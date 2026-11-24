सैंडपेपर विवाद में एबी डिविलियर्स की एंट्री, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बेईमानी की खोली पोल
एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा सैंडपेपर का इस्तेमाल करने पर बड़ा खुलासा किया है.
Published : November 24, 2026 at 1:41 PM IST
AB de Villiers on Sandpaper: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर विवाद पर छिड़ी बहस खत्म ही नहीं हो रही है. टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि पूरी टीम को 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी. इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि सैंडपेपर के जरिये बॉल टैम्परिंग का ये काम सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी किया गया था.
इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में 8 साल बाद ये विवाद फिर से चर्चे में आ गया. इस कांड के तीन दोषी खिलाड़ियों में से दो, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैन्क्रॉफ्ट, ने ख्वाजा की बात को सच बताया. जबकि उस समय के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अभी भी खामोश हैं. वहीं 2018 के साउथ अफ्रीका के दौरे के तेज गेंदबाज पैट किमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने उस्मान के दोवों को खारिज कर दिया, और कहा कि हमें नहीं पता था कि मैच में सैंडपेपर का यूज किया जा रहा है.
AB De Villiers said, “everyone knew Australia were doing something in 2018 series. It's a no-brainer that everyone knew. If you see the ball swinging the wrong way, it started in the first Test in Durban, not Port Elizabeth. We lost the first Test in Durban with the ball reversing at a very interesting time, way too early for anyone to reverse the ball at Kingmead”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 23, 2026
सैंडपेपर पर एबी डिविलियर्स का बड़ा खुलासा
अब इस पूरे मामले पर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बड़ा खुलासा किया है. डिविलियर्स 2018 वाली सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सैंडपेपर का इस्तेमाल सीरीज के पहले टेस्ट डरबन से ही शुरू कर दिया था. लेकिन वो पकड़े तीसरे मैच में गए. डिविलियर्स ने ये भी कहा कि इसकी जानकारी पूरी टीम को भी थी.
डिविलियर्स ने कहा, 'इसकी शुरुआत पोर्ट एलिजाबेथ में भी नहीं, बल्कि डरबन में खेले गये पहले टेस्ट से हुई थी. मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं और इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है. हम डरबन में पहला टेस्ट मैच हार गए थे. उस मैच में गेंद ऐसे समय रिवर्स स्विंग होने लगी थी, जो काफी हैरान करने वाला था. डरबन के किंग्समीड में गेंद का इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग होना संभव नहीं लगता था.'
डिविलियर्स ने आगे कहा, 'मेरा यकीन कीजिए, मैंने डरबन में काफी क्रिकेट खेला है. वहां उन्होंने जो भी इस्तेमाल किया हो, चाहे सैंडपेपर हो या कोई और चीज, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. असल बात यह है कि वे पकड़े गए और इस बारे में सभी को जानकारी थी. खासकर गेंदबाजों को इसकी जानकारी जरूर रही होगी, क्योंकि गेंद अपने आप रिवर्स स्विंग नहीं होने लगती. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका पहला टेस्ट मैच नहीं था. इसलिए अब सामने आकर स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलत किया था.'
खिलाड़ियों ने जानबूझकर ये गैरकानूनी काम किया
डिविलियर्स ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि विवाद में सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है. उनके मुताबिक, असली मुद्दा यह है कि खिलाड़ियों ने जानबूझकर मैदान पर गैरकानूनी काम करने की योजना बनाई थी. डिविलियर्स ने यह भी स्वीकार किया कि क्रिकेट में हर टीम गेंद को रिवर्स स्विंग कराने के लिए कोशिश करती है और खिलाड़ी नियमों के दायरे में रहते हुए इसका फायदा उठाने के तरीके तलाशते हैं लेकिन किसी वस्तु को मैदान पर ले जाकर खुलेआम बेईमानी करना बिल्कुल अलग बात है.
बता दें कि चार टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. लेकिन उसके बाद अगले तीनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. डिविलियर्स ने इस सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.