ETV Bharat / sports

ग्रेट स्पोर्ट नेशन ऐसे नहीं बनते! ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने मेसी के इंडिया टूर पर उठाए गंभीर सवाल

अभिनव बिंद्रा ने क्या कहा? अभिनव बिंद्रा ने इंग्लिश में अपने विचार एक्स पर साझा किए, जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं.

जहां मेसी को देखने के लिए हजारों फैंस खुश नजर आए और अपने घरों से बाहर निकल कर मेसी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्टेडियम का रुख किया वहीं भारत को 2006 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा काफी नाखुश नजर आए.

13 दिसंबर से कोलकाता से शुरू होने वाला मेसी का गोट टूर 15 दिसंबर को नई दिल्ली में पहुंचने के साथ समाप्त हो गया. इस दौरान फुटबॉल के लीजेंड मेसी ने चार शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और हैदराबाद का दौरा किया.

उन्होंने मेसी के इस दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस दौरे ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश खेल में असल में किसे प्राथमिकता दे रहा है. इस तरह के टूर से कोई भी देश स्पोर्टिंग नेशन नहीं बन सकता, क्योंकि महान स्पोर्टिंग नेशन पलों से नहीं बनते, बल्कि सिस्टम, धर्य और एक असाधारण सपने वाले आम बच्चे पर विश्वास करने से बनते हैं.

Abhinav Bindra on Messi Tour: ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा भारत में लियोनेल मेसी के टूर से ज्यादा खुश नहीं हैं. उन्होंने अपनी इस नाराजगी का इजहार सोशल मीडिया पर खुलकर किया है.

गोल्ड मेडलिस्ट ने सोमवार को एक्स पर लिखा, 'लियोनेल मेस्सी उन चुनिंदा एथलीटों में से एक हैं जिनकी कहानी खेल से कहीं आगे जाती है. एक ऐसे बच्चे से लेकर, जिसने शारीरिक मुश्किलों से लड़ते हुए एक ऐसे फुटबॉलर का सफर तय किया जिसने बेहतरीन प्रदर्शन को फिर से परिभाषित किया, उनकी कहानी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है. एक एथलीट के तौर पर जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं उनके लिए गहरा सम्मान और तारीफ करता हूं, क्योंकि वह दृढ़ता, विनम्रता और महानता की अटूट खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं.'

'फिर भी, जब भारत में उनकी हालिया यात्रा हुई, तो उसके कुछ हिस्से अस्त-व्यस्त लगे और मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हुई. इसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया, किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि इस सच्ची चिंता के साथ कि हम असल में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे.'

'मैं खेल की इकोनॉमिक्स को पूरी तरह समझता हूं. मैं कमर्शियल सच्चाइयों, ग्लोबल ब्रांडिंग और आइकनों के आकर्षण को समझता हूं. मैं किसी भी तरह से मेस्सी को दोष नहीं देता. उन्होंने हर उस मौके को कमाया है जो उनके रास्ते में आया है और महानता के लिए तारीफ करना स्वाभाविक है, यहां तक कि खूबसूरत भी. लेकिन तारीफ के साथ आत्म-मंथन भी होना चाहिए.'

अभिनव बिंद्रा का सवाल

उन्होंने आगे लिखा, 'एक समाज के तौर पर, क्या हम खेल की संस्कृति बना रहे हैं या हम बस दूर से व्यक्तियों का जश्न मना रहे हैं? एक लेजेंड के करीब रहने, तस्वीरें लेने और कुछ पलों के लिए उनसे मिलने के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए. और हां, यह लोगों का पैसा है, जो उन्होंने ईमानदारी से कमाया है और वे इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं. फिर भी, मुझे अंदर से एक हल्की उदासी महसूस होती है, यह सोचकर कि अगर उस ऊर्जा और निवेश का एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे देश में खेल की नींव पर लगाया जाता तो क्या हो सकता था.'

'ऐसे खेल के मैदान जहां बच्चे आजादी से दौड़ सकें. ऐसे कोच जो युवा प्रतिभाओं को गाइड कर सकें. ऐसे ग्रासरूट प्रोग्राम जो उन लोगों को मौका दें जिन्हें शायद कभी कोई और मौका न मिले. ऐसी जगहें जहाँ खेल सिर्फ एक तमाशा नहीं, बल्कि रोज की आदत हो, एक टीचर हो और सम्मान का जरिया हो.'

बिंद्रा ने ये भी कहा, 'महान खेल राष्ट्र किस शानदार पल से नहीं बनते, वे सिस्टम से, धैर्य से और एक असाधारण सपने वाले आम बच्चे पर विश्वास करने से बनते हैं. उन्होंने आगे लिखा, 'मेस्सी जैसे आइकन हमें प्रेरित करते हैं और वह प्रेरणा बहुत मायने रखती है. लेकिन प्रेरणा के साथ इरादा भी होना चाहिए. लंबे समय की प्रतिबद्धता के साथ. ऐसे विकल्पों के साथ जो न सिर्फ हमें आज उत्साहित करते हैं, बल्कि कल हमें मजबूत भी करेंगे.'

अभिनव ने ये भी कहा, 'अगर हम सच में मेस्सी जैसे लेजेंड्स का सम्मान करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे सार्थक तरीका बड़े-बड़े इशारों से नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कहीं किसी छोटे बच्चे के पास खेलने के लिए मैदान हो, उस पर विश्वास करने वाला कोच हो और सपने देखने का मौका हो. इसी तरह खेल की संस्कृति जन्म लेती है और इसी तरह विरासतें कायम रहती हैं.'