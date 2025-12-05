डरना जरूरी! T20 सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के लिए बजी खतरे की घंटी! ये खिलाड़ी बना सिरदर्द
India vs South Africa T20 Series: मेहमान टीम को भारत के एक खिलाड़ी से डरने की जरूरत है, क्योंकि उसके आंकड़े होश उड़ा रहे हैं.
Published : December 5, 2025 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से कटक में होने वाली है. इस सीरीज से पहले मेहमान टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई है. भारतीय क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है, जो न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी धमाल मचा रहे हैं.
भारत का ये खिलाड़ी बनेगा अफ्रीका के लिए खतरा
ये स्टार प्लेयर कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा है, जो पंजाब के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में धमाल मचा रहे हैं. अभिषेक पंजाब के लिए भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में कप्तानी भी कर रहे हैं. वो टीम इंडिया में बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आते हैं. उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाज से सभी का ध्यान पिछले कुछ सालों में खींचा है. अब उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंद से भी कहर बरपाया है.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब और पुडुचेरी के बीच 4 दिसंबर (गुरुवार) को मैच खेला गया. इस मैच में अभिषेक ने पहले बल्ले से कमाल किया. उन्होंने 9 गेंदों में 377.77 के स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाए. उनकी टीम पंजाब ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान 192 रन बनाए. पुडुचेरी जब जीत के लिए मिले 193 रनों का पीछा कर रही थी, उस अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए.
उन्होंने गेंद के साथ भी कमाल दिखाया. अभिषेक ने 4 ओवर डाले और 5.75 की किफायती इकोनॉमी के साथ 23 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए और पुडुचेरी 138 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब को 54 रनों से जीत दिला दी. इस मैच में उनके योगदान के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला.
अभिषेक शर्मा के धमाकेदार आंकड़े
अभिषेक इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 1 शतक के साथ 242 रन बना चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 29 टी20 मैचों की 28 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 1012 रन बनाए हैं. वो दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका उनकी बॉलिंग से भी डर कर रहना चाहेगी.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.