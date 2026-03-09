ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: अभिषेक का बड़ा खुलासा, इस खिलाड़ी के बैट से किया धमाका

Abhishek Sharma T20 World Cup: अभिषेक शर्मा ने फाइनल ने 21 गेंदों पर 52 रन की अपनी धमाकेदार पारी खेली.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS)
Abhishek Sharma T20 World Cup: भारत के बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी फॉर्म वापस पाने में मदद करने का क्रेडिट टीम के साथी शिवम दुबे को दिया. उन्होंने बताया कि वो फाइनल में दुबे के ही बैट से 21 गेंदों पर 52 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. जिसकी वजह से भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में ही रिकॉर्ड 92 रन बना दिए थे.

अभिषेक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने शिवम दुबे के बैट से बैटिंग की, इसलिए दुबे को बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने आगे कहा कि मैच के दिन सुबह, मुझे कुछ अलग करने का मन किया. शुभमन (गिल) मेरे आस-पास नहीं थे, इसलिए मैं दुबे के पास गया और उनका बैट उठाया.'

अभिषेक का संघर्ष
बता दें कि अभिषेक ने पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष किया और फाइनल मैच से पहले सिर्फ 89 रन बनाए. लेकिन रविवार को फाइनल मैच में उन्होंने 21 गेंदों में 52 रन बनाकर सबका दिल जीत लिया, जिसमें 18 गेंदों में फिफ्टी भी शामिल थी और भारत के लिए अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने की नींव रखी.

टीम के सपोर्ट ने बहुत मदद की
पिछले एक महीने में अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए, अभिषेक ने कहा कि उनकी टीम के सपोर्ट ने उनकी बहुत मदद की. उन्होंने कहा, 'मैं लगभग डेढ़ साल तक ड्रीम रन बनाने के बाद पिछले एक महीने से इस फेज से डील कर रहा हूं. ऐसे सिचुएशन में एक चीज बहुत मायने रखती है की आप को कितना सपोर्ट मिलता हैं?
उन्होंने कहा, 'अगर आपके आस-पास के लोग आपको बेहतर बनने में मदद करना चाहते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है. जब मैं बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तब भी टीम में सभी को मुझ पर भरोसा था. वे कहते रहते थे, ‘वह कर देगा’. मैंने कभी अपने टीममेट्स, कोच या सपोर्ट स्टाफ पर शक नहीं किया.'

हर कोई जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजरता है
अभिषेक ने आगे कहा, 'मेरा एक ही सवाल था कि चीजें मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही थीं. मेरा मानना ​​है कि आपके आस-पास का माहौल बहुत मायने रखता है. आपके आस-पास के लोगों को आपको मोटिवेट करना चाहिए. सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, हर कोई जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजरता है. उस समय, आप किसका साथ देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.' टीम के साथियों का पूरा सपोर्ट अभिषेक के लिए अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी पहचान फिर से बनाने के लिए काफी था. उन्होंने आखिर में कहा, 'दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है. जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो यह आखिरकार आपके पास वापस आता है.'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच
फाइनल मैच की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए. जिसमें अभिषेक ने 21 गेंद में 52, संजू 46 गेंद में 89 और किशन ने 25 गेंद में 54 रनों तेजतर्रार पारी खेली.

256 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिसके साथ उनका पहला टाइटल जीतने का सपना टूट गया और 96 रनों से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सिफर्ट 26 गेंद में 52 और मिशेल सेंटनर 35 गेंद में 43 ने सबसे ज्यादा रन बनाए. भारत की तरफ से बुमराह और अक्षर सबसे सफल गेंदबाज रहे. बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके जबकि अक्षर ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे.

