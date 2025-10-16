ETV Bharat / sports

ICC के इस बड़े अवार्ड पर अभिषेक और मंधाना का कब्जा, जानिए किन खिलाड़ियों को हराकर जीता खिताब

अभिषेक ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था. उन्होंने टूर्नामेंट में 44.85 की औसत और 200 के असाधारण स्ट्राइक रेट के साथ 3 अर्धशतक लगाए. अभिषेक ने भारत की ग्रुप-स्टेज जीत में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए थे और उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 74 रन की तेज पारी खेली थी.

अभिषेक शर्मा ने जीता प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सितंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है. उन्होंने अपने साथी कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को हराकर ये अवार्ड जीता है. ये 25 वर्षीय खिलाड़ी एशिया कप के दौरान 7 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 314 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बना.

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट के लिए गुरुवार को बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया है. इन दोनों ने सितंबर महीने ने बल्ले के साथ शानदार प्रदर्शन कर ये अवार्ड जीत लिया है.

जानिए अभिषेक ने अवार्ड मिलने पर क्या कहा

आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, 'यह आईसीसी पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह पुरस्कार मुझे कुछ महत्वपूर्ण मैचों में मिला है, जिनमें मैं जीत दिलाने में मदद कर सका. मुझे एक ऐसी टीम का हिस्सा होने पर गर्व है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकती है. मैं टीम प्रबंधन को उनके मार्गदर्शन के लिए और अपने सभी साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं उस पैनल का भी आभारी हूं जिसने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना'.

स्मृति मंधाना को भी मिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड

भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. मंधना ने पाकिस्तान की सिदरा अमीन और दक्षिण अफ्रीका की तजमीन ब्रिट्स से आगे निकलकर ये अवार्ड जीता है. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने दो यादगार शतक जड़ते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया.

इस महीने में चार एकदिवसीय मैचों में मंधाना ने 77 के अविश्वसनीय औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट के साथ 308 रन बनाए. उनका शानदार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक मैच में देखने को मिला, जब उन्होंने 50 गेंदों में शतक लगाया. महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक भी लगाया. मंधाना पहले ही इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के बाद संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा शतक (13) बना चुकी हैं.

अवार्ड जीतने के बाद मंधाना ने किया धन्यावाद

इस अवार्ड को हासिल करने पर मंधाना ने कहा, 'सितंबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं. इस तरह का सम्मान मुझे एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है. यह सम्मान उस समर्थन, विश्वास और प्रयास को भी दर्शाता है जो हम एक टीम के रूप में सामूहिक रूप से करते हैं. मेरा लक्ष्य हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और टीम के लिए मैच जीतना रहा है. मैं उन मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं जिनसे आगे आने वाले मैचों में भारत को यादगार जीत मिल सके'.