इरफान पठान ने 4 शब्दों में पाकिस्तान को किया ट्रोल
महिला एशिया कप में एक बार फिर भारत से हारने के बाद इरफान पठान ने पाकिस्तान को ट्रोल किया.
Published : September 6, 2026 at 5:31 PM IST
Irfan Pathan trolls Pakistan: शनिवार को महिला एशिया कप में भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी करके पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. इस शानदार जीत के बाद, सोशल मीडिया पर भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक बार फिर पाकिस्तान फैंस को ट्रोल किया है. उनका ये 4 शब्दों वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.
इरफान पठान का पोस्ट
भारत की शानदार जीत के बाद इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तानी फैंस पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट शेयर किया. पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया, 'आज संडे है क्या?'. इरफान के इस 4 शब्दों वाले पोस्ट ने एक बार फिर क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
दरअसल, भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर मैच संडे को खेले जाते हैं. जिस दिन पाकिस्तान को आमतौर से हार का सामना करना पड़ता है. पठान के इस तरह के पोस्ट की शुरुआत 2022 T20 वर्ल्ड कप में हुई थी. जब भारत ने पाकिस्तान को मेलबर्न में हराया था. उन्होंने उस समय लिखा था, 'पड़ोसियों, संडे कैसा रहा?' जिसके बाद यह ट्वीट वायरल हो गया था.
इसके बाद से इरफान पठान ऐसा पोस्ट करके पाकिस्तानी फैंस को ट्रोल करते रहते हैं. हालांकि महिला एशिया कप में कल हुए भारत पाकिस्तान मैच शनिवार (5 सितंबर) को खेला गया. लेकिन उस दिन भी पाकिस्तान की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. जिस के बाद इरफान ने ट्रोल करते हुए कहा, 'आज संडे है क्या ?'
Aaj Sunday hai kya?— Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 5, 2026
पाकिस्तान 55 रन पर ऑलआउट
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पाकिस्तानी टीम के फेवर में नहीं गया. क्योंकि भारत के स्पिनरों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ बना ली. श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. भारतीय आक्रमण का सामना न कर पाने के कारण पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई.
मैच जीतने के लिए 56 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट खोकर सिर्फ 8.4 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर (18) और दीप्ति शर्मा (12) नाबाद रहीं और टीम को जीत दिलाई.
भारत सेमीफाइनल में पहुंचा
इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान - इन तीन टीमों को हराया है और 6 अंकों के साथ ग्रुप में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना खतरे में है और अगले दौर में जाने के लिए उन्हें हांगकांग के खिलाफ अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा.