालेकर के साथ जोड़ी बनाते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उड़ीसा के ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतप्रणा पांडा की जोड़ी को 7-15, 15-7, 15-8 से सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में कर्नाटक की न्यासा करिअप्पा ए और तमिलनाडु की प्रवंधिका राघवन की जोड़ी को 15-11, 15-10 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. फाइनल मुकाबले में उन्होंने केरला की नयना एस ओसिस और तमिलनाडु की वार्षिनी विश्वनाथ श्री की जोड़ी को 15-10, 15-8 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया.

वहीं, मिक्स डबल्स कैटेगरी में दिल्ली के भव्य छाबड़ा के साथ जोड़ी बनाते हुए पहले क्वार्टर फाइनल में दिल्ली के दिव्यांश रावत और कर्नाटक के कनिका श्री की जोड़ी को 15+6,15-14 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. सेमीफाइनल में दिल्ली के वंश देव और मिजोरम की लालरेमपुल की जोड़ी को 15-8, 13-15, 15-13 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. फाइनल मुकाबले में डी संजय श्रीवास्तव और अध्या वारियथ (तमिलनाडु) की जोड़ी को 15-13,15-9 से हराकर दोहरा खिताब विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया.