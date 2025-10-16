टीम इंडिया की प्लेइंग-11 का ऐलान! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी. किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, जानिए...
Published : October 16, 2025 at 3:35 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से हो रहा है. इस तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाने वाला है. इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से होगी जबकि टॉस 8:30 बजे होगा.
इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे. पहले मैच की प्लेइंग-11 में किन किन खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी. ये तो बाद की बात है लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने पहले वनडे के लिए अपनी प्लेइंग-11 चुन ली है. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 में किस-किस खिलाड़ी को मौका दिया है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है.
इस वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद मैदान पर पहली बार उतरने वाले हैं. इससे पहले आकाश चोपड़ा ने चौंकाने वाली प्लेइंग-11 चुनी है. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी प्लेइंग-11 चुनते हुए टीम के स्टार स्पिनर को ही प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया है.
ऐसी होगी पहले वनडे में भारत की प्लेइंग-11
आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग-11 में बतौर ओपनर अपनी टीम में शुभमन गिल और रोहित शर्मा को चुना है. नंबर 3 पर विराट कोहली को रखा है. चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर और पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बैटर केएल राहुल को रखा है. उन्होंने टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को जगह दी है, जबकि अन्य दो ऑलराउंडर में अक्षर पटेल (जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं) और वाशिंगटन सुंदर (जो ऑफ स्पिनर हैं) को जगह दी है. इसके अलावा टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को जगह दी है.
आकाश ने किन खिलाड़ियों को किया बाहर
आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम से कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को बाहर रखा है. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. ऐसे में टीम में तीन तेज गेंदबाज और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर और दो स्पिनर्स को रखा है. वहीं टीम 5 बल्लेबाज विकेटकीपर समेत मौजूद हैं.
आकाश चोपड़ा की पहले वनडे के लिए प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.
