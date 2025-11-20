ETV Bharat / sports

52 साल में पहली बार! अशरफ हकीमी ने जीता अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

अशरफ हकीमी ने जीता अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: मोरक्को के स्टार फुटबॉलर और पीएसजी के डिफेंडर अशरफ हकीमी ने अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025 का अवॉर्ड जीत लिया है. उन्होंने मोहम्मद सलाह और विक्टर ओसिमेन को पछाड़कर ये अवॉर्ड अपने नाम किया. खास बात ये है कि अशरफ हकीमी 52 सालों में यह सम्मान पाने वाले पहले डिफेंडर हैं. इससे पहले 1973 में जैरे (कांगो) के बवांगा शिमेन को ये सम्मान मिला था. इसके अलावा अशरफ 1998 में मुस्तफा हडजी के बाद यह अवॉर्ड जीतने वाले पहले मोरक्कन खिलाड़ी हैं. हकीमी का 2025 सीजन शानदार रहा मोरक्को के इस स्टार खिलाड़ी को 2025 सीजन में क्लब और देश दोनों के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद यह सम्मान मिला हैं. हकीमी ने PSG के साथ एक शानदार साल बिताया, जिसमें फ्रेंच चैंपियंस को लीग 1 टाइटल, UEFA चैंपियंस लीग और फ्रेंच सुपर कप सहित तीन खिताब दिलाने में मदद की. इसके अलावा PSG फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में चेल्सी से हार गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में हकीमी ने शानदार प्रदर्शन किया.