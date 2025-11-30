16 छक्के, 8 चौके! IPL 2026 से पहले अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर मचाया तहलका
Abhishek Sharma century: अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ने 52 गेंदों में 148 रनों की तूफानी पारी खेली.
Published : November 30, 2025 at 1:04 PM IST
हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में रविवार 30 नवंबर को टी20 क्रिकेट के नंबर वन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में फिफ्टी और 32 गेंदों में सेंचुरी जड़कर तहलका मचा दिया. शर्मा जी के बेटे की ये पारी बंगाल के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड हैदराबाद में आई, जहां उन्होंने मोहम्मद शमी और आकाशदीप जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने 52 गेंदों पर 148 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और 8 चौके शामिल थे.
12 गेंदों में फिफ्टी
अभिषेक ने पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई, जो पुरुषों के T20 क्रिकेट में किसी भारतीय की ओर से संयुक्त रूप से तीसरी सबसे तेज फिफ्टी और संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी करने के लिए पांच चौके और पांच छक्के लगाए, और इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिन 12 गेंदों का सामना किया, उनमें सिर्फ एक डॉट बॉल रही. इसके साथ 25 वर्षीय ये बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 12 गेंदों में फिफ्टी बनाने वाले पांचवां खिलाड़ी बन गया.
A knock carved in fire. 🔥— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 30, 2025
Take a bow, Abhi 🧡
[Abhishek Sharma | SMAT] pic.twitter.com/qzJZznm7tU
T20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी
पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सितंबर 2023 में हांग्जो एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में बनाई थी. भारत के आशुतोष शर्मा 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रेलवे के लिए 11 गेंदों में फिफ्टी बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल ने जनवरी 2016 में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बिग बैश लीग में यह उपलब्धि हासिल की थी. बाद में, अक्टूबर 2018 में, अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने शारजाह में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग मैच में बल्ख लेजेंड्स के खिलाफ काबुल जवान के लिए खेलते हुए इस रिकॉर्ड की बराबरी की.
ABHISHEK SHARMA IS NEARING 150. HE IS CURRENTLY 142(46). PUNJAB ARE 236/2, WITH 5 OVERS REMAINING. #SMAT#SMAT25#CricketTwitterpic.twitter.com/0UkcGakRZK— SMILE_Posts (@S_M_I_L_E_Posts) November 30, 2025
32 गेंदों में सेंचुरी
अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 32 गेंदों में 11 छक्के और 7 चौके लगाकर शतक पूरा किया. हालांकि, वह पुरुषों के सबसे तेज टी20 शतक के रिकॉर्ड से थोड़ा चूक गए, जो एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने इसे 27 गेंदों में बनाया था.
यह किसी भारतीय का तीसरा सबसे तेज टी20 शतक है. अभिषेक पहले ही किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज टी20 शतक बनाने का रिकॉर्ड शेयर कर चुके हैं, उन्होंने 28 गेंदों में शतक बनाया था, यह रिकॉर्ड उर्विल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के लिए त्रिपुरा के खिलाफ यह शतक बनाया था.
Abhishek Sharma is unstoppable in T20 cricket. He smashed century in just 32 balls against Bengal in SMAT.— Tejash (@Tejashyyyyy) November 30, 2025
- 50 in 12 balls
- 100 in 32 balls
He smashed against bengal's bowler like Mohammad Shami, Akash Deep and Shahbaz Ahmed 🔥🗿pic.twitter.com/HDyAOG952z
पंजाब बनाम बंगाल मैच
मैच की बात करें तो पंजाब के कप्तान अभिषेक ने प्रभसिमरन सिंह के साथ पारी की शुरुआत की. प्रभसिमरन ने 35 गेंदों में 70 रन बनाए, अभिषेक ने 52 गेंदों में 148 रन बनाए. जिसकी वजह से पंजाब ने 20 ओवर में 310/5 पर अपनी पारी खत्म की. ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा टोटल है, इससे पहले बड़ौदा ने दिसंबर 2024 में इंदौर में सिक्किम के खिलाफ 349/5 का स्कोर बनाया था.
मैच को पंजाब ने 112 रनों से अपने नाम कर लिया, क्योंकि बंगाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी.