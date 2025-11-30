ETV Bharat / sports

16 छक्के, 8 चौके! IPL 2026 से पहले अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर मचाया तहलका

हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में रविवार 30 नवंबर को टी20 क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में फिफ्टी और 32 गेंदों में सेंचुरी जड़कर तहलका मचा दिया. शर्मा जी के बेटे की ये पारी बंगाल के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड हैदराबाद में आई, जहां उन्होंने मोहम्मद शमी और आकाशदीप जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने 52 गेंदों पर 148 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और 8 चौके शामिल थे.

12 गेंदों में फिफ्टी

अभिषेक ने पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई, जो पुरुषों के T20 क्रिकेट में किसी भारतीय की ओर से संयुक्त रूप से तीसरी सबसे तेज फिफ्टी और संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए पांच चौके और पांच छक्के लगाए, और इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिन 12 गेंदों का सामना किया, उनमें सिर्फ एक डॉट बॉल रही. इसके साथ 25 वर्षीय ये बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 12 गेंदों में फिफ्टी बनाने वाले पांचवां खिलाड़ी बन गया.

T20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी

पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सितंबर 2023 में हांग्जो एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में बनाई थी. भारत के आशुतोष शर्मा 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रेलवे के लिए 11 गेंदों में फिफ्टी बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल ने जनवरी 2016 में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बिग बैश लीग में यह उपलब्धि हासिल की थी. बाद में, अक्टूबर 2018 में, अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने शारजाह में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग मैच में बल्ख लेजेंड्स के खिलाफ काबुल जवान के लिए खेलते हुए इस रिकॉर्ड की बराबरी की.