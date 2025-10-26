टीम इंडिया से निकाले जाने के बाद KKR में मिल सकता है आसरा, हेड कोच की भूमिका में आएंगे नजर
शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने वाला है. टीम को जल्द ही नया हेड कोच मिल सकता है.
Published : October 26, 2025 at 2:04 PM IST
हैदराबाद : आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में बड़ा बदलाव हुआ है. दरअसल तीन बार की चैंपियन केकेआर ने अपनी टीम के लिए नया हेड कोच ढूंढ लिया है. ये कोच कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम में सहायक कोच की भूमिका निभा चुके अभिषेक नायर हैं.
अभिषेक नायर केकेआर में किसकी लेंगे जगह
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, केकेआर हेड कोच चंद्रकांत पंडित से टीम ने अलग होने का फैसला किया, तो उनका रिप्लेसमेंट अब टीम ने तलाश लिया है. इस रेस में अब अभिषेक नायर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं. केकेआर उनके कोच बनने का ऐलान कभी भी कर सकती है.
🚨 ABHISHEK NAYAR HAS BEEN APPOINTED AS THE HEAD COACH OF KKR 🚨 (Express Sports). pic.twitter.com/NpO7LFuD0M— Tanuj (@ImTanujSingh) October 26, 2025
नायर पहले भी केकेआर के साथ कर चुके हैं काम
अभिषेक नायर साल 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं. नायर ने 2018 से लेकर 2024 तक टीम में असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने गौतम गंभीर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था. लेकिन बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया.
इन बड़े खिलाड़ियों के दे चुके हैं ट्रेनिंग
अब वो केकेआर में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं. इससे पहले वो शाहरुख खान की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं. नायर रोहित शर्मा, केएल राहुल रिंकू सिंह, दिनेश कार्तिक, वरुण चक्रवर्ती और अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों को बतौर कोच ट्रेनिंग दे चुके हैं.
कैसा रहा नायर का क्रिकेट करियर
उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट भी खेला है. अभिषेक ने भारत के लिए बतौर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर 3 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने एक मैच की एक पारी में 7 बॉल का सामना किया और कोई रन नहीं बनाया. जबकि उन्होंने एक पारी में 18 बॉल डाली हैं, जिस पर 17 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया. वो 60 आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें 672 रन बनाए और 9 विकेट भी चटकाए हैं.