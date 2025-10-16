ETV Bharat / sports

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 का ऐलान! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुआ ये स्टार खिलाड़ी

Etv Bharat ( ANI )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से हो रहा है. इस तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाने वाला है. इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से होगी जबकि टॉस 8:30 बजे होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे. पहले मैच की प्लेइंग-11 में किन किन खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी. ये तो बाद की बात है लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने पहले वनडे के लिए अपनी प्लेइंग-11 चुन ली है. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 में किस-किस खिलाड़ी को मौका दिया है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है. टीम इंडिया (ANI) इस वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद मैदान पर पहली बार उतरने वाले हैं. इससे पहले आकाश चोपड़ा ने चौंकाने वाली प्लेइंग-11 चुनी है. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी प्लेइंग-11 चुनते हुए टीम के स्टार स्पिनर को ही प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया है.