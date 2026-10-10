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WCL 2026 में एबी डिविलियर्स का आया तूफान, 42 साल की उम्र में 37 गेंद पर शतक जड़कर फैंस को किया हैरान

WCL 2026 में एबी डिविलियर्स का आया तूफान ( IANS )

AB de Villiers Century: 'वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स' (WCL 2026) दुबई में खेला जा रहा है. शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका ने 15.4 ओवर में 2 विकेट पर ही 210 रन बनाकर मैच जीत लिया.

मैच के हीरो रहे 42 वर्षीय एबी डिविलियर्स ने 40 गेंदों में शानदार और धमाकेदार नाबाद 111 रनों की पारी खेली. जिसमें 6 चौके औ 11 छक्के शामिल थे. इसके अलावा रिचर्ड लीवी ने 29 गेंद में 62 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के इस महान खिलाड़ी ने सिर्फ 37 गेंदों में शानदार शतक लगाया.