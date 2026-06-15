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मसूरी में फिटनेस की नई पहल, बच्चों और युवाओं ने पहली बार लिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण

युवाओं और महिलाओं को मिलेगा आत्मरक्षा व फिटनेस का मंच, तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन से उत्साहित हुए लोग

mixed martial arts workshop
मिक्स्ड मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शिविर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 10:40 AM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में फिटनेस और आत्मरक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बैनर तले सह-संस्थापक अभिश्री बानी और कोच प्रशांत बिष्ट ने शहर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण की पहल करते हुए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लेकर फिटनेस, आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण प्राप्त किया.

मसूरी फिटनेस की नई पहल: अभिश्री बानी ने बताया कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स केवल लड़ाई का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवनशैली का माध्यम है. उन्होंने कहा कि बच्चों में एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने, युवाओं को फिट रखने तथा महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

मसूरी में फिटनेस की नई पहल (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि संस्था भविष्य में मसूरी के स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ ही आईटीबीपी और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के साथ भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही हैं.

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मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बैनर तले कार्यशाला (ETV Bharat)

बच्चों और युवाओं को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण: कोच प्रशांत बिष्ट ने कहा कि मसूरी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलने पर यहां के युवा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं. इसी उद्देश्य से मसूरी में एक अत्याधुनिक जिम स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है.

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बच्चों और युवाओं ने सीखे फिटनेस और आत्मरक्षा के गुर (ETV Bharat)

युवाओं को नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने की कोशिश: मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री सौरभ सोनकर ने बताया कि कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने इसे फिटनेस और आत्मरक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल बताते हुए नियमित प्रशिक्षण की मांग की. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल युवाओं को नशे और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी.

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मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ने बढ़ाया आत्मविश्वास (ETV Bharat)
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