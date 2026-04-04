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अबूझमाड़ के पोल स्टार: मलखंभ के जरिए अबूझमाड़ का नाम रोशन कर रहे अबूझमाड़िया

अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों से निकलकर आए खिलाड़ियों ने मलखंभ के खंभों पर अद्भुत संतुलन, ताकत और कला दिखाई, जिसने खेल जगत को चौंका दिया.

Chhattisgarh in Mallakhamb
मलखंभ में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 8:27 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 5:08 PM IST

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सरगुजा/नारायणपुर: सामने एक लकड़ी का खंभा है. गजब की फुर्ती, ताकत और संतुलन के जरिए युवा मलखंभ में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. ये अबूझमाड़ की खेल प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में बेहतर प्रदर्शन किया.

25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में ये प्रतियोगिता हुई. खासकर मलखंभ में अबूझमाड़ के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले अबूझमाड़ के युवा अब अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और संघर्ष से कामयाबी की नई दास्तां लिख रहे हैं.

अबूझमाड़ के पोल स्टार के जीत की कहानी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार हुआ 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026' सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह आदिवासी प्रतिभाओं के उभार और सांस्कृतिक गौरव का उत्सव बन गया. इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना, वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ ने अपने पारंपरिक खेल मलखंभ में ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दे रही है.

Chhattisgarh in Mallakhamb
मलखंभ में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर के अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों से निकलकर आए युवा खिलाड़ियों ने मलखंभ के खंभों पर अद्भुत संतुलन, ताकत और कला दिखाई, जिसने खेल जगत को चौंका दिया. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रोप मलखंभ, पोल मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ, पिरामिड मलखंभ में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए.

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124.35 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ मलखंभ में प्रथम (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर की अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ते हुए पुरुष वर्ग में देशभर की 14 टीमों को पछाड़ दिया. 124.35 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल कर न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे अबूझमाड़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. वहीं बालिका वर्ग में 80.15 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया.

Chhattisgarh in Mallakhamb
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऐतिहासिक जीत के नायक

छत्तीसगढ़ टीम की ऐतिहासिक जीत के नायक मानू ध्रुव, मोनू नेताम, मंगडू पोडियाम, राजेश कोर्राम, राकेश कुमार बड़दा और आयुष सिदार रहे. ये सभी खिलाड़ी उसी अबूझमाड़ क्षेत्र से आते हैं, जिसे कभी देश का सबसे दुर्गम इलाका माना जाता रहा है.

मलखंभ में पहले महाराष्ट्र फर्स्ट आता था और तमिलनाडु आता था. हम लोग सबसे लास्ट नंबर पर आते थे. हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया. अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़े लोग भी हमारी टीम की तारीफ कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है- राकेश कुमार वर्दा, मलखंभ खिलाड़ी, छत्तीसगढ़

बालिका वर्ग में भी छत्तीसगढ़ की बेटियों ने कमाल कर दिखाया. मोनिका पोटाई, संता पोटाई, सरिता पोयाम, अनिता गोटा, दुर्गेश्वरी कुमेटी और डिपी सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती.

2018 से मलखंभ खेल रही हूं. अंतररारष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी हूं. हमारी टीम ने गोल्ड जीता है. हम दो खिलाड़ी बेल्जियम भी जाने वाले हैं-संता पोटाई,मलखंभ खिलाड़ी

खेल विशेषज्ञों के साथ ही दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने भी माना कि इस बार मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन तकनीकी रूप से बेहद मजबूत और संतुलित रहा, जिसने निर्णायकों और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया.

बहुत ही बढ़िया टीम है. हमने छत्तीसगढ़ की टीम से बहुत कुछ सीखा है. योगेश सर, खिलाड़ियों पर बहुत मेहनत करते हैं और उनको बहुत बढ़ावा देते हैं. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं मैं भी उनसे इंस्पायर हूं-देवीदास कामड़ी, कैप्टन, महाराष्ट्र मलखंभ टीम

खिलाड़ियों की मांग

मलखंभ खिलाड़ियों का कहना है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने बस्तर की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक बेहतर अवसर दिया है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आदिवासी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. अभी फिलहाल मलखम डेमो में रखा गया है. हम चाहते हैं कि इसको मेन खेल में जोड़ा जाए. इससे आदिवासी बच्चों को और फायदा मिलेगा- मानुद्रु, मलखंभ खिलाड़ी, छत्तीसगढ़

पूरे आयोजन के दौरान रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा खेल भावना से सराबोर नजर आए. सीएम साय ने भी बस्तर की प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाया

बस्तर और सरगुजा के प्रतिभावान युवाओं ने मलखंब में अद्भुत प्रदर्शन किया है. यह सिर्फ खेल नहीं, हमारी संस्कृति का गौरव है. राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

'छूना है आसमां'

अबूझमाड़ के खिलाड़ियों ने टीवी रियलिटी शो में भी बेहतर परफार्म किया है. इन खिलाड़ियों की ख्वाहिश है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अबूझमाड़ का नाम रोशन करें.

हमारा टारगेट अमेरिका गाट टैलेंट(America's Got Talent) में पार्टिसिपेट करना और जीतना है. हमारा सपना यही है-राकेश कुमार वर्दा, मलखंभ खिलाड़ी, छत्तीसगढ़

अबूझमाड़ मलखंभ ट्रेनिंग सेंटर में मिलती है बच्चों को नि:शुल्क ट्रेनिंग

अबूझमाड़ मलखंभ ट्रेनिंग सेंटर नारायणपुर जिले में है. इस एकेडमी के मुख्य कोच मनोज प्रसाद है. मनोज छत्तीसगढ़ पुलिस में विशेष टास्क फोर्स के जवान हैं और बच्चों को निशुल्क मलखंभ का प्रशिक्षण देते हैं. एकेडमी को नारायणपुर जिले के व्यापारियों और विभिन्न समितियों सहित जिला एवं राज्य प्रशासन से आर्थिक सहयोग मिलता है.

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अबूझमाड़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 45 से 50 बच्चे हैं. लगभग 28 लड़कियां प्रशिक्षण ले रहीं हैं. ज्यादातर बच्चे कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं, इनमें से कई परिवार नक्सल पीड़ित भी हैं. यहां ट्रेनिंग ले रहे बच्चों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है. इंडियाज गॉट टैलेंट शो सीजन 09 में विजेता के तौर पर अपना परचम लहराया है.

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अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का नाम किया रोशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मलखंभ टीम की सफलता के पीछे कोच मनोज प्रसाद का मार्गदर्शन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा. उनके अनुशासन, समर्पण और वर्षों की मेहनत ने इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर दिया.

गर्ल्स और बॉयज टीम ने अच्छा परफार्म किया है.2017 से अबूझमाड़ मलखंभ एकेडमी की शुरुआत हुई. हम खुद खर्च वहन करते हैं. बच्चे बहुत मेहनत करते हैं. आदिवासी बच्चों में बहुत काबिलियत है. वे लगातार मेहनत कर रहे हैं. अगला टारगेट अमेरिका गॉट टैलेंट में परफार्म करना है. ईरान इजराइल वॉर की वजह से थोड़ा डिले हो गया है. हम वहां जरूर जाएंगे-मनोज प्रसाद, मलखंभ कोच

मलखंभ के प्रकार

पोल मलखंभ (Pole Mallakhamb): जमीन में गड़ा हुआ सीधा लकड़ी का खंभा होता है, जिसमें करतब करते हैं.

हैंगिंग मलखंभ (Hanging Mallakhamb): खंभे का एक छोटा टुकड़ा, जो जंजीर से लटका होता है, जिस पर खिलाड़ी परफार्म करते हैं.

रोप मलखंभ (Rope Mallakhamb): एक लटकी हुई रस्सी पर खिलाड़ी करतब दिखाते हैं.

सफलता की नई कहानी

अबूझमाड़ जो कभी नक्सल प्रभाव और दुर्गमता के लिए जाना जाता था, आज वही क्षेत्र देश को प्रतिभा, संघर्ष और सफलता की नई कहानी सुना रहा है. मलखंब में छत्तीसगढ़ की यह जीत सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं है, यह जीत है आत्मविश्वास की, अवसर की और उस बदलाव की, जो बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ रहा है. अगर इसी तरह प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब अबूझमाड़ के ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराते नजर आएंगे.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का 10 दिन तक भव्य आयोजन

⦁ 30 राज्यों के करीब 3800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

⦁ छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक-3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य जीते.

⦁ छत्तीसगढ़ ने पदक तालिका में 9वां स्थान हासिल किया.

⦁ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के लिए 2 लाख, रजत के लिए 1.5 लाख रुपये और कांस्य के लिए 1 लाख रुपए.

⦁ टीम गेम में स्वर्ण के लिए 1 लाख, रजत के लिए 75 हजार और कांस्य के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा.

⦁ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हर साल छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे.

⦁ समापन समारोह में बॉक्सर मेरीकॉम और फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया हुए शामिल.

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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन (ETV Bharat Chhattisgarh)
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन, मेजबान छत्तीसगढ़ नौवें स्थान पर
आदिवासी रत्न से सम्मानित महाराष्ट्र मलखंभ टीम के कैप्टन ने की छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम की तारीफ
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मेन खेल में मलखंभ को किया जाए शामिल, इंडियाज गॉट टैलेंट में धूम मचाने वाली टीम के खिलाड़ी की मांग
Last Updated : April 6, 2026 at 5:08 PM IST

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