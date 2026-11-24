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सैंडपेपर विवाद में एबी डिविलियर्स की एंट्री, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बेईमानी की खोली पोल

एबी डिविलियर्स ( IANS )

AB de Villiers on Sandpaper: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर विवाद पर छिड़ी बहस खत्म ही नहीं हो रही है. टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि पूरी टीम को 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी. इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि सैंडपेपर के जरिये बॉल टैम्परिंग का ये काम सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी किया गया था.

इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में 8 साल बाद ये विवाद फिर से चर्चे में आ गया. इस कांड के तीन दोषी खिलाड़ियों में से दो, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैन्क्रॉफ्ट, ने ख्वाजा की बात को सच बताया. जबकि उस समय के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अभी भी खामोश हैं. वहीं 2018 के साउथ अफ्रीका के दौरे के तेज गेंदबाज पैट किमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने उस्मान के दोवों को खारिज कर दिया, और कहा कि हमें नहीं पता था कि मैच में सैंडपेपर का यूज किया जा रहा है.