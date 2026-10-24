ETV Bharat / sports

उत्तराखंड के दिगंबर और मीनाक्षी ने जीती आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0, छब्बीस राज्यों के 1100 प्रतिभागी दौड़े, देखें रिजल्ट

पिथौरागढ़: अपने धार्मिक पर्यटन के साथ एडवेंचर खेलों के लिए प्रसिद्धि पा रहे उत्तराखंड में आज 1100 धावक 4, 500 मीटर के हाई एल्टीट्यूड पर -7 डिग्री टेंपरेचर पर अपनी दौड़ का जलवा दिखाया. आज पिथौरागढ़ में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 आयोजित हुई. पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने मैराथन और अल्ट्रा मैराथन को फ्लैग ऑफ किया. पुरुष और महिला वर्ग में उत्तराखंड के युवाओं ने अपनी जीत का परचम लहराया.

उत्तराखंड के युवा एथलीटों ने मारी बाजी: उत्तराखंड के दो युवा एथलीटों मीनाक्षी नेगी और दिगंबर सिंह कुंवर ने 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ जीत ली. इन्हीं दोनों ने आदि कैलाश परिक्रमा रन-1.0 में भी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. मीनाक्षी नेगी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं. दिगंबर चमोली जिले के निवासी हैं. दोनों पौड़ी के रांसी हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में एथलेटिक्स कोच रूपेश यादव से प्रशिक्षण लेते हैं.

1100 प्रतिभागी कर रहे जोर आजमाइश: कल यानी रविवार 25 अक्टूबर को 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएंगी. आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में 26 राज्यों के 1100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं. दौड़ के साथ ही यहां 25 और 50 किलोमीटर की माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं.

यहां से शुरू हुई अल्ट्रा मैराथन और मैराथन: 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन का फ्लैग ऑफ जौलिंगकोंग से हुआ. 42 किलोमीटर की मैराथन का फ्लैग ऑफ गुंजी से हुआ. अल्ट्रा मैराथन और मैराथन दोनों का समापन गुंजी में हुआ.

पिथौरागढ़ में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0: आज शनिवार 24 अक्टूबर को सुबह 6.30 बजे आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन, 42 किलोमीटर की मैराथन शुरू हुई. सुबह 6.30 बजे जैसे ही आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 को हरी झंडी दिखाई गई, कड़ाके की ठंड में मुंह से भाप निकालते धावक दौड़ पड़े.

कोच रूपेश यादव हुए खुश: ईटीवी भारत ने मीनाक्षी और दिगंबर के कोच रूपेश यादव से फोन पर बात की. रूपेश ने अपने ट्रेनीज की सफलता पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि हमने बहुत कड़ी मेहनत की थी. उस मेहनत का इनाम आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में डबल स्वर्णिम सफलता के रूप में मिला है.

मैं इंडियन आर्मी और आईटीबीपी को शानदार व्यवस्था के लिए धन्यवाद देता हूं. अपने माता पिता के आशीर्वाद और कोच रूपेश यादव के मार्गदर्शन में ये सफलता मिली है. कोच ने कड़ी मेहनत कराई थी, जिसका परिणाम जीत के रूप में मिला. यहां का ट्रैक दौड़ने के लिए बहुत शानदार है. यहां दौड़कर काफी मजा आया. -दिगंबर सिंह कुंवर, 70 किमी की अल्ट्रा मैराथन विजेता-

चमोली के लसियारी गांव निवासी आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में 70 किमी की अल्ट्रा मैराथन के विजेता दिगंबर ने कहा कि-

आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में 26 राज्यों के एथलीट दौड़े (Etv Bharat)

26 अक्टूबर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं: पिथौरागढ़ में जहां आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 आयोजित हो रही है, इसे व्यास घाटी कहा जाता है. ये प्रतियोगिताएं 26 अक्टूबर तक चलेंगी.

आदि कैलाश में दौड़ना चुनौतीपूर्ण: पिथौरागढ़ की जिस व्यास घाटी में स्थित आदि कैलाश और गुंजी इलाके में ये आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 आयोजित हो रही है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र है. 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम होती है. इस कारण सांस लेने में दिक्कत होती है. ऐसे में सिरदर्द और वॉमिटिंग की शिकायत होने लगती है. यहां वही एथलीट दौड़ सकते हैं जो दौड़ने की कला के साथ दमखम रखते हों. अब धार्मिक पर्यटन के साथ आदि कैलाश की साहसिक खेलों के लिए भी पहचान हो रही है.

नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते धावक (Etv Bharat)

धावकों के लिए आकर्षक पुरस्कार: 70 किमी दौड़ महिला, पुरुष सहित अलग-अलग आयु वर्ग में आयोजित हो रही है. 70 किमी में कुल 23.50 लाख के पुरस्कार रखे गए हैं. 42 किमी में 11.20 लाख के पुरस्कार हैं. इसके अलावा 21, 10 और 5 किमी की प्रतियोगिता में भी आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. दौड़ का शुभारंभ उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल के द्वारा किया गया. रविवार 25 अक्टूबर को सीएम धामी भी यहां पहुंचेंगे.

4,500 मीटर की ऊंचाई से उत्तराखंड आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 की कवरेज (Etv Bharat)

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां: अल्ट्रा मैराथन से पूर्व 23 अक्टूबर की शाम गुंजी में भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सीमांत क्षेत्र की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली. रंगारंग कार्यक्रमों ने आयोजन में पहुंचे लोगों और धावकों का उत्साह बढ़ाया. खेल और संस्कृति के इस संगम ने आदि कैलाश परिक्रमा रन को विशेष आकर्षण प्रदान किया.

सीएम धामी ने दिया वीडियो संदेश (Etv Bharat)

सीमांत क्षेत्र में बढ़ेगा पर्यटन: आयोजन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को व्यापक मंच देने के साथ सीमांत क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है. अलग-अलग दूरी की दौड़ आयोजित होने से विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. आदि कैलाश परिक्रमा रन से उम्मीद है कि पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. साथ ही यह आयोजन उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को देशभर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पर्यटन सचिव ने कहा कि-

उत्तराखंड आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 (Etv Bharat)

सरकार रिवर्स पलायन को प्रेरित करना चाहती है. आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 से इस इलाके को देश-विदेश में प्रचारित करना है. ये दूसरा एडिशन है. हम सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्हें यहां आने के लिए धन्यवाद देते हैं. पिछले साल 750 के करीब प्रतिभागी आए थे. इस बार 1100 से ज्यादा एथलीट आए हैं. इस आयोजन से इस सीमांत इलाके में वाइब्रेंसी आएगी.

-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड-

अल्ट्रा मैराथन 2.0 का परिणाम 1- 70 km ओपन महिला प्रथम स्थान - मनीषा नेगी

द्वितीय स्थान - तेनजिंग डोल्मा

तृतीय - सुनीता सुब्बा 2- 42 km ओपन महिला प्रथम स्थान - दिया रावत

द्वितीय स्थान - अनीषा

तृतीय स्थान- साधना 42 km ओपन पुरुष प्रथम स्थान - दिनेश चंद्रा

द्वितीय स्थान - प्रमोद जोशी

तृतीय स्थान - संगीत राय 70 km ओपन पुरुष प्रथम स्थान - दिगंबर

द्वितीय स्थान - दिनेश सिंह

तृतीय स्थान - जितेश कुमार

ये भी पढ़ें: आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 में इस बार बढ़ेगी चुनौती, छियालेख से गुंजी तक होगी दौड़, जानिए क्यों?