52 साल में पहली बार! अशरफ हकीमी ने जीता अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

Achraf Hakimi awarded: 27 वर्षीय अशरफ हकीमी 1973 के बाद यह अवॉर्ड जीतने वाले पहले डिफेंडर बने.

अशरफ हकीमी ने जीता अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड
अशरफ हकीमी ने जीता अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 12:54 PM IST

हैदराबाद: मोरक्को के स्टार फुटबॉलर और पीएसजी के डिफेंडर अशरफ हकीमी ने अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025 का अवॉर्ड जीत लिया है. उन्होंने मोहम्मद सलाह और विक्टर ओसिमेन को पछाड़कर ये अवॉर्ड अपने नाम किया.

खास बात ये है कि अशरफ हकीमी 52 सालों में यह सम्मान पाने वाले पहले डिफेंडर हैं. इससे पहले 1973 में जैरे (कांगो) के बवांगा शिमेन को ये सम्मान मिला था. इसके अलावा अशरफ 1998 में मुस्तफा हडजी के बाद यह अवॉर्ड जीतने वाले पहले मोरक्कन खिलाड़ी हैं.

हकीमी का 2025 सीजन शानदार रहा

मोरक्को के इस स्टार खिलाड़ी को 2025 सीजन में क्लब और देश दोनों के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद यह सम्मान मिला हैं. हकीमी ने PSG के साथ एक शानदार साल बिताया, जिसमें फ्रेंच चैंपियंस को लीग 1 टाइटल, UEFA चैंपियंस लीग और फ्रेंच सुपर कप सहित तीन खिताब दिलाने में मदद की. इसके अलावा PSG फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में चेल्सी से हार गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में हकीमी ने शानदार प्रदर्शन किया.

अशरफ ने क्या कहा?
अवॉर्ड जीतने के बाद हकीमी ने कहा, 'यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीतना मेरे लिए वाकई गर्व का पल है. यह ट्रॉफी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी मजबूत पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो अफ्रीका में फुटबॉलर बनने का सपना देखते हैं, और उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही मुझ पर विश्वास किया कि मैं एक दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा. मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं.'

अवॉर्ड सेरेमनी में मोरक्को का रहा दबदबा
मोरक्को ने कई अन्य कैटेगरी में भी अपना दबदबा बनाया, जिसमें सऊदी में रहने वाली स्ट्राइकर घिजलेन चेब्बाक को विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर और अल-हिलाल के कीपर यासीन बौनू को मेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला, जबकि मोरक्को की अंडर-20 टीम ने मेन्स नेशनल टीम ऑफ द ईयर जीता.

केप वर्डे की बुबिस्टा को कोच ऑफ द ईयर के तौर पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस छोटे से आइलैंड देश को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहुंचाया, जो अगले साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा. इसके अलावा वॉटफोर्ड के ओथमाने मामा को बेस्ट यंग मेल प्लेयर और दोहा एल मदानी को बेस्ट यंग विमेंस प्लेयर चुना गया.

