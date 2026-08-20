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अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर ISL से बाहर, जानिए क्यों?

Diamond Harbour ISL 2026: डायमंड हार्बर ने पिछले सीजन में इंडियन फुटबॉल लीग जीतकर ISL के लिए क्वालीफाई किया था.

इंडियन सुपर लीग की ट्रॉफी
इंडियन सुपर लीग की ट्रॉफी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 12:06 PM IST

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Diamond Harbour ISL 2026: इस सीजन में देश की टॉप लीग इंडियन सुपर लीग (ISL) में बंगाल की एक नई टीम देखने की उम्मीद पूरी नहीं हो होगी. क्योंकि डायमंड हार्बर लीग के नियमों के अनुसार हिस्सा लेने की फीस की दूसरी किस्त जमा नहीं कर पाई. इसीलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने डायमंड हार्बर के बिना ISL 2026-27 के सीजन का ऐलान कर दिया.

बता दें कि TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर एफसी ने पिछले सीजन में इंडियन फुटबॉल लीग जीतकर 2026-27 सीजन में ISL में हिस्सा लेने के लिए क्वालीफाई किया था. लेकिन अब उनकी टीम इस लीग में नजर नहीं आएगी.

डायमंड हार्बर ने इस सीजन में कोलकाता फुटबॉल लीग और डूरंड कप से अपनी टीम पहले ही हटा ली थी. तब से ही एक डर बना हुआ था. बुधवार को उस डर पर मुहर लग गई.

अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर
अभिषेक बनर्जी की टीम डायमंड हार्बर (DHFC X Handle)

फेडरेशन ने डायमंड हार्बर को दूसरी किस्त जमा करने के लिए बुधवार दोपहर तक का समय दिया था. लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद फेडरेशन ने डायमंड हार्बर को छोड़कर ISL का आधिकारिक ऐलान कर दिया. इसकी वजह से अब लीग में कुल 13 टीमें भाग लेंगी.

फेडरेशन ने एक बयान में लिखा, ISL का 2026-27 सीजन 13 भाग लेने वाले क्लबों के साथ आयोजित किया जाएगा. जिसे होम-अवे आधार पर डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. ISL की शुरुआत की तारीख का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा.'

खबरों के मुताबिक, देश की टॉप लीग सितंबर-अक्टूबर में FIFA विंडो के बाद शुरू होगी. FIFA विंडो 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी. उसके बाद ISL का 13वां सीजन शुरू होगा.

ISL में हिस्सा लेने वाले 13 क्लब
ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, FC गोवा, बेंगलुरु FC, चेन्नईयन FC, SC दिल्ली, ओडिशा FC, पंजाब FC, चर्चिल ब्रदर्स, मुंबई सिटी FC, केरला ब्लास्टर्स, इंटर काशी और नॉर्थ-ईस्ट यूनाइटेड.

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