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अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर ISL से बाहर, जानिए क्यों?

इंडियन सुपर लीग की ट्रॉफी ( IANS )

Diamond Harbour ISL 2026: इस सीजन में देश की टॉप लीग इंडियन सुपर लीग (ISL) में बंगाल की एक नई टीम देखने की उम्मीद पूरी नहीं हो होगी. क्योंकि डायमंड हार्बर लीग के नियमों के अनुसार हिस्सा लेने की फीस की दूसरी किस्त जमा नहीं कर पाई. इसीलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने डायमंड हार्बर के बिना ISL 2026-27 के सीजन का ऐलान कर दिया. बता दें कि TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर एफसी ने पिछले सीजन में इंडियन फुटबॉल लीग जीतकर 2026-27 सीजन में ISL में हिस्सा लेने के लिए क्वालीफाई किया था. लेकिन अब उनकी टीम इस लीग में नजर नहीं आएगी. डायमंड हार्बर ने इस सीजन में कोलकाता फुटबॉल लीग और डूरंड कप से अपनी टीम पहले ही हटा ली थी. तब से ही एक डर बना हुआ था. बुधवार को उस डर पर मुहर लग गई. अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर (DHFC X Handle)