WCL 2026 में एबी डिविलियर्स का आया तूफान, 42 साल की उम्र में 37 गेंद पर शतक जड़कर फैंस को किया हैरान
एबी डिविलियर्स ने WCL 2026 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ 40 गेंदों पर नाबाद 111 रनों की शानदार पारी खेली.
Published : October 10, 2026 at 5:12 PM IST
AB de Villiers Century: 'वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स' (WCL 2026) दुबई में खेला जा रहा है. शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका ने 15.4 ओवर में 2 विकेट पर ही 210 रन बनाकर मैच जीत लिया.
मैच के हीरो रहे 42 वर्षीय एबी डिविलियर्स ने 40 गेंदों में शानदार और धमाकेदार नाबाद 111 रनों की पारी खेली. जिसमें 6 चौके औ 11 छक्के शामिल थे. इसके अलावा रिचर्ड लीवी ने 29 गेंद में 62 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के इस महान खिलाड़ी ने सिर्फ 37 गेंदों में शानदार शतक लगाया.
AB DE VILLIERS. ABSOLUTE DESTRUCTION. The Superman of cricket puts on a breathtaking show, smashing 111 off just 40 balls, with 6 boundaries and 11 towering sixes! A masterclass in power-hitting as South Africa Champions cruise to an effortless 8-wicket victory, with ABD deservedly taking home the Player of the Match award. When AB is in the mood, records are just numbers! #abdevilliers #southafricachampions #wcl #wcl2026— World Championship Of Legends (@WclLeague) October 9, 2026
IPL में वापसी की उठी मांग
मिस्टर 360 इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं और वो अब तक दो मैचों में 181 की औसत और 229.11 के शानदार स्ट्राइक रेट से 181 रन बना चुके हैं. हाल ही में खेली गई डिविलियर्स की तूफानी पारी ने उनकी जबरदस्त बैटिंग क्षमता को दिखाया.
उनके इस प्रदर्शन ने इस बात पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व स्टार खिलाड़ी IPL में जबरदस्त वापसी कर सकते हैं. इसके लिए फैंस सोशल मीडिया पर उनकी IPL में वापसी की मांग कर रहे हैं.
When Mr. 360 talks batting technique, you listen. 🧠🏏 AB de Villiers picks his absolute best https://t.co/LZ0UEki8Us— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) October 10, 2026
एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मजeक नहीं कर रहा, एबी डिविलियर्स आज भी मौजूदा IPL गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं. वापस आओ, मेरे गोट!' एक और फैन ने लिखा, 'एबी डिविलियर्स, प्लीज इस IPL ऑक्शन में अपना नाम डालिए..."
डिविलियर्स का IPL करियर
बता दें कि डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में दो टीमों—दिल्ली और बैंगलोर—के लिए खेला है. जहां उन्होंने 2008 से 2010 तक डीसी के लिए खेला वहीं आरसीबी के लिए 2011 से रिटायरमेंट तके खेला. उन्होंने नवंबर 2021 में IPL और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. डिविलियर्स ने 184 IPL मैचों में 5,162 रन बनाए, जिनमें उन्होंने सिर्फ RCB के लिए 4,491 रन बनाए हैं.