डरना जरूरी! T20 सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के लिए बजी खतरे की घंटी! ये खिलाड़ी बना सिरदर्द

हैदराबाद: इंडियन क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से कटक में होने वाली है. इस सीरीज से पहले मेहमान टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई है. भारतीय क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है, जो न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी धमाल मचा रहे हैं.

भारत का ये खिलाड़ी बनेगा अफ्रीका के लिए खतरा

ये स्टार प्लेयर कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा है, जो पंजाब के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में धमाल मचा रहे हैं. अभिषेक पंजाब के लिए भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में कप्तानी भी कर रहे हैं. वो टीम इंडिया में बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर नजर आते हैं. उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाज से सभी का ध्यान पिछले कुछ सालों में खींचा है. अब उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंद से भी कहर बरपाया है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब और पुडुचेरी के बीच 4 दिसंबर (गुरुवार) को मैच खेला गया. इस मैच में अभिषेक ने पहले बल्ले से कमाल किया. उन्होंने 9 गेंदों में 377.77 के स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाए. उनकी टीम पंजाब ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान 192 रन बनाए. पुडुचेरी जब जीत के लिए मिले 193 रनों का पीछा कर रही थी, उस अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए.